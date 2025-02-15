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عالم روسي يكشف تأثير أسراب الأقمار الصناعية المخيف على الأرض
عالم روسي يكشف تأثير أسراب الأقمار الصناعية المخيف على الأرض
سبوتنيك عربي
صرح فاليري كليوشنيكوف، دكتور في العلوم التقنية، والأكاديمي في الأكاديمية الروسية للملاحة الفضائية، أن أسراب الأقمار الصناعية، ستكون قادرة في النهاية على إحداث... 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T05:36+0000
2025-02-15T05:36+0000
2025-02-15T05:36+0000
مجتمع
علوم
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وقال كليوشنيكوف: "يحتوي الغلاف الجوي للأرض، حتى ارتفاعات نحو 100 كيلومتر أو أكثر، على رذاذ على شكل قطرات سائلة وجزيئات معدنية صلبة بحجم أقل من الميكرون، ولها قاعدة كبريتية، علاوة على ذلك، يتميز الهباء الجوي ببنية طبقات معقدة".وأضاف أن "عمل الأسراب متعددة الأقمار الصناعية، سيصاحبه تقارب المركبات الفضائية، الخارجة عن الخدمة في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي".بالإضافة إلى ذلك، وحسب كليوشنيكوف، مع زيادة تدفق الأجسام المصطنعة، والتي تحترق في الغلاف الجوي، ستزداد الكثافة أيضًا في طبقات الهباء الجوي.وقال إن تراكم الهباء الجوي في الغلاف الجوي يمكن أن يؤثر على تكوين السحب وهطول الأمطار، عن طريق تغيير البنية المجهرية لجزيئات السحاب، وكذلك عمليات نقل الإشعاع الشمسي والحراري في الغلاف الجوي، وبالتالي نظام درجة حرارة النظام المناخي للأرض. وأردف كليوشنيكوف، أن النتيجة الأخرى لوجود المجموعات متعددة الأقمار الصناعية، ستكون التلوث الكهرومغناطيسي.وأشار إلى أن "التأثيرات الكهرومغناطيسية القوية جدًا، سواء من الأسفل (الراديو والتلفزيون والرادار وشبكات نقل الطاقة الأرضية، وما إلى ذلك) ومن الأعلى (معدات الإرسال الموجودة على متن الأنظمة المتعددة الأقمار الصناعية) يمكن أن تعطل استقرارية الغلاف الأيوني، مما سيؤدي إلى تأثيرات غير خطية، لا يمكن التنبؤ بها حاليًا".علماء يسجلون "كلاما بشريا" في "ترانيم" الحيتاناكتشاف ثوري لكوكب قد يكون موطنا جديدا للحياة خارج الأرض... فيديو
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علوم
عالم روسي يكشف تأثير أسراب الأقمار الصناعية المخيف على الأرض
صرح فاليري كليوشنيكوف، دكتور في العلوم التقنية، والأكاديمي في الأكاديمية الروسية للملاحة الفضائية، أن أسراب الأقمار الصناعية، ستكون قادرة في النهاية على إحداث تأثير محدد على بيئة الأرض، على وجه الخصوص، التسبب في تلوث الهباء الجوي والتلوث الكهرومغناطيسي للفضاء القريب من الأرض
وقال كليوشنيكوف: "يحتوي الغلاف الجوي للأرض، حتى ارتفاعات نحو 100 كيلومتر أو أكثر، على رذاذ على شكل قطرات سائلة وجزيئات معدنية صلبة بحجم أقل من الميكرون، ولها قاعدة كبريتية، علاوة على ذلك، يتميز الهباء الجوي ببنية طبقات معقدة".
وأضاف أن "عمل الأسراب متعددة الأقمار الصناعية، سيصاحبه تقارب المركبات الفضائية، الخارجة عن الخدمة في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي".
عندما يتم تسخين الأجسام الفضائية التي تتحرك بسرعة كبيرة وتحترق في الغلاف الجوي، فإن المعادن الموجودة في بنيتها سوف تتحلل، وتتحول إلى بلازما قادرة على التكثيف والتفاعل مع الهباء الجوي. ونتيجة لذلك، فإن محتوى المعادن، وخاصة الألومنيوم والليثيوم والنحاس والرصاص، سيزداد في تكوين جزيئات الهباء الجوي الموجودة بالفعل في الغلاف الجوي.
بالإضافة إلى ذلك، وحسب كليوشنيكوف، مع زيادة تدفق الأجسام المصطنعة، والتي تحترق في الغلاف الجوي، ستزداد الكثافة أيضًا في طبقات الهباء الجوي.
وقال إن تراكم الهباء الجوي في الغلاف الجوي يمكن أن يؤثر على تكوين السحب وهطول الأمطار، عن طريق تغيير البنية المجهرية لجزيئات السحاب، وكذلك عمليات نقل الإشعاع الشمسي والحراري في الغلاف الجوي، وبالتالي نظام درجة حرارة النظام المناخي للأرض.
وأردف كليوشنيكوف، أن النتيجة الأخرى لوجود المجموعات متعددة الأقمار الصناعية، ستكون التلوث الكهرومغناطيسي.
وحذر العالم من أنه "في الوقت نفسه، وبسبب عدم التوازن وعدم الخطية في الغلاف الأيوني، سيتم توطين الطاقة الكهرومغناطيسية في شكل هياكل زمكانية تعطل، على وجه الخصوص، تشغيل أنظمة الملاحة الفضائية ونقل البيانات".
وأشار إلى أن "التأثيرات الكهرومغناطيسية القوية جدًا، سواء من الأسفل (الراديو والتلفزيون والرادار وشبكات نقل الطاقة الأرضية، وما إلى ذلك) ومن الأعلى (معدات الإرسال الموجودة على متن الأنظمة المتعددة الأقمار الصناعية) يمكن أن تعطل استقرارية الغلاف الأيوني، مما سيؤدي إلى تأثيرات غير خطية، لا يمكن التنبؤ بها حاليًا".