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بدء مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية... فيديو
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https://sarabic.ae/20250120/بسبب-الألعاب-النارية-فيل-مذعور-يهاجم-رواد-مهرجان-في-تايلاند-فيديو-1096976325.html
"بسبب الألعاب النارية"... فيل مذعور يهاجم رواد مهرجان في تايلاند.. فيديو
"بسبب الألعاب النارية"... فيل مذعور يهاجم رواد مهرجان في تايلاند.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت السلطات المحلية في تايلاند أن فيلًا أصيب بالذعر بسبب الألعاب النارية، حيث اندفع نحو حشد من الناس خلال مهرجان، ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص، تم نقلهم لاحقا... 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T15:00+0000
2025-01-20T15:00+0000
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وتظهر اللقطات الفيل وهو يدوس على عدد من المارة، وينشر الرعب بين رواد المهرجان، متجها بسرعة نحو الخيام والحظائر لمحاولته الفرار من أصوات الألعاب النارية.وقامت الشرطة باعتقال صاحب الفيل، حيث تبين أنه أحضر الحيوان دون الحصول على تصريح. ويواجه صاحب الفيل عقوبة السجن.مشهد طريف لـ"قط وكلب" أثناء محاولة أحدهما الاستمتاع بوجبة طعام... فيديوبطريقة غير تقليدية.. "طبيب أسنان" يعالج مرضى في شوارع دمشق .. فيديو
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"بسبب الألعاب النارية"... فيل مذعور يهاجم رواد مهرجان في تايلاند.. فيديو

15:00 GMT 20.01.2025
© Photo / Xفيل مذعور يهاجم رواد مهرجان في تايلند
فيل مذعور يهاجم رواد مهرجان في تايلند - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
أفادت السلطات المحلية في تايلاند أن فيلًا أصيب بالذعر بسبب الألعاب النارية، حيث اندفع نحو حشد من الناس خلال مهرجان، ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص، تم نقلهم لاحقا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وتظهر اللقطات الفيل وهو يدوس على عدد من المارة، وينشر الرعب بين رواد المهرجان، متجها بسرعة نحو الخيام والحظائر لمحاولته الفرار من أصوات الألعاب النارية.
وقامت الشرطة باعتقال صاحب الفيل، حيث تبين أنه أحضر الحيوان دون الحصول على تصريح. ويواجه صاحب الفيل عقوبة السجن.
مشهد طريف لـ"قط وكلب" أثناء محاولة أحدهما الاستمتاع بوجبة طعام... فيديو
بطريقة غير تقليدية.. "طبيب أسنان" يعالج مرضى في شوارع دمشق .. فيديو
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