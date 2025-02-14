https://sarabic.ae/20250214/علماء-يسجلون-كلاما-بشريا-في-ترانيم-الحيتان-1097766039.html

علماء يسجلون "كلاما بشريا" في "ترانيم" الحيتان

علماء يسجلون "كلاما بشريا" في "ترانيم" الحيتان

سبوتنيك عربي

توصلت دراستان جديدتان، إلى تطور مخيف يشبه تطور الإنسان في أغاني الحيتان، وهو ما يتحدى المفاهيم حول استثنائيتنا وقد يلقي الضوء على تطور اللغة. 14.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-14T07:16+0000

2025-02-14T07:16+0000

2025-02-14T07:16+0000

مجتمع

علوم

منوعات

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ووجدت إحدى الدراسات، أن بعض الحيتان يمكن أن تضاهي أو حتى تتفوق على كفاءة كلامنا، حيث تتقدم الحيتان الحدباء كأقرب المنافسين.وفي الدراسة الثانية، أفاد الباحثون، أن أغاني الحيتان الحدباء، تلتزم ببنية إحصائية تعتبر سمة مميزة للغة البشرية.ويقول سيمون كيربي، أستاذ تطور اللغة في جامعة إدنبرة: "تتحدى هذه النتائج، الافتراضات القديمة حول تفرد اللغة البشرية، وتكشف عن أوجه التشابه العميقة بين الأنواع البعيدة تطوريًا".وتشير مجموعة متنامية من الأبحاث، إلى أن العديد من الأنواع لديها أنظمة اتصال معقدة، والعديد منها تظهر صفات كانت تعتبر ذات يوم فريدة من نوعها بالنسبة للإنسان.ولاحظ يونغبلود أن الانتقاء الطبيعي يفضل التواصل الفعّال، مما يساعد الأفراد على مشاركة المعلومات الحيوية بسرعة وبساطة.لقياس كفاءة التواصل بين البشر والحيتان، استخدم يونغبلود مبدأين لغويين: قانون منزراث وقانون اختصار زيبف.وفقًا لقانون منزراث، تزداد الكفاءة عندما تتكون التسلسلات الأطول مثل الكلمات أو الجمل أو الأغاني من عناصر أقصر، مثل الكلمات أو الفونيمات أو النوتات، كما يوضح يونغبلود.طبق يونغبلود كلا القانونين على تسلسلات النطق من 16 نوعًا من الحيتانيات، بما في ذلك الحيتان البالينية وكذلك الدلافين والحيتان المسننة الأخرى. للمقارنة، قام أيضًا بتقييم 51 لغة بشرية.وكانت الاستثناءات هي حيتان الأوركا القاتلة، ودلافين هيكتور، ودلافين كوميرسون، ودلافين هيفيسايد، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".وأفاد يونغبلود بأن معظم الأنواع لم تُظهر قانون الاختصار "زيبف"، وقد ظهر ذلك فقط في الحيتان الحدباء والحيتان الزرقاء، مع وجود الحيتان الحدباء فقط التي تنافس تبني البشرية للقانون.وحددت الأبحاث السابقة، سمة محددة للغة البشرية يبدو أنها تساعد في التعلم، وتعزز الحفاظ على اللغة، تعرض الوحدات المتماسكة هيكليا للغة توزيعًا تردديًا يحكمه قانون القوة يسمى توزيع زيبف.ويبدو أن هذا يساعد الأطفال على تعلم اللغة بسهولة أكبر، كما لاحظ الباحثون في الدراسة الجديدة، و"من المرجح أن يعزز الحفاظ الدقيق على اللغة عبر الأجيال".وتتميز أغاني الحيتان الحدباء، بأنها معقدة بشكل مماثل، وغالبًا ما تنشأ من مكونات هرمية متداخلة، على سبيل المثال، تنشئ الحيتان عبارات باستخدام عناصر صوتية فردية، ثم تكرر العبارات لتشكيل الموضوعات، وتجمع الموضوعات معًا لبناء الأغاني.ولاختبار هذه الفكرة، قاموا بتحليل ثماني سنوات من تسجيلات الحيتان الحدباء، باستخدام تقنيات تقسيم الكلام المصممة للاستخدام مع الأطفال الرضع.وكشف هذا عن بنية مخفية في الأغاني، بما في ذلك التسلسلات الفرعية المتماسكة إحصائيًا والتي يتبع ترددها توزيع زيبف، وهي السمات الموجودة في جميع اللغات البشرية.ويضيف الباحثون أن أطوال التسلسلات الفرعية تلتزم أيضًا بقانون زيبف للإيجاز، والذي ينص على أن الوحدات اللغوية الأكثر استخدامًا تميل إلى أن تكون أقصر.دماغ أكبر وسمات غريبة... اكتشاف بشري في الصين يدهش العلماءالبشر يتطورون بشكل غريب في مكان واحد على كوكب الأرض

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