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https://sarabic.ae/20250214/علماء-يسجلون-كلاما-بشريا-في-ترانيم-الحيتان-1097766039.html
علماء يسجلون "كلاما بشريا" في "ترانيم" الحيتان
علماء يسجلون "كلاما بشريا" في "ترانيم" الحيتان
سبوتنيك عربي
توصلت دراستان جديدتان، إلى تطور مخيف يشبه تطور الإنسان في أغاني الحيتان، وهو ما يتحدى المفاهيم حول استثنائيتنا وقد يلقي الضوء على تطور اللغة. 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T07:16+0000
2025-02-14T07:16+0000
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علوم
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ووجدت إحدى الدراسات، أن بعض الحيتان يمكن أن تضاهي أو حتى تتفوق على كفاءة كلامنا، حيث تتقدم الحيتان الحدباء كأقرب المنافسين.وفي الدراسة الثانية، أفاد الباحثون، أن أغاني الحيتان الحدباء، تلتزم ببنية إحصائية تعتبر سمة مميزة للغة البشرية.ويقول سيمون كيربي، أستاذ تطور اللغة في جامعة إدنبرة: "تتحدى هذه النتائج، الافتراضات القديمة حول تفرد اللغة البشرية، وتكشف عن أوجه التشابه العميقة بين الأنواع البعيدة تطوريًا".وتشير مجموعة متنامية من الأبحاث، إلى أن العديد من الأنواع لديها أنظمة اتصال معقدة، والعديد منها تظهر صفات كانت تعتبر ذات يوم فريدة من نوعها بالنسبة للإنسان.ولاحظ يونغبلود أن الانتقاء الطبيعي يفضل التواصل الفعّال، مما يساعد الأفراد على مشاركة المعلومات الحيوية بسرعة وبساطة.لقياس كفاءة التواصل بين البشر والحيتان، استخدم يونغبلود مبدأين لغويين: قانون منزراث وقانون اختصار زيبف.وفقًا لقانون منزراث، تزداد الكفاءة عندما تتكون التسلسلات الأطول مثل الكلمات أو الجمل أو الأغاني من عناصر أقصر، مثل الكلمات أو الفونيمات أو النوتات، كما يوضح يونغبلود.طبق يونغبلود كلا القانونين على تسلسلات النطق من 16 نوعًا من الحيتانيات، بما في ذلك الحيتان البالينية وكذلك الدلافين والحيتان المسننة الأخرى. للمقارنة، قام أيضًا بتقييم 51 لغة بشرية.وكانت الاستثناءات هي حيتان الأوركا القاتلة، ودلافين هيكتور، ودلافين كوميرسون، ودلافين هيفيسايد، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".وأفاد يونغبلود بأن معظم الأنواع لم تُظهر قانون الاختصار "زيبف"، وقد ظهر ذلك فقط في الحيتان الحدباء والحيتان الزرقاء، مع وجود الحيتان الحدباء فقط التي تنافس تبني البشرية للقانون.وحددت الأبحاث السابقة، سمة محددة للغة البشرية يبدو أنها تساعد في التعلم، وتعزز الحفاظ على اللغة، تعرض الوحدات المتماسكة هيكليا للغة توزيعًا تردديًا يحكمه قانون القوة يسمى توزيع زيبف.ويبدو أن هذا يساعد الأطفال على تعلم اللغة بسهولة أكبر، كما لاحظ الباحثون في الدراسة الجديدة، و"من المرجح أن يعزز الحفاظ الدقيق على اللغة عبر الأجيال".وتتميز أغاني الحيتان الحدباء، بأنها معقدة بشكل مماثل، وغالبًا ما تنشأ من مكونات هرمية متداخلة، على سبيل المثال، تنشئ الحيتان عبارات باستخدام عناصر صوتية فردية، ثم تكرر العبارات لتشكيل الموضوعات، وتجمع الموضوعات معًا لبناء الأغاني.ولاختبار هذه الفكرة، قاموا بتحليل ثماني سنوات من تسجيلات الحيتان الحدباء، باستخدام تقنيات تقسيم الكلام المصممة للاستخدام مع الأطفال الرضع.وكشف هذا عن بنية مخفية في الأغاني، بما في ذلك التسلسلات الفرعية المتماسكة إحصائيًا والتي يتبع ترددها توزيع زيبف، وهي السمات الموجودة في جميع اللغات البشرية.ويضيف الباحثون أن أطوال التسلسلات الفرعية تلتزم أيضًا بقانون زيبف للإيجاز، والذي ينص على أن الوحدات اللغوية الأكثر استخدامًا تميل إلى أن تكون أقصر.دماغ أكبر وسمات غريبة... اكتشاف بشري في الصين يدهش العلماءالبشر يتطورون بشكل غريب في مكان واحد على كوكب الأرض
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علوم, منوعات
علوم, منوعات

