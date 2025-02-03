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https://sarabic.ae/20250203/فيل-مخمور-يهاجم-سكان-قرية-هندية-ويثير-الذعر-فيديو-1097423437.html
فيل "مخمور" يهاجم سكان قرية هندية ويثير الذعر… فيديو
فيل "مخمور" يهاجم سكان قرية هندية ويثير الذعر… فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفيل بري أثناء مهاجمته سكان قرية في جالبايجوري بولاية البنغال الغربية شمالي الهند، مما أثار حالة من الذعر بين... 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T11:01+0000
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ووفقًا للمصادر، قام الفيل بشرب الكحول من برميل موجود في مزرعة جوز الهند، مما جعله في حالة سكر. ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الجرافة التي كانت تحاول إبعاد الفيل المخمور، ولكن ذلك أدى إلى استفزاز الحيوان ودفعه للهجوم على الجرافة.وقامت الشرطة بمصادرة الجرافة بسبب استفزازها للفيل. وأصيب الفيل بإصابات طفيفة أثناء محاولته الهروب من الهجوم. ووصل فريق من إدارة الغابات مع الشرطة إلى مكان الحادث، واستخدموا الألعاب النارية لتوجيه الفيل إلى الغابة.أنثى الدب "ماشا" تستمتع بحمام في حديقة الحيوانات بموسكو... فيديو"بسبب الألعاب النارية"... فيل مذعور يهاجم رواد مهرجان في تايلاند.. فيديو
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نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم

فيل "مخمور" يهاجم سكان قرية هندية ويثير الذعر… فيديو

11:01 GMT 03.02.2025
© Photo / Xفيل مخمور يهاجم سكان قرية في الهند
فيل مخمور يهاجم سكان قرية في الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفيل بري أثناء مهاجمته سكان قرية في جالبايجوري بولاية البنغال الغربية شمالي الهند، مما أثار حالة من الذعر بين سكان المنطقة.
ووفقًا للمصادر، قام الفيل بشرب الكحول من برميل موجود في مزرعة جوز الهند، مما جعله في حالة سكر. ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الجرافة التي كانت تحاول إبعاد الفيل المخمور، ولكن ذلك أدى إلى استفزاز الحيوان ودفعه للهجوم على الجرافة.
وقامت الشرطة بمصادرة الجرافة بسبب استفزازها للفيل. وأصيب الفيل بإصابات طفيفة أثناء محاولته الهروب من الهجوم. ووصل فريق من إدارة الغابات مع الشرطة إلى مكان الحادث، واستخدموا الألعاب النارية لتوجيه الفيل إلى الغابة.
أنثى الدب "ماشا" تستمتع بحمام في حديقة الحيوانات بموسكو... فيديو
"بسبب الألعاب النارية"... فيل مذعور يهاجم رواد مهرجان في تايلاند.. فيديو
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