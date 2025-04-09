https://sarabic.ae/20250409/طلاب-روس-وصينيون-ينجحون-في-تصوير-القطب-الجنوبي-من-الفضاء-لأول-مرة-1099363375.html

طلاب روس وصينيون ينجحون في تصوير القطب الجنوبي من الفضاء لأول مرة

طلاب روس وصينيون ينجحون في تصوير القطب الجنوبي من الفضاء لأول مرة

سبوتنيك عربي

نجح طلاب روس وصينيون بإطلاق قمر صناعي طلابي، والتقاط أول صورة للقطب الجنوبي من الفضاء. 09.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-09T08:15+0000

2025-04-09T08:15+0000

2025-04-09T08:15+0000

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التقط أول قمر صناعي روسي صيني فضائي للطلاب من منطقة أمور وهاربين، والذي أطلق من قاعدة فوستوتشني الفضائية، صورة لساحل القارة القطبية الجنوبية، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لجامعة أمور الحكومية.تم إطلاق أول قمر صناعي جامعي "دروجبا أتورك" بنجاح من قاعدة فوستوتشني الفضائية بواسطة مركبة الإطلاق "سويوز-2.1ب" في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. وبعد انفصال القمر الصناعي عن وحدة التعزيز "فريغات" ​​في المدار المحسوب، اتصل القمر الصناعي في اليوم نفسه بالمحطة الأرضية لجامعة هاربين بوليتكنيك، ثم جامعة أمور الحكومية.وجاء في البيان الذي نشرته الخدمة الصحفية لجامعة أمور الحكومية: "حتى الآن، تم اختبار الكاميرا ذات التكنولوجيا المنخفضة الدقة بنجاح في المدار، وتم التقاط الصورة الأولى لساحل القارة القطبية الجنوبية".ويمكن تسجيل مقطع طوله 2.5 متر بدقة، من مسافة 500 كيلومتر فوق الأرض، وطوّرت وحدة "فوتون أمور" في جامعة أمور الحكومية، وهي تتيح دراسة تأثير العوامل المكانية على عمل المحوّلات الكهروضوئية.وقد حصل العلماء الشباب من جامعة أمور الحكومية على المحوّلات الكهروضوئية (الأغشية النانوية) في مختبر فيزياء الأسطح التابع لمركز قنسطنطين إدواردوفيتش تسيولكوفسكي، العلمي والتعليمي، وفقًا لجامعة أمور الحكومية.الأقمار الاصطناعية الصغيرة... مستقبل الفضاء الواعدعالم روسي يكشف تأثير أسراب الأقمار الصناعية المخيف على الأرض

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