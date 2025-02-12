https://sarabic.ae/20250212/ناسا-تتحرك-لمواجهة-تهديد-كويكب-قد-يصطدم-بالأرض-في-عام-2032-1097705413.html

"ناسا" تتحرك لمواجهة تهديد كويكب قد يصطدم بالأرض في عام 2032

"ناسا" تتحرك لمواجهة تهديد كويكب قد يصطدم بالأرض في عام 2032

سبوتنيك عربي

في خطوة غير مسبوقة، أصدرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، قرارا عاجلا لمواجهة خطر متزايد من كويكب يحمل اسم "2024 واي آر 4"، بعدما ارتفعت احتمالية اصطدامه بالأرض... 12.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-12T09:55+0000

2025-02-12T09:55+0000

2025-02-12T09:55+0000

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ووفقا لوسائل إعلام غربية، فقد حصل فريق دولي من علماء الفلك على تصريح لاستخدام تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي (JWST) لمراقبة الكويكب بدقة، وتحديد حجمه ومداره بدقة أكبر، ما يساعد في تقييم الأضرار المحتملة في حال اصطدامه بالأرض.كويكب بحجم تمثال الحرية وتأثير مدمر محتملتشير التقديرات الأولية إلى أن قطر الكويكب قد يصل إلى 90 مترا، أي ما يعادل حجم تمثال الحرية في نيويورك أو ساعة بيغ بن في لندن. منذ الاكتشاف إلى حالة الطوارئ العلميةوتم رصد الكويكب لأول مرة، في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عبر نظام الإنذار من الاصطدامات الأرضية في تشيلي.مهمة استكشافية حرجةولمواكبة هذا التطور الطارئ، سيتم توجيه تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي، المتمركز على بعد 1.5 مليون كيلومتر من الأرض، لرصد الكويكب وتحليل بياناته بدقة متناهية، ما سيسهم في تحسين التنبؤات المتعلقة بمساره وتقييم المخاطر المحتملة.وبينما يواصل العلماء مراقبة الكويكب عن كثب، تبقى الاحتمالات مفتوحة بين تفادي الاصطدام أو التعامل مع أحد أكبر التحديات الفضائية في العقود المقبلة.

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