علماء يسجلون "كلاما بشريا" في "ترانيم" الحيتان

07:16 GMT 14.02.2025
© Photo / unsplash/NOAAحيتان أوركا تسبح في عرض البحر
حيتان أوركا تسبح في عرض البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
© Photo / unsplash/NOAA
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توصلت دراستان جديدتان، إلى تطور مخيف يشبه تطور الإنسان في أغاني الحيتان، وهو ما يتحدى المفاهيم حول استثنائيتنا وقد يلقي الضوء على تطور اللغة.
ووجدت إحدى الدراسات، أن بعض الحيتان يمكن أن تضاهي أو حتى تتفوق على كفاءة كلامنا، حيث تتقدم الحيتان الحدباء كأقرب المنافسين.
وفي الدراسة الثانية، أفاد الباحثون، أن أغاني الحيتان الحدباء، تلتزم ببنية إحصائية تعتبر سمة مميزة للغة البشرية.
ويقول سيمون كيربي، أستاذ تطور اللغة في جامعة إدنبرة: "تتحدى هذه النتائج، الافتراضات القديمة حول تفرد اللغة البشرية، وتكشف عن أوجه التشابه العميقة بين الأنواع البعيدة تطوريًا".
ويمكن لقدرات الحيتان اللغوية، أن تساعدنا على فهم لغة الحيوانات الأخرى، ولغتنا نحن البشر بشكل أفضل.
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وتشير مجموعة متنامية من الأبحاث، إلى أن العديد من الأنواع لديها أنظمة اتصال معقدة، والعديد منها تظهر صفات كانت تعتبر ذات يوم فريدة من نوعها بالنسبة للإنسان.
وفي ورقة بحثية حول الكفاءة، استخدم عالم السلوكيات، وعالم الحوسبة ماسون يونغبلود، من جامعة ستوني بروك، زوجًا من القوانين اللغوية لفحص كفاءة 51 لغة بشرية و65511 تسلسلًا من أغاني الحيتان.
ولاحظ يونغبلود أن الانتقاء الطبيعي يفضل التواصل الفعّال، مما يساعد الأفراد على مشاركة المعلومات الحيوية بسرعة وبساطة.

ويعترف يونغبلود بأن الإشارات المعقدة يمكن أن تنقل المزيد، وأن التكرار يساعد في ضمان النقل الدقيق، لكن هذه الفوائد ليست مجانية، حيث يستغرق الكلام وقتًا وطاقة ثمينين، وقد يجذب الحيوانات المفترسة.

لقياس كفاءة التواصل بين البشر والحيتان، استخدم يونغبلود مبدأين لغويين: قانون منزراث وقانون اختصار زيبف.
وفقًا لقانون منزراث، تزداد الكفاءة عندما تتكون التسلسلات الأطول مثل الكلمات أو الجمل أو الأغاني من عناصر أقصر، مثل الكلمات أو الفونيمات أو النوتات، كما يوضح يونغبلود.
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وفقًا لقانون الاختصار الخاص "زيبف"، فإن نظام الاتصال يكون أكثر كفاءة إذا كانت العناصر المستخدمة بشكل متكرر - مثل الكلمات والصوتيات والنغمات - أقصر.
طبق يونغبلود كلا القانونين على تسلسلات النطق من 16 نوعًا من الحيتانيات، بما في ذلك الحيتان البالينية وكذلك الدلافين والحيتان المسننة الأخرى. للمقارنة، قام أيضًا بتقييم 51 لغة بشرية.
أظهرت نداءات 11 من 16 نوعًا، قانون مينيزراث أنها تضاهي أو تتفوق على الكلام البشري.
وكانت الاستثناءات هي حيتان الأوركا القاتلة، ودلافين هيكتور، ودلافين كوميرسون، ودلافين هيفيسايد، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".
وأفاد يونغبلود بأن معظم الأنواع لم تُظهر قانون الاختصار "زيبف"، وقد ظهر ذلك فقط في الحيتان الحدباء والحيتان الزرقاء، مع وجود الحيتان الحدباء فقط التي تنافس تبني البشرية للقانون.
في الدراسة الثانية، ركز الباحثون على أغاني الحيتان الحدباء، وتطبيق الأساليب الكمية المستخدمة تقليديا لتقييم الكلام عند الأطفال الرضع.
وحددت الأبحاث السابقة، سمة محددة للغة البشرية يبدو أنها تساعد في التعلم، وتعزز الحفاظ على اللغة، تعرض الوحدات المتماسكة هيكليا للغة توزيعًا تردديًا يحكمه قانون القوة يسمى توزيع زيبف.
ويبدو أن هذا يساعد الأطفال على تعلم اللغة بسهولة أكبر، كما لاحظ الباحثون في الدراسة الجديدة، و"من المرجح أن يعزز الحفاظ الدقيق على اللغة عبر الأجيال".
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وتتميز أغاني الحيتان الحدباء، بأنها معقدة بشكل مماثل، وغالبًا ما تنشأ من مكونات هرمية متداخلة، على سبيل المثال، تنشئ الحيتان عبارات باستخدام عناصر صوتية فردية، ثم تكرر العبارات لتشكيل الموضوعات، وتجمع الموضوعات معًا لبناء الأغاني.
تنقل الحيتان الحدباء أيضًا الأغاني ثقافيًا، كما نفعل مع اللغة، حيث يقول المؤلفون إنه إذا تطورت الخصائص الإحصائية للغات البشرية من أجل نقل ثقافي أكثر سلاسة، فيجب أن تظهر علامات مماثلة في أغاني الحيتان.
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ولاختبار هذه الفكرة، قاموا بتحليل ثماني سنوات من تسجيلات الحيتان الحدباء، باستخدام تقنيات تقسيم الكلام المصممة للاستخدام مع الأطفال الرضع.
تمتلك أغاني الحيتان الحدباء نفس البنية الإحصائية للغة البشرية، مما يوفر لمحة عن أصول الاتصال المعقد.
وكشف هذا عن بنية مخفية في الأغاني، بما في ذلك التسلسلات الفرعية المتماسكة إحصائيًا والتي يتبع ترددها توزيع زيبف، وهي السمات الموجودة في جميع اللغات البشرية.
ويضيف الباحثون أن أطوال التسلسلات الفرعية تلتزم أيضًا بقانون زيبف للإيجاز، والذي ينص على أن الوحدات اللغوية الأكثر استخدامًا تميل إلى أن تكون أقصر.
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