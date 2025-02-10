"حلقة أينشتاين" تتلألأ في الفضاء في ظاهرة فلكية نادرة... فيديو

عربي
القوات الروسية تتقدم على عدد من المحاور وتدمر أهدافا استراتيجية للجيش الأوكراني
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:34 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الدول العربية في إفشال خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
13:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي في قطر لبحث المرحلة القادمة من الاتفاق، السعودية ترفض تصريحات نتنياهو وتعتبرها أسلوبا لصرف النظر عن جرائم الاحتلال
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
10:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
12:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:55 GMT
5 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250210/حلقة-أينشتاين-تتلألأ-في-الفضاء-في-ظاهرة-فلكية-نادرة-فيديو--1097633223.html
"حلقة أينشتاين" تتلألأ في الفضاء في ظاهرة فلكية نادرة... فيديو
"حلقة أينشتاين" تتلألأ في الفضاء في ظاهرة فلكية نادرة... فيديو
سبوتنيك عربي
اكتشف علماء الفلك ظاهرة فلكية نادرة تعرف بـ"حلقة أينشتاين" وهي تتلألأ في الفضاء، في محيط مجرة ​​تبعد عنا 590 مليون سنة ضوئية، والتي تعتبر حلقة مثالية من الضوء. 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T09:49+0000
2025-02-10T09:49+0000
مجتمع
علوم
الفضاء
الفلك
علم الفلك
علماء الفلك
رصد الفلك
الحدث الفلكي
ظاهرة فلكية
حدث فلكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/01/1b/1057296875_0:518:2049:1670_1920x0_80_0_0_dd92faa4fbf286d10fa6db466a0ab15c.jpg
تُعرف هذه الظاهرة باسم "حلقة أينشتاين"، وقد تم اكتشافها وهي تحيط بالمجرة "NGC 6505" في البيانات التي تم جمعها بواسطة تلسكوب "إقليدس" الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية. وعلى الرغم من اكتشاف مثل هذه الحلقات من قبل، فإن هذا المثال المثالي المذهل هو الأكثر ندرة. يقول عالم الفلك كونور أوريوردان، من معهد ماكس بلانك للفيزياء الفلكية في ألمانيا: "حلقة أينشتاين هي مثال على العدسات الجاذبية القوية. كل العدسات القوية خاصة، لأنها نادرة للغاية، وهي مفيدة بشكل لا يصدق علميًا. هذه العدسة خاصة بشكل خاص، لأنها قريبة جدًا من الأرض والمحاذاة تجعلها جميلة جدًا". العدسة الجاذبية هي ما يحدث عندما ينحني الزمكان حول الكتلة، فعادة ما تكون المجرات وعناقيد المجرات هي الكتل المعنية، لكن التأثير ينطبق على أي شيء له كتلة. ومع ذلك، عندما تكون الكتلة كبيرة بشكل خاص، فإنها تخلق تأثيرًا مثيرًا للاهتمام: أي ضوء يسافر من مسافة أبعد من الجسم العدسي ينحني ويتشوه ويكبر أثناء انتقاله عبر الزمكان المنحني. يمكن أن يكون هذا مفيدًا للغاية لدراسة الكون البعيد.إنه ترتيب نادر جدًا للأجسام فهي مصطفة بطريقة تجعل ضوء المجرة البعيدة ممتدًا إلى حلقة مثالية، مع وجود بقع أكثر سطوعًا تمثل صورًا مكررة للمجرة في أربع نقاط حول الحلقة.ويجعل قرب "NGC 6505" الأمر أكثر إثارة للدهشة. تم اكتشاف خمس عدسات أخرى فقط على مقربة منا، تشير المحاكاة إلى أن هذه العدسة الجديدة كان لديها فرصة 0.05 في المائة فقط للوجود، ناهيك عن اكتشافها.وأضافت بيتورينو: "كانت المجرة معروفة لعلماء الفلك لفترة طويلة جدًا. ومع ذلك، لم يتم رصد هذه الحلقة من قبل. وهذا يوضح مدى قوة "إقليدس" (التلسكوب)، حيث يكتشف أشياء جديدة حتى في الأماكن التي كنا نعتقد أننا نعرفها جيدًا. هذا الاكتشاف مشجع للغاية لمستقبل مهمة "إقليدس" ويوضح قدراته الرائعة".ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن المجرة البعيدة، لم تتم دراستها بالتفصيل بعد. ولا شك أن هذا سيكون محور العمل المستقبلي. ومع ذلك، فإن الاكتشاف نفسه مثير للدهشة، فهذه أول "حلقة آينشتاين" يتم اكتشافها على الإطلاق تدور حول أحد الأجسام البالغ عددها 7840.اكتشاف أحزمة إشعاعية غامضة حول الأرض بعد عاصفة شمسية هائلةمسبار فضائي يلامس الشمس لأول مرة في تاريخ البشرية
https://sarabic.ae/20250206/مشهد-مرعب-علماء-يقدمون-محاكاة-لاصطدام-كويكب-بينو-بالأرض-فيديو---1097531591.html
https://sarabic.ae/20250205/أصوات-غامضة-في-الفضاء-تشعل-فضول-العلماء-لمعرفة-أسرارها-1097513899.html
https://sarabic.ae/20241224/في-ظاهرة-نادرة-علماء-الفلك-يكتشفون-ثقبا-أسودا-عملاقا-مقلوبا-على-جانبه--1096125546.html
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/01/1b/1057296875_0:326:2049:1862_1920x0_80_0_0_03a4b5fdb874eb3028468d0b0aafd744.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الفضاء, الفلك, علم الفلك, علماء الفلك, رصد الفلك, الحدث الفلكي, ظاهرة فلكية, حدث فلكي, فيزياء فلكية
علوم, الفضاء, الفلك, علم الفلك, علماء الفلك, رصد الفلك, الحدث الفلكي, ظاهرة فلكية, حدث فلكي, فيزياء فلكية

