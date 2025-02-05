أصوات غامضة في الفضاء تشعل فضول العلماء لمعرفة أسرارها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة الشرع للرياض ما هي آفاق العلاقات بين السعودية وسوريا
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: السعودية وتركيا قوتان للشرع في الإقليم
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:18 GMT
29 د
ملفات ساخنة
أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
13:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: غزة والضفة تبادل هدايا بين ترامب ونتنياهو
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250205/أصوات-غامضة-في-الفضاء-تشعل-فضول-العلماء-لمعرفة-أسرارها-1097513899.html
أصوات غامضة في الفضاء تشعل فضول العلماء لمعرفة أسرارها
أصوات غامضة في الفضاء تشعل فضول العلماء لمعرفة أسرارها
سبوتنيك عربي
رصد فريق بحثي دولي بقيادة جامعة بيهانغ الصينية، بالتعاون مع علماء من الولايات المتحدة الأمريكية والسويد، موجات كونية تُعرف باسم "موجات الكورس"، على بُعد 160... 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T18:37+0000
2025-02-05T18:37+0000
مجتمع
منوعات
الفضاء
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/11/1092817982_15:0:3192:1787_1920x0_80_0_0_3203f23ce5cb58066576c861536af910.jpg
جاء هذا الاكتشاف عبر تحليل بيانات من مهمة "الغلاف المغناطيسي متعدد النطاقات" (MMS) التابعة لوكالة "ناسا"، والتي أُطلقت عام 2015 لدراسة التفاعلات المغناطيسية بين الأرض والشمس، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.وكانت "موجات الكورس" تُعتقد سابقًا محصورة في المناطق القريبة من المجال المغناطيسي ثنائي القطب للأرض، لكن الرصد الجديد كشف وجودها في مناطق أبعد، ما يُوسع فهمنا للتفاعلات الكهرومغناطيسية في الفضاء.وتم رصد موجات مشابهة قرب كواكب أخرى مثل زُحل والمشتري، حيث تُنتج إلكترونات عالية الطاقة قد تُشوّش اتصالات الأقمار الصناعية.وأوضح الباحثون أن هذه الموجات تنشأ بسبب تفاعلات غير خطية بين الموجات والجسيمات المشحونة في الفضاء، وتلعب دورًا رئيسيًا في تسريع الإلكترونات عالية الطاقة ضمن أحزمة إشعاع الأرض، لتوليد الشفق القطبي النابض في المناطق القطبية، ولا يقتصر هذا الاكتشاف على الجانب النظري، بل يُفتح الباب أمام تطبيقات مهمة، مثل:من جانبه، وصف تشينغ مينغ ليو، المؤلف الرئيسي للدراسة، هذه الموجات بأنها "واحدة من أقوى الظواهر وأكثرها تأثيرًا في الفضاء"، مؤكدًا أن فهمها سيُسهم في حل ألغاز علمية طويلة الأمد.ويبرز هذا الاكتشاف كيف تُسهم الأبحاث الكونية في تعزيز التقنيات البشرية، بينما تستكشف أسرارًا جديدة لعالم الفضاء الواسع.
https://sarabic.ae/20250201/روسكوسموس-تعلن-تصحيح-مدار-محطة-الفضاء-الدولية-1097380995.html
https://sarabic.ae/20250117/مادة-مصنوعة-في-دولة-عربية-تصل-إلى-الفضاء---1096879018.html
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/11/1092817982_809:0:3192:1787_1920x0_80_0_0_fd2d1df19c28caf510c5e93b3eb14b17.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الفضاء, الأخبار
منوعات, الفضاء, الأخبار

أصوات غامضة في الفضاء تشعل فضول العلماء لمعرفة أسرارها

18:37 GMT 05.02.2025
© Photo / Unsplashالفضاء
الفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© Photo / Unsplash
تابعنا عبر
رصد فريق بحثي دولي بقيادة جامعة بيهانغ الصينية، بالتعاون مع علماء من الولايات المتحدة الأمريكية والسويد، موجات كونية تُعرف باسم "موجات الكورس"، على بُعد 160 ألف كيلومتر من الأرض، تبلغ تردداتها 100 هرتز، وعند تحويلها إلى أصوات، تشبه زقزقة الطيور.
جاء هذا الاكتشاف عبر تحليل بيانات من مهمة "الغلاف المغناطيسي متعدد النطاقات" (MMS) التابعة لوكالة "ناسا"، والتي أُطلقت عام 2015 لدراسة التفاعلات المغناطيسية بين الأرض والشمس، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.
وكانت "موجات الكورس" تُعتقد سابقًا محصورة في المناطق القريبة من المجال المغناطيسي ثنائي القطب للأرض، لكن الرصد الجديد كشف وجودها في مناطق أبعد، ما يُوسع فهمنا للتفاعلات الكهرومغناطيسية في الفضاء.
محطة الفضاء الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
"روسكوسموس" تعلن تصحيح مدار محطة الفضاء الدولية
1 فبراير, 13:59 GMT
وتم رصد موجات مشابهة قرب كواكب أخرى مثل زُحل والمشتري، حيث تُنتج إلكترونات عالية الطاقة قد تُشوّش اتصالات الأقمار الصناعية.
وأوضح الباحثون أن هذه الموجات تنشأ بسبب تفاعلات غير خطية بين الموجات والجسيمات المشحونة في الفضاء، وتلعب دورًا رئيسيًا في تسريع الإلكترونات عالية الطاقة ضمن أحزمة إشعاع الأرض، لتوليد الشفق القطبي النابض في المناطق القطبية، ولا يقتصر هذا الاكتشاف على الجانب النظري، بل يُفتح الباب أمام تطبيقات مهمة، مثل:
تطوير تقنيات لحماية الاتصالات الفضائية والأقمار الصناعية من التشويش الإشعاعي.
تحسين تصميم المركبات الفضائية لضمان سلامة رواد الفضاء من الإشعاعات الكونية.
التخفيف من تأثير الطقس الفضائي على البنى التحتية التكنولوجية الحيوية.
محطة فضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مادة مصنوعة في دولة عربية تصل إلى الفضاء
17 يناير, 13:38 GMT
من جانبه، وصف تشينغ مينغ ليو، المؤلف الرئيسي للدراسة، هذه الموجات بأنها "واحدة من أقوى الظواهر وأكثرها تأثيرًا في الفضاء"، مؤكدًا أن فهمها سيُسهم في حل ألغاز علمية طويلة الأمد.
ويبرز هذا الاكتشاف كيف تُسهم الأبحاث الكونية في تعزيز التقنيات البشرية، بينما تستكشف أسرارًا جديدة لعالم الفضاء الواسع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала