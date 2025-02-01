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https://sarabic.ae/20250201/روسكوسموس-تعلن-تصحيح-مدار-محطة-الفضاء-الدولية-1097380995.html
"روسكوسموس" تعلن تصحيح مدار محطة الفضاء الدولية
"روسكوسموس" تعلن تصحيح مدار محطة الفضاء الدولية
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، أن مركبة الشحن الفضائية "بروغريس إم إس 28"، رفعت مدار محطة الفضاء الدولية بمقدار 3.2 كيلومتر قبل رحلة مركبة "سويوز إم... 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T13:59+0000
2025-02-01T13:59+0000
روسكوسموس
روسيا
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وقالت "روسكوسموس"، في بيان لها: "اليوم في الساعة 11.58 بتوقيت موسكو، تم تشغيل محركات بروغريس إم إس 28، وعملت لمدة 1227.2 ثانية، وأنتجت دفعة تبلغ 1.82 متر في الثانية، ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط ​​ارتفاع مدار المحطة بمقدار 3.2 كيلومتر وبلغ 417.23 كيلومتر، فوق سطح الأرض".ويشار إلى أنه تم إجراء التصحيح "لتشكل الظروف الباليستية"، قبل هبوط المركبة الفضائية المأهولة "سويوز إم إس 26"، التي رست الآن في المحطة، وإطلاق المركبة الفضائية التالية "سويوز إم إس 27".وأعلنت "روسكوسموس"، في 28 كانون الأول/ ديسمبر، عن إطلاق مركبة فضائية جديدة، كجزء من اختبار جديد، في عام 2026.وجاء في بيان "روسكوسموس": "اختبارات طائرات مروحية متخصصة حتى عام 2027، واختبارات المركبة في أوضاع الإنقاذ في حالات الطوارئ بمجمع الإطلاق في عام 2026، وفي منطقة ضغط السرعة القصوى في عام 2027. اختبارات الطيران "بي تي كي" في عام 2028، وتتكون من 3 رحلات، واحدة دون طيار، واثنتين مأهولتين".إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" حاملا قمرا صناعيا عسكريا من قاعدة "بليسيتسك"انطلاق صاروخ "سويوز-2.1 أ" إلى الفضاء حاملا مركبة الشحن "بروغرس إم إس- 29"
https://sarabic.ae/20241128/روسكوسموس-إنشاء-صاروخ-فائق-الوزن-سيكون-جزءًا-من-مشروع-فيدرالي-منفصل-1095307565.html
https://sarabic.ae/20241122/روسكوسموس-رحلات-الفضاء-المأهولة-إلى-المريخ-قد-تبدأ-خلال-الـ50-عاما-المقبلة-1095087851.html
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روسكوسموس, روسيا
روسكوسموس, روسيا

"روسكوسموس" تعلن تصحيح مدار محطة الفضاء الدولية

13:59 GMT 01.02.2025
CC0 / pixabay / محطة الفضاء الدولية
محطة الفضاء الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
CC0 / pixabay /
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أفادت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، أن مركبة الشحن الفضائية "بروغريس إم إس 28"، رفعت مدار محطة الفضاء الدولية بمقدار 3.2 كيلومتر قبل رحلة مركبة "سويوز إم إس 27"، المأهولة.
وقالت "روسكوسموس"، في بيان لها: "اليوم في الساعة 11.58 بتوقيت موسكو، تم تشغيل محركات بروغريس إم إس 28، وعملت لمدة 1227.2 ثانية، وأنتجت دفعة تبلغ 1.82 متر في الثانية، ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط ​​ارتفاع مدار المحطة بمقدار 3.2 كيلومتر وبلغ 417.23 كيلومتر، فوق سطح الأرض".
ويشار إلى أنه تم إجراء التصحيح "لتشكل الظروف الباليستية"، قبل هبوط المركبة الفضائية المأهولة "سويوز إم إس 26"، التي رست الآن في المحطة، وإطلاق المركبة الفضائية التالية "سويوز إم إس 27".
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وأعلنت "روسكوسموس"، في 28 كانون الأول/ ديسمبر، عن إطلاق مركبة فضائية جديدة، كجزء من اختبار جديد، في عام 2026.
وذكرت "روسكوسموس" أنه سيتم إطلاق المركبة الفضائية الروسية الجديدة المأهولة، في عام 2026 من صاروخ على منصة الإطلاق، وفي عام 2027 سيتم إطلاق المركبة الفضائية من طائرة مروحية.
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22 نوفمبر 2024, 11:25 GMT
وجاء في بيان "روسكوسموس": "اختبارات طائرات مروحية متخصصة حتى عام 2027، واختبارات المركبة في أوضاع الإنقاذ في حالات الطوارئ بمجمع الإطلاق في عام 2026، وفي منطقة ضغط السرعة القصوى في عام 2027. اختبارات الطيران "بي تي كي" في عام 2028، وتتكون من 3 رحلات، واحدة دون طيار، واثنتين مأهولتين".
إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" حاملا قمرا صناعيا عسكريا من قاعدة "بليسيتسك"
انطلاق صاروخ "سويوز-2.1 أ" إلى الفضاء حاملا مركبة الشحن "بروغرس إم إس- 29"
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