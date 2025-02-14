https://sarabic.ae/20250214/إحداها-عربية-ناسا-تتوقع-تعرض-9-دول-لاصطدام-كويكب-1097790381.html

إحداها عربية.. "ناسا" تتوقع تعرض 9 دول لاصطدام كويكب

إحداها عربية.. "ناسا" تتوقع تعرض 9 دول لاصطدام كويكب

سبوتنيك عربي

أكدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وجود احتمال لاصطدام كويكب يُدعى "2024 YR4" بالأرض خلال سبع سنوات، حيث تبلغ نسبة هذا الاحتمال 2.3%، أو ما يعادل فرصة واحدة من... 14.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-14T19:36+0000

2025-02-14T19:36+0000

2025-02-14T19:36+0000

مجتمع

منوعات

علوم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/05/1093465159_0:0:1840:1035_1920x0_80_0_0_97ca12b0e5e3415f2c3e8ac3ffa2b984.jpg

ونقلت وسائل إعلام غربية عن "ناسا"، قولها بأن الكويكب، الذي يتراوح عرضه بين 40 إلى 100 متر، كان قد مر بالقرب من الأرض على مسافة 828,800 كيلومتر في يوم عيد الميلاد عام 2024، وهو حاليًا في طور الابتعاد عن كوكبنا. ومع ذلك، من المتوقع أن يعود ويقترب بشكل كبير من الأرض في ديسمبر/ كانون الأول 2032.ويُطلق على هذا الكويكب لقب "مدمر المدن" بسبب قدرته على إلحاق أضرار جسيمة في حال اصطدامه بالأرض. وفي هذا الصدد، كشف مهندس في ناسا عن الدول التي قد تتأثر بشكل محتمل في حال سقوط الكويكب من الفضاء بعد سبع سنوات.وأوضحت الوكالة أنها تراقب الكويكب عن كثب كجسم ذي أهمية، مؤكدة أنه لا داعي للقلق المفرط في الوقت الحالي، ومع ذلك، إذا حدث الاصطدام، فإن ناسا تطمئن بأن الأضرار ستكون "محلية" ولن تؤدي إلى حدث انقراض واسع النطاق كما حدث مع الديناصورات.وبالنظر إلى الاحتمال الضئيل للاصطدام، قام خبراء مثل ديفيد رانكين، مهندس في مشروع "كاتالينا سكاي سيرفي" التابع لناسا، برسم "ممر خطر" محتمل للكويكب.وفقًا لتقرير نشرته مجلة "وايرد"، فإن مسار الكويكب يشير إلى أنه في حال كان في مسار تصادمي مع الأرض، فقد يهبط ضمن نطاق يمتد من شمال أمريكا الجنوبية عبر المحيط الهادئ إلى جنوب آسيا وبحر العرب وأفريقيا، وهذا يعني أن دولًا مثل الهند، باكستان، بنغلاديش، إثيوبيا، السودان، نيجيريا، فنزويلا، كولومبيا، والإكوادور قد تكون معرضة لخطر اصطدام الكويكب، وأوضحت ناسا أن الملاحظات المستمرة لمسار الكويكب ستساعد في تحسين فهم "احتمالية الاصطدام"، وتشير التقديرات الأولية إلى أن قطر الكويكب قد يصل إلى 90 مترا، أي ما يعادل حجم تمثال الحرية في نيويورك أو ساعة بيغ بن في لندن، وتم رصد هذا الكويكب لأول مرة، في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عبر نظام الإنذار من الاصطدامات الأرضية في تشيلي.وإذا اصطدم بالأرض، فقد يطلق طاقة تدميرية تعادل 100 ضعف قوة القنبلة النووية، التي ألقيت على هيروشيما، ما قد يؤدي إلى تدمير مبانٍ سكنية وإلحاق أضرار في نطاق 3.2 كيلومترات من موقع الاصطدام. ومع ذلك، يؤكد العلماء أن التأثير المحتمل لن يصل إلى مستوى الكوارث العالمية.

https://sarabic.ae/20250108/ناسا-قد-تستعين-بإيلون-ماسك-لجمع-التربة-من-المريخ-1096577754.html

https://sarabic.ae/20241009/ناسا-أمام-خيار-صعب-تضحية-بين-النجوم-لإنقاذ-فوييجر-2-1093586601.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, علوم, الأخبار