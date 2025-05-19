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https://sarabic.ae/20250519/اكتشاف-بكتيريا-جديدة-في-محطة-الفضاء-الصينية-تيانغونغ-1100741832.html
اكتشاف بكتيريا جديدة في محطة الفضاء الصينية تيانغونغ
اكتشاف بكتيريا جديدة في محطة الفضاء الصينية تيانغونغ
سبوتنيك عربي
اكتشف علماء صينيون بكتيريا جديدة غير معروفة على الأرض في محطة تيانغونغ الفضائية الصينية، مشيرين إلى أن هذه البكتيريا تمتلك خصائص قد تساعدها على التكيف مع... 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T13:55+0000
2025-05-19T13:55+0000
مجتمع
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وأطلق العلماء من مجموعة "شينجو" للتكنولوجيا الحيوية الفضائية ومعهد "بكين" لهندسة أنظمة المركبات الفضائية اسم "نياليا تيانغونغينسيس" على هذا الاكتشاف نسبة إلى المحطة، مشيرين إلى أن دراسة هذا النوع وأنواع مشابهة قد تكون "ضرورية" للحفاظ على صحة رواد الفضاء وسلامة المركبات الفضائية خلال المهمات طويلة الأمد.وأظهرت الدراسات اللاحقة نمو ميكروبات تسكن بيئة المحطة، مكونة ميكروبيوم يختلف في تركيبته ووظائفه عن ذلك الموجود في محطة الفضاء الدولية.وأكد العلماء أن النوع الجديد يبدو قريب من سلالة معروفة تسمى "نياليا سيركولانس"، وهي بكتيريا عصوية الشكل تعيش في التربة، وتم إعادة تصنيفها أخيرا إلى جنس جديد بعد أن كانت تعتبر شكلاً ممرضًا من جنس الباسيلوس.وفقًا لتحليل حديث لجيناتها ووظائفها، فإن الأنواع الجديدة لديها القدرة الفريدة على تحليل الجيلاتين كمصدر للنيتروجين والكربون، وهي مهارة مفيدة لبناء طبقة حيوية واقية عندما تصبح الظروف صعبة. في المقابل، يبدو أنه فقد القدرة على استهلاك مواد أخرى غنية بالطاقة تتغذى عليها أنواع مشابهة.وأشار العلماء إلى أن هذا الاكتشاف يكشف عن تنوع بكتيريا "نياليا" وقدرتها على التكيف بسهولة مع البيئات الفضائية، كما أظهر فحص لغرف "التنظيف" التي استخدمتها وكالة "ناسا" لتحضير مهمة فينيكس إلى المريخ وجود عشرات السلالات الميكروبية التي تنتمي إلى 26 نوعًا جديدًا، مما يشير إلى صعوبة منع انتشار الميكروبات في بيئات الفضاء، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وأكد العلماء على أهمية فهم كيفية تكيف هذه الكائنات الدقيقة مع الحياة في الفضاء لضمان سلامة الرواد، مشددين على ضرورة التنبؤ بسلوك هذه البكتيريا لتطوير استراتيجيات فعالة للتصدي لها.13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية"روسكوسموس" توقع مذكرة مع الصين لإنشاء محطة كهرباء قمرية
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الفضاء, الصين, العالم
الفضاء, الصين, العالم

اكتشاف بكتيريا جديدة في محطة الفضاء الصينية تيانغونغ

13:55 GMT 19.05.2025
© AP Photo / Victor R. Caivanoبكتيريا
بكتيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Victor R. Caivano
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اكتشف علماء صينيون بكتيريا جديدة غير معروفة على الأرض في محطة تيانغونغ الفضائية الصينية، مشيرين إلى أن هذه البكتيريا تمتلك خصائص قد تساعدها على التكيف مع الظروف البيئية القاسية على ارتفاع مئات الكيلومترات فوق سطح الكوكب.
وأطلق العلماء من مجموعة "شينجو" للتكنولوجيا الحيوية الفضائية ومعهد "بكين" لهندسة أنظمة المركبات الفضائية اسم "نياليا تيانغونغينسيس" على هذا الاكتشاف نسبة إلى المحطة، مشيرين إلى أن دراسة هذا النوع وأنواع مشابهة قد تكون "ضرورية" للحفاظ على صحة رواد الفضاء وسلامة المركبات الفضائية خلال المهمات طويلة الأمد.

وأكد العلماء أنه تم جمع المسحات من إحدى كبائن المحطة، في مايو/أيار 2023، بواسطة طاقم "شينجو-15"، ضمن إحدى دراستين أجراهما برنامج دراسة الميكروبيوم في منطقة الإقامة بمحطة الفضاء الصينية.

وأظهرت الدراسات اللاحقة نمو ميكروبات تسكن بيئة المحطة، مكونة ميكروبيوم يختلف في تركيبته ووظائفه عن ذلك الموجود في محطة الفضاء الدولية.
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وأكد العلماء أن النوع الجديد يبدو قريب من سلالة معروفة تسمى "نياليا سيركولانس"، وهي بكتيريا عصوية الشكل تعيش في التربة، وتم إعادة تصنيفها أخيرا إلى جنس جديد بعد أن كانت تعتبر شكلاً ممرضًا من جنس الباسيلوس.

وأوضح العلماء أن "نياليا سيركولانس" وأقرباءها الفضائيون يتميزون بقدرتهم على تخزين كيميائياتهم الأساسية في جراثيم مقاومة لتحمل الظروف القاسية، مؤكدين أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت "نياليا تيانغونغينسيس" تطورت داخل المحطة أو وصلت في صورة جراثيم تحمل بعض خصائصها المميزة.

وفقًا لتحليل حديث لجيناتها ووظائفها، فإن الأنواع الجديدة لديها القدرة الفريدة على تحليل الجيلاتين كمصدر للنيتروجين والكربون، وهي مهارة مفيدة لبناء طبقة حيوية واقية عندما تصبح الظروف صعبة. في المقابل، يبدو أنه فقد القدرة على استهلاك مواد أخرى غنية بالطاقة تتغذى عليها أنواع مشابهة.
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وأشار العلماء إلى أن هذا الاكتشاف يكشف عن تنوع بكتيريا "نياليا" وقدرتها على التكيف بسهولة مع البيئات الفضائية، كما أظهر فحص لغرف "التنظيف" التي استخدمتها وكالة "ناسا" لتحضير مهمة فينيكس إلى المريخ وجود عشرات السلالات الميكروبية التي تنتمي إلى 26 نوعًا جديدًا، مما يشير إلى صعوبة منع انتشار الميكروبات في بيئات الفضاء، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.

وأوضح العلماء بأنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه البكتيريا تشكل خطرًا على رواد الفضاء، لكن ارتباطها ببكتيريا أخرى تسبب تسمم الدم لدى ذوي المناعة الضعيفة، إلى جانب قدرتها على تحليل الجيلاتين، يثير مخاوف جدية بشأن سلامتها.

وأكد العلماء على أهمية فهم كيفية تكيف هذه الكائنات الدقيقة مع الحياة في الفضاء لضمان سلامة الرواد، مشددين على ضرورة التنبؤ بسلوك هذه البكتيريا لتطوير استراتيجيات فعالة للتصدي لها.
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