"حلقة أينشتاين" تتلألأ في الفضاء في ظاهرة فلكية نادرة... فيديو

09:49 GMT 10.02.2025
CC BY 2.0 / pixabay/Maklay62 / مشهد خيالي لثقب أسود في الفضاء
مشهد خيالي لثقب أسود في الفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
CC BY 2.0 / pixabay/Maklay62 /
تابعنا عبر
اكتشف علماء الفلك ظاهرة فلكية نادرة تعرف بـ"حلقة أينشتاين" وهي تتلألأ في الفضاء، في محيط مجرة ​​تبعد عنا 590 مليون سنة ضوئية، والتي تعتبر حلقة مثالية من الضوء.
تُعرف هذه الظاهرة باسم "حلقة أينشتاين"، وقد تم اكتشافها وهي تحيط بالمجرة "NGC 6505" في البيانات التي تم جمعها بواسطة تلسكوب "إقليدس" الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية. وعلى الرغم من اكتشاف مثل هذه الحلقات من قبل، فإن هذا المثال المثالي المذهل هو الأكثر ندرة.
يقول عالم الفلك كونور أوريوردان، من معهد ماكس بلانك للفيزياء الفلكية في ألمانيا: "حلقة أينشتاين هي مثال على العدسات الجاذبية القوية. كل العدسات القوية خاصة، لأنها نادرة للغاية، وهي مفيدة بشكل لا يصدق علميًا. هذه العدسة خاصة بشكل خاص، لأنها قريبة جدًا من الأرض والمحاذاة تجعلها جميلة جدًا".
العدسة الجاذبية هي ما يحدث عندما ينحني الزمكان حول الكتلة، فعادة ما تكون المجرات وعناقيد المجرات هي الكتل المعنية، لكن التأثير ينطبق على أي شيء له كتلة.
ومع ذلك، عندما تكون الكتلة كبيرة بشكل خاص، فإنها تخلق تأثيرًا مثيرًا للاهتمام: أي ضوء يسافر من مسافة أبعد من الجسم العدسي ينحني ويتشوه ويكبر أثناء انتقاله عبر الزمكان المنحني. يمكن أن يكون هذا مفيدًا للغاية لدراسة الكون البعيد.
كويكب يقترب من الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
مجتمع
"مشهد مرعب"... علماء يقدمون محاكاة لاصطدام كويكب "بينو" بالأرض... فيديو
6 فبراير, 11:29 GMT

وفي حالة "حلقة أينشتاين" المكتشفة حديثًا، فإن الضوء الذي يحيط بالمجرة القريبة يأتي من مجرة ​​أبعد، تقع على بعد نحو 4.42 مليار سنة ضوئية، وقد انحرف ضوءها بسبب انحناء الزمكان حول "NGC 6505".

إنه ترتيب نادر جدًا للأجسام فهي مصطفة بطريقة تجعل ضوء المجرة البعيدة ممتدًا إلى حلقة مثالية، مع وجود بقع أكثر سطوعًا تمثل صورًا مكررة للمجرة في أربع نقاط حول الحلقة.
الفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
مجتمع
أصوات غامضة في الفضاء تشعل فضول العلماء لمعرفة أسرارها
5 فبراير, 18:37 GMT
ويجعل قرب "NGC 6505" الأمر أكثر إثارة للدهشة. تم اكتشاف خمس عدسات أخرى فقط على مقربة منا، تشير المحاكاة إلى أن هذه العدسة الجديدة كان لديها فرصة 0.05 في المائة فقط للوجود، ناهيك عن اكتشافها.

تقول عالمة الفلك فاليريا بيتورينو، من وكالة الفضاء الأوروبية: "أجد من المثير للاهتمام للغاية أن هذه الحلقة تم رصدها داخل مجرة ​​معروفة، والتي تم اكتشافها لأول مرة في عام 1884".

ثقب أسود - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
مجتمع
في "ظاهرة نادرة"... علماء الفلك يكتشفون ثقبا أسودا عملاقا مقلوبا على جانبه
24 ديسمبر 2024, 13:02 GMT
وأضافت بيتورينو: "كانت المجرة معروفة لعلماء الفلك لفترة طويلة جدًا. ومع ذلك، لم يتم رصد هذه الحلقة من قبل. وهذا يوضح مدى قوة "إقليدس" (التلسكوب)، حيث يكتشف أشياء جديدة حتى في الأماكن التي كنا نعتقد أننا نعرفها جيدًا. هذا الاكتشاف مشجع للغاية لمستقبل مهمة "إقليدس" ويوضح قدراته الرائعة".
ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن المجرة البعيدة، لم تتم دراستها بالتفصيل بعد. ولا شك أن هذا سيكون محور العمل المستقبلي. ومع ذلك، فإن الاكتشاف نفسه مثير للدهشة، فهذه أول "حلقة آينشتاين" يتم اكتشافها على الإطلاق تدور حول أحد الأجسام البالغ عددها 7840.
اكتشاف أحزمة إشعاعية غامضة حول الأرض بعد عاصفة شمسية هائلة
مسبار فضائي يلامس الشمس لأول مرة في تاريخ البشرية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала