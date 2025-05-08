https://sarabic.ae/20250508/روسكوسموس-توقع-مذكرة-مع-الصين-لإنشاء-محطة-كهرباء-قمرية--1100310534.html
"روسكوسموس" توقع مذكرة مع الصين لإنشاء محطة كهرباء قمرية
"روسكوسموس" توقع مذكرة مع الصين لإنشاء محطة كهرباء قمرية
سبوتنيك عربي
كشفت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" الحكومية، اليوم الخميس، عن توقيع مذكرة مع الصين للتعاون في إنشاء محطة كهرباء قمرية. 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T12:51+0000
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وقعت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، مذكرة تفاهم مع إدارة الفضاء الوطنية الصينية بشأن التعاون في إنشاء محطة توليد كهرباء على سطح القمر لصالح المحطة العلمية القمرية الدولية، وذلك وفقاً لقائمة الوثائق الموقعة والمعتمدة في ختام المباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ.وجاء في القائمة المنشورة على موقع الرئاسة الروسية: "شملت الوثائق التي تم توقيعها واعتمادها في ختام المباحثات بين رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ.. المذكرة 13. مذكرة تفاهم بين وكالة (روسكوسموس) الروسية وإدارة الفضاء الوطنية الصينية بشأن التعاون في مجال إنشاء محطة كهرباء قمرية للمحطة العلمية القمرية الدولية".وفي سياق متصل، وقعت روسيا والصين، في مارس/آذار 2021، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال إنشاء محطة القمر العلمية الدولية. وفي ديسمبر/كانون الأول من هذا العام، أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أن الاتفاقية الحكومية الدولية بين روسيا والصين بشأن إنشاء محطة القمر العلمية الدولية جاهزة للتوقيع.وبدورها، أكد دميتري باكانوف، المدير العام لشركة "روسكوسموس" الحكومية الروسية، أن 13 دولة انضمت لروسيا والصين، بما في ذلك دول من مجموعة "بريكس"، في العمل على إنشاء المحطة القمرية العلمية الدولية.الصين تكشف عن خطط لبناء مفاعل نووي على القمربوتين: التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء مستمر
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الفلك, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الفضاء, الذكرى الثمانين للنصر
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الفلك, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الفضاء, الذكرى الثمانين للنصر
"روسكوسموس" توقع مذكرة مع الصين لإنشاء محطة كهرباء قمرية
كشفت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" الحكومية، اليوم الخميس، عن توقيع مذكرة مع الصين للتعاون في إنشاء محطة كهرباء قمرية.
وقعت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، مذكرة تفاهم مع إدارة الفضاء الوطنية الصينية بشأن التعاون في إنشاء محطة توليد كهرباء على سطح القمر لصالح المحطة العلمية القمرية الدولية، وذلك وفقاً لقائمة الوثائق الموقعة والمعتمدة في ختام المباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ.
وجاء في القائمة المنشورة على موقع الرئاسة الروسية: "شملت الوثائق التي تم توقيعها واعتمادها في ختام المباحثات بين رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ.. المذكرة 13. مذكرة تفاهم بين وكالة (روسكوسموس) الروسية وإدارة الفضاء الوطنية الصينية بشأن التعاون في مجال إنشاء محطة كهرباء قمرية للمحطة العلمية القمرية الدولية".
يذكر أنه في 8 مايو/أيار 2024، قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، إن روسيا بدأت في تطوير محطة طاقة لمحطة قمرية مشتركة مع الصين.
وفي سياق متصل، وقعت روسيا والصين،
في مارس/آذار 2021، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال إنشاء محطة القمر العلمية الدولية. وفي ديسمبر/كانون الأول من هذا العام، أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أن الاتفاقية الحكومية الدولية بين روسيا والصين بشأن إنشاء محطة القمر العلمية الدولية جاهزة للتوقيع.
وبدورها، أكد دميتري باكانوف، المدير العام لشركة "روسكوسموس" الحكومية الروسية،
أن 13 دولة انضمت لروسيا والصين، بما في ذلك دول من مجموعة "بريكس"، في العمل على إنشاء المحطة القمرية العلمية الدولية.