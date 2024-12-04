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إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" حاملا قمرا صناعيا عسكريا من قاعدة "بليسيتسك"
إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" حاملا قمرا صناعيا عسكريا من قاعدة "بليسيتسك"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قوات الجو فضائية الروسية أجرت عملية إطلاق ناجحة لصاروخ "سويوز-2.1 بي" من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية حاملا قمرا... 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T19:17+0000
2024-12-04T19:17+0000
روسيا
الفضاء
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اليوم الأربعاء، 4 كانون الأول/ ديسمبر، الساعة 20:59 (بتوقيت موسكو)، من قاعدة الاختبار الفضائية الحكومية التابعة لوزارة الدفاع الروسية (قاعدة "بليسيتسك" الفضائية) في مقاطعة أرخانغيلسك"، أطلق الطاقم القتالي للقوات الجو فضائية الروسية بنجاح صاروخ "سويوز-2.1 بي" الناقل من الدرجة المتوسطة حاملا قمرا صناعيا لصالح وزارة الدفاع الروسية". وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس"، أنه تم إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 أ" إلى الفضاء من قاعدة بايكونور الفضائية وعلى متنه مركبة الشحن "بروغرس إم إس- 29". وبحسب البيانات المنشورة على موقع "روسكوسموس"، فإن آخر مرة نفذت روسيا فيها أكثر من 40 عملية إطلاق كانت في عام 1994، حيث بلغ عددها 49 عملية إطلاق، في ذلك الوقت.
https://sarabic.ae/20241121/انطلاق-صاروخ-سويوز-21-أ-إلى-الفضاء-حاملا-مركبة-الشحن-بروغرس-إم-إس--29-1095051728.html
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روسيا, الفضاء
روسيا, الفضاء

إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" حاملا قمرا صناعيا عسكريا من قاعدة "بليسيتسك"

19:17 GMT 04.12.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق الصاروخ الحامل "سويوز-1.2بي" مع بلوك الاطلاق "فريغات" والمحطة الأوتوماتيكية "لونا-25" من قاعدة فوستوشني الفضائية
إطلاق الصاروخ الحامل سويوز-1.2بي مع بلوك الاطلاق فريغات والمحطة الأوتوماتيكية لونا-25 من قاعدة فوستوشني الفضائية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قوات الجو فضائية الروسية أجرت عملية إطلاق ناجحة لصاروخ "سويوز-2.1 بي" من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية حاملا قمرا صناعيا لصالح وزارة الدفاع الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اليوم الأربعاء، 4 كانون الأول/ ديسمبر، الساعة 20:59 (بتوقيت موسكو)، من قاعدة الاختبار الفضائية الحكومية التابعة لوزارة الدفاع الروسية (قاعدة "بليسيتسك" الفضائية) في مقاطعة أرخانغيلسك"، أطلق الطاقم القتالي للقوات الجو فضائية الروسية بنجاح صاروخ "سويوز-2.1 بي" الناقل من الدرجة المتوسطة حاملا قمرا صناعيا لصالح وزارة الدفاع الروسية".
اطلاق صاروخ حامل سويوز-2.1أ، مركبة فضائية بروغريس ام- اس-16، قاعدة بايكونور الفضائية، 15 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
انطلاق صاروخ "سويوز-2.1 أ" إلى الفضاء حاملا مركبة الشحن "بروغرس إم إس- 29"
21 نوفمبر, 13:22 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس"، أنه تم إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 أ" إلى الفضاء من قاعدة بايكونور الفضائية وعلى متنه مركبة الشحن "بروغرس إم إس- 29".

وأجرت روسيا 19 عملية إطلاق صاروخي إلى الفضاء في عام 2023، فيما نفذت 22 عملية إطلاق في عام 2022، و25 عملية إطلاق في عام 2021، و17 فقط في عام 2020.

وبحسب البيانات المنشورة على موقع "روسكوسموس"، فإن آخر مرة نفذت روسيا فيها أكثر من 40 عملية إطلاق كانت في عام 1994، حيث بلغ عددها 49 عملية إطلاق، في ذلك الوقت.
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Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Корнет на базе багги разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выполняет боевое задание - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT
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