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183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
08:46 GMT
10 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
09:31 GMT
29 د
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التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
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"نيو سبيس"... انطلاقة سعودية نحو ريادة فضاء المستقبل
"نيو سبيس"... انطلاقة سعودية نحو ريادة فضاء المستقبل
سبوتنيك عربي
أكد خالد خاشقجي، مدير المبيعات في شركة "نيو سبيس" السعودية، أن المملكة تخطو بثبات نحو بناء منظومة فضائية متكاملة عبر تأسيس مجموعة "نيو سبيس". 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T18:44+0000
2025-05-14T18:44+0000
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وأوضح خاشقجي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، على هامش أعمال مؤتمر أكسبو الشرق الأوسط في دبي، أن الشركة تُعد أول كيان سعودي مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ومتخصص في تطوير قطاع الفضاء وخدمات الأقمار الصناعية.وأوضح خاشقجي أن المجموعة، التي أُسست في مايو/أيار 2024، تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الاستراتيجي، وتعزيز موقع المملكة كقوة فاعلة في الاقتصاد الفضائي إقليميًا ودوليًا.اتصالات الأقمار الصناعية لتوفير بنية تحتية فضائية متقدمة وحلول اتصال آمنة وموثوقة، والاستشعار عن بُعد ورصد الأرض من أجل تقديم بيانات دقيقة تدعم التخطيط الحضري والبيئي للجهات الحكومية والخاصة.وتابع أن الوحدة الثالثة تتمثل في الملاحة وتحديد المواقع (PNT) لتطوير أنظمة ملاحة عالية الدقة تلبي احتياجات قطاعات النقل، والطيران، والدفاع، مع صندوق رأس المال الجريء من أجل الاستثمار في الشركات الناشئة والتقنيات المستقبلية المرتبطة بقطاع الفضاء.وشدد خاشقجي على أن هذه الركائز تُجسد استراتيجية متكاملة تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن المجموعة تسعى إلى توطين المعرفة والمهارات في قطاع الفضاء، وخلق فرص عمل نوعية، والإسهام في رفع الناتج المحلي غير النفطي، من خلال الابتكار والاستثمار المحلي.واختتم تصريحه بالتأكيد أن "نيو سبيس" تمثل نقلة نوعية في مسيرة المملكة نحو بناء اقتصاد فضائي تنافسي ومستدام، مدعوم برؤية طموحة وإرادة وطنية.
https://sarabic.ae/20230529/نور-على-نور-أول-رائدة-فضاء-سعودية-توثق-مرورها-فوق-مكة-المكرمة-فيديو-1077542529.html
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حصري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, العالم العربي
حصري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, العالم العربي

"نيو سبيس"... انطلاقة سعودية نحو ريادة فضاء المستقبل

18:44 GMT 14.05.2025
© Photo / JAXAقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
© Photo / JAXA
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أكد خالد خاشقجي، مدير المبيعات في شركة "نيو سبيس" السعودية، أن المملكة تخطو بثبات نحو بناء منظومة فضائية متكاملة عبر تأسيس مجموعة "نيو سبيس".
وأوضح خاشقجي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، على هامش أعمال مؤتمر أكسبو الشرق الأوسط في دبي، أن الشركة تُعد أول كيان سعودي مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ومتخصص في تطوير قطاع الفضاء وخدمات الأقمار الصناعية.
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29 مايو 2023, 09:40 GMT
وأوضح خاشقجي أن المجموعة، التي أُسست في مايو/أيار 2024، تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الاستراتيجي، وتعزيز موقع المملكة كقوة فاعلة في الاقتصاد الفضائي إقليميًا ودوليًا.
وأضاف أن "نيو سبيس" ترتكز على هيكل عمل متكامل يشمل أربع وحدات رئيسية تغطي المجالات الحيوية لصناعة الفضاء، وهي:
اتصالات الأقمار الصناعية لتوفير بنية تحتية فضائية متقدمة وحلول اتصال آمنة وموثوقة، والاستشعار عن بُعد ورصد الأرض من أجل تقديم بيانات دقيقة تدعم التخطيط الحضري والبيئي للجهات الحكومية والخاصة.
وتابع أن الوحدة الثالثة تتمثل في الملاحة وتحديد المواقع (PNT) لتطوير أنظمة ملاحة عالية الدقة تلبي احتياجات قطاعات النقل، والطيران، والدفاع، مع صندوق رأس المال الجريء من أجل الاستثمار في الشركات الناشئة والتقنيات المستقبلية المرتبطة بقطاع الفضاء.
وشدد خاشقجي على أن هذه الركائز تُجسد استراتيجية متكاملة تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن المجموعة تسعى إلى توطين المعرفة والمهارات في قطاع الفضاء، وخلق فرص عمل نوعية، والإسهام في رفع الناتج المحلي غير النفطي، من خلال الابتكار والاستثمار المحلي.
واختتم تصريحه بالتأكيد أن "نيو سبيس" تمثل نقلة نوعية في مسيرة المملكة نحو بناء اقتصاد فضائي تنافسي ومستدام، مدعوم برؤية طموحة وإرادة وطنية.
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