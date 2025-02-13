https://sarabic.ae/20250213/اكتشاف-ثوري-لكوكب-قد-يكون-موطنا-جديدا-للحياة-خارج-الأرض-فيديو-1097745171.html

اكتشاف ثوري لكوكب قد يكون موطنا جديدا للحياة خارج الأرض... فيديو

اكتشاف ثوري لكوكب قد يكون موطنا جديدا للحياة خارج الأرض... فيديو

سبوتنيك عربي

أكد علماء الفلك وجود ما قد يكون عالمًا صالحًا للسكن، وهو كوكب باسم "إتش دي 20794 دي"، واالذي يبلغ حجمه أقل من ستة أضعاف كتلة الأرض، ويدور حول نجم يشبه الشمس،... 13.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-13T12:05+0000

2025-02-13T12:05+0000

2025-02-13T12:05+0000

مجتمع

علوم

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وقال عالم الفيزياء الفلكية، مايكل كريتينير، من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة: "بالنسبة لي، كان من دواعي سروري الكبير أن نتمكن من تأكيد وجود الكوكب".وأردف كريتينير: "من المثير للاهتمام أن قربه منا (20 سنة ضوئية فقط)، يعني أن هناك أملًا في أن تتمكن بعثات الفضاء المستقبلية من الحصول على صورة له".وأضاف: "النجم "إتش دي 20794"، هو احتمال واعد للعوالم الصالحة للسكن كما نعرفها، إنه نجم قزم أصفر، مثل الشمس، لكنه أصغر وأقدم قليلاً، مما يعني أنه في ذروة عمره الذي يستغرقه الاندماج بالهيدروجين، لكنه موجود لفترة كافية لاستقرار أي كواكب خارجية تدور حوله".في عام 2011، أعلن علماء الفلك عن اكتشاف ثلاثة كواكب خارجية، تدور حول النجم القزم، لكن استخلاص المزيد من المعلومات كان صعبًا بعض الشيء".ونظرًا لأن الإشارة كانت خافتة للغاية، فقد احتاج كريتينييه وزملاؤه، إلى تحليل البيانات بعناية شديدة، وحتى جمع المزيد من الملاحظات باستخدام مرصد "إسبرسو" التابع للمرصد الجنوبي الأوروبي، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".ولكن بفضل كل هذه البيانات، أصبح الكوكب الخارجي واضحًا. فالكوكب "إتش دي 20794 دي" هو كوكب تبلغ كتلته الدنيا 5.82 ضعف كتلة الأرض، ونصف قطره يتراوح بين 1.7 و2.1 ضعف نصف قطر الأرض، ويحمله مداره، إلى المنطقة الصالحة للحياة حول النجم.علماء يرصدون أجساما "عابرة للنجوم" في درب التبانة

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