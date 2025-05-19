https://sarabic.ae/20250519/اكتشاف-بكتيريا-جديدة-في-محطة-الفضاء-الصينية-تيانغونغ-1100741832.html

اكتشاف بكتيريا جديدة في محطة الفضاء الصينية تيانغونغ

اكتشاف بكتيريا جديدة في محطة الفضاء الصينية تيانغونغ

سبوتنيك عربي

اكتشف علماء صينيون بكتيريا جديدة غير معروفة على الأرض في محطة تيانغونغ الفضائية الصينية، مشيرين إلى أن هذه البكتيريا تمتلك خصائص قد تساعدها على التكيف مع... 19.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-19T13:55+0000

2025-05-19T13:55+0000

2025-05-19T13:55+0000

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وأطلق العلماء من مجموعة "شينجو" للتكنولوجيا الحيوية الفضائية ومعهد "بكين" لهندسة أنظمة المركبات الفضائية اسم "نياليا تيانغونغينسيس" على هذا الاكتشاف نسبة إلى المحطة، مشيرين إلى أن دراسة هذا النوع وأنواع مشابهة قد تكون "ضرورية" للحفاظ على صحة رواد الفضاء وسلامة المركبات الفضائية خلال المهمات طويلة الأمد.وأظهرت الدراسات اللاحقة نمو ميكروبات تسكن بيئة المحطة، مكونة ميكروبيوم يختلف في تركيبته ووظائفه عن ذلك الموجود في محطة الفضاء الدولية.وأكد العلماء أن النوع الجديد يبدو قريب من سلالة معروفة تسمى "نياليا سيركولانس"، وهي بكتيريا عصوية الشكل تعيش في التربة، وتم إعادة تصنيفها أخيرا إلى جنس جديد بعد أن كانت تعتبر شكلاً ممرضًا من جنس الباسيلوس.وفقًا لتحليل حديث لجيناتها ووظائفها، فإن الأنواع الجديدة لديها القدرة الفريدة على تحليل الجيلاتين كمصدر للنيتروجين والكربون، وهي مهارة مفيدة لبناء طبقة حيوية واقية عندما تصبح الظروف صعبة. في المقابل، يبدو أنه فقد القدرة على استهلاك مواد أخرى غنية بالطاقة تتغذى عليها أنواع مشابهة.وأشار العلماء إلى أن هذا الاكتشاف يكشف عن تنوع بكتيريا "نياليا" وقدرتها على التكيف بسهولة مع البيئات الفضائية، كما أظهر فحص لغرف "التنظيف" التي استخدمتها وكالة "ناسا" لتحضير مهمة فينيكس إلى المريخ وجود عشرات السلالات الميكروبية التي تنتمي إلى 26 نوعًا جديدًا، مما يشير إلى صعوبة منع انتشار الميكروبات في بيئات الفضاء، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وأكد العلماء على أهمية فهم كيفية تكيف هذه الكائنات الدقيقة مع الحياة في الفضاء لضمان سلامة الرواد، مشددين على ضرورة التنبؤ بسلوك هذه البكتيريا لتطوير استراتيجيات فعالة للتصدي لها.13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية"روسكوسموس" توقع مذكرة مع الصين لإنشاء محطة كهرباء قمرية

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