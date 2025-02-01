https://sarabic.ae/20250201/روسكوسموس-تعلن-تصحيح-مدار-محطة-الفضاء-الدولية-1097380995.html

"روسكوسموس" تعلن تصحيح مدار محطة الفضاء الدولية

"روسكوسموس" تعلن تصحيح مدار محطة الفضاء الدولية

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، أن مركبة الشحن الفضائية "بروغريس إم إس 28"، رفعت مدار محطة الفضاء الدولية بمقدار 3.2 كيلومتر قبل رحلة مركبة "سويوز إم... 01.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-01T13:59+0000

2025-02-01T13:59+0000

2025-02-01T13:59+0000

روسكوسموس

روسيا

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وقالت "روسكوسموس"، في بيان لها: "اليوم في الساعة 11.58 بتوقيت موسكو، تم تشغيل محركات بروغريس إم إس 28، وعملت لمدة 1227.2 ثانية، وأنتجت دفعة تبلغ 1.82 متر في الثانية، ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط ​​ارتفاع مدار المحطة بمقدار 3.2 كيلومتر وبلغ 417.23 كيلومتر، فوق سطح الأرض".ويشار إلى أنه تم إجراء التصحيح "لتشكل الظروف الباليستية"، قبل هبوط المركبة الفضائية المأهولة "سويوز إم إس 26"، التي رست الآن في المحطة، وإطلاق المركبة الفضائية التالية "سويوز إم إس 27".وأعلنت "روسكوسموس"، في 28 كانون الأول/ ديسمبر، عن إطلاق مركبة فضائية جديدة، كجزء من اختبار جديد، في عام 2026.وجاء في بيان "روسكوسموس": "اختبارات طائرات مروحية متخصصة حتى عام 2027، واختبارات المركبة في أوضاع الإنقاذ في حالات الطوارئ بمجمع الإطلاق في عام 2026، وفي منطقة ضغط السرعة القصوى في عام 2027. اختبارات الطيران "بي تي كي" في عام 2028، وتتكون من 3 رحلات، واحدة دون طيار، واثنتين مأهولتين".إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" حاملا قمرا صناعيا عسكريا من قاعدة "بليسيتسك"انطلاق صاروخ "سويوز-2.1 أ" إلى الفضاء حاملا مركبة الشحن "بروغرس إم إس- 29"

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