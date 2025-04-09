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https://sarabic.ae/20250409/طلاب-روس-وصينيون-ينجحون-في-تصوير-القطب-الجنوبي-من-الفضاء-لأول-مرة-1099363375.html
طلاب روس وصينيون ينجحون في تصوير القطب الجنوبي من الفضاء لأول مرة
طلاب روس وصينيون ينجحون في تصوير القطب الجنوبي من الفضاء لأول مرة
سبوتنيك عربي
نجح طلاب روس وصينيون بإطلاق قمر صناعي طلابي، والتقاط أول صورة للقطب الجنوبي من الفضاء. 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T08:15+0000
2025-04-09T08:15+0000
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التقط أول قمر صناعي روسي صيني فضائي للطلاب من منطقة أمور وهاربين، والذي أطلق من قاعدة فوستوتشني الفضائية، صورة لساحل القارة القطبية الجنوبية، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لجامعة أمور الحكومية.تم إطلاق أول قمر صناعي جامعي "دروجبا أتورك" بنجاح من قاعدة فوستوتشني الفضائية بواسطة مركبة الإطلاق "سويوز-2.1ب" في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. وبعد انفصال القمر الصناعي عن وحدة التعزيز "فريغات" ​​في المدار المحسوب، اتصل القمر الصناعي في اليوم نفسه بالمحطة الأرضية لجامعة هاربين بوليتكنيك، ثم جامعة أمور الحكومية.وجاء في البيان الذي نشرته الخدمة الصحفية لجامعة أمور الحكومية: "حتى الآن، تم اختبار الكاميرا ذات التكنولوجيا المنخفضة الدقة بنجاح في المدار، وتم التقاط الصورة الأولى لساحل القارة القطبية الجنوبية".ويمكن تسجيل مقطع طوله 2.5 متر بدقة، من مسافة 500 كيلومتر فوق الأرض، وطوّرت وحدة "فوتون أمور" في جامعة أمور الحكومية، وهي تتيح دراسة تأثير العوامل المكانية على عمل المحوّلات الكهروضوئية.وقد حصل العلماء الشباب من جامعة أمور الحكومية على المحوّلات الكهروضوئية (الأغشية النانوية) في مختبر فيزياء الأسطح التابع لمركز قنسطنطين إدواردوفيتش تسيولكوفسكي، العلمي والتعليمي، وفقًا لجامعة أمور الحكومية.الأقمار الاصطناعية الصغيرة... مستقبل الفضاء الواعدعالم روسي يكشف تأثير أسراب الأقمار الصناعية المخيف على الأرض
https://sarabic.ae/20250321/علماء-يطورون-أطول-خط-اتصال-كمي-آمن-في-العالم-1098840550.html
https://sarabic.ae/20250315/البحرين-تطلق-أول-قمر-صناعي-لها-إلى-الفضاء-1098677454.html
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علوم, الفضاء, محطة الفضاء الروسية, الفلك, علم الفلك, علماء الفلك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, قمر اصطناعي, القطب الجنوبي, القطب الجنوبي
علوم, الفضاء, محطة الفضاء الروسية, الفلك, علم الفلك, علماء الفلك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, قمر اصطناعي, القطب الجنوبي, القطب الجنوبي

طلاب روس وصينيون ينجحون في تصوير القطب الجنوبي من الفضاء لأول مرة

08:15 GMT 09.04.2025
© Photo / CCOقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© Photo / CCO
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نجح طلاب روس وصينيون بإطلاق قمر صناعي طلابي، والتقاط أول صورة للقطب الجنوبي من الفضاء.
التقط أول قمر صناعي روسي صيني فضائي للطلاب من منطقة أمور وهاربين، والذي أطلق من قاعدة فوستوتشني الفضائية، صورة لساحل القارة القطبية الجنوبية، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لجامعة أمور الحكومية.
تم إطلاق أول قمر صناعي جامعي "دروجبا أتورك" بنجاح من قاعدة فوستوتشني الفضائية بواسطة مركبة الإطلاق "سويوز-2.1ب" في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. وبعد انفصال القمر الصناعي عن وحدة التعزيز "فريغات" ​​في المدار المحسوب، اتصل القمر الصناعي في اليوم نفسه بالمحطة الأرضية لجامعة هاربين بوليتكنيك، ثم جامعة أمور الحكومية.

وخلال الأشهر الأولى، جرى اختبار الأنظمة الموجودة على متن القمر الصناعي الصغير: تم اختبار الوحدات الفردية، وتعديل البطاريات الشمسية، وإعداد القمر الصناعي للقيام بمهمته، ثم بدأ العمل التدريجي مع الحمولة.

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وجاء في البيان الذي نشرته الخدمة الصحفية لجامعة أمور الحكومية: "حتى الآن، تم اختبار الكاميرا ذات التكنولوجيا المنخفضة الدقة بنجاح في المدار، وتم التقاط الصورة الأولى لساحل القارة القطبية الجنوبية".

كما تم تفعيل جهاز الإرسال والاستقبال (إف إم) عدة مرات، وإنشاء قناة اتصال لاسلكي مع هواة الراديو في ظروف التضاريس الصعبة، على سبيل المثال، في الجبال. وبعد ذلك، سيبدأ اختبار الكاميرا العالية الدقة ووحدة "فوتون أمور"، وتطوير الكاميرا بواسطة معهد هاربين للتكنولوجيا.

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ويمكن تسجيل مقطع طوله 2.5 متر بدقة، من مسافة 500 كيلومتر فوق الأرض، وطوّرت وحدة "فوتون أمور" في جامعة أمور الحكومية، وهي تتيح دراسة تأثير العوامل المكانية على عمل المحوّلات الكهروضوئية.
وقد حصل العلماء الشباب من جامعة أمور الحكومية على المحوّلات الكهروضوئية (الأغشية النانوية) في مختبر فيزياء الأسطح التابع لمركز قنسطنطين إدواردوفيتش تسيولكوفسكي، العلمي والتعليمي، وفقًا لجامعة أمور الحكومية.
الأقمار الاصطناعية الصغيرة... مستقبل الفضاء الواعد
عالم روسي يكشف تأثير أسراب الأقمار الصناعية المخيف على الأرض
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