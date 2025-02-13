https://sarabic.ae/20250213/علماء-يرصدون-أجساما-عابرة-للنجوم-في-درب-التبانة-1097734785.html

علماء يرصدون أجساما "عابرة للنجوم" في درب التبانة

علماء يرصدون أجساما "عابرة للنجوم" في درب التبانة

سبوتنيك عربي

برز نظام "ألفا سنتوري" النجمي كأقرب جار نجمي لدرب التبانة، ويتكون من 3 نجوم، "ألفا سنتوري أي" و"ألفا سنتوري بي" و"بروكسيما سنتوري"، وهو قزم أحمر خافت، ويتحرك... 13.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-13T05:44+0000

2025-02-13T05:44+0000

2025-02-13T05:44+0000

مجتمع

علوم

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وألقت دراسة بحثية جديدة، بقيادة كول غريغ، وبول ويغرت، من جامعة ويسترن أونتاريو بكندا، الضوء على كمية المواد التي يمكن أن تصل إلى نظامنا الشمسي، من نظام "ألفا سنتوري"، وكمية المواد التي قد تكون موجودة بالفعل فيه.وكتب الباحثان: "تم اكتشاف المواد العابرة بين النجوم في نظامنا الشمسي، ولكن أصولها وتفاصيل مسارها غير معروفة، هنا نقدم ألفا سنتوري كدراسة حالة لتوصيل المواد بين النجوم إلى نظامنا الشمسي".ويعتبر "ألفا سنتوري" نظامًا نجميًا ناضجًا، يبلغ عمره نحو 5 مليارات عام ويستضيف الكواكب، ومن المتوقع أن تقذف الأنظمة الناضجة مواد أقل، ولكن نظرًا لأن "ألفا سنتوري" يحتوي على 3 نجوم وكواكب متعددة، فمن المحتمل أن تقذف كمية كبيرة من المواد.وقال موقع "ساينس أليرت" العلمي: "نحن نعلم أن الأجسام الكبيرة، مثل بوريسوف وأومواموا وصلت إلى نظامنا الشمسي، ونعلم أيضًا أن الغبار العابر للنجوم وصل إلى نظامنا، وقد اكتشف مسبار كاسيني بعض هذه المواد، وأبلغ الباحثون عنها في عام 2003".وتظهر الأبحاث أن هناك كميات كبيرة محتملة من المادة المهاجرة من لـ"ألفا سانتوري"، ويكتب المؤلفون أن "العدد الحالي لجسيمات ألفا سنتوري، التي يزيد قطرها عن 100 متر داخل سحابة أورت قد يبلغ مليونا".علماء روس يطورون تقنية مبتكرة تغير طريقة تخزين المعلومات الرقمية"حلقة أينشتاين" تتلألأ في الفضاء في ظاهرة فلكية نادرة... فيديو

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علوم