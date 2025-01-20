https://sarabic.ae/20250120/بسبب-الألعاب-النارية-فيل-مذعور-يهاجم-رواد-مهرجان-في-تايلاند-فيديو-1096976325.html
"بسبب الألعاب النارية"... فيل مذعور يهاجم رواد مهرجان في تايلاند.. فيديو
"بسبب الألعاب النارية"... فيل مذعور يهاجم رواد مهرجان في تايلاند.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت السلطات المحلية في تايلاند أن فيلًا أصيب بالذعر بسبب الألعاب النارية، حيث اندفع نحو حشد من الناس خلال مهرجان، ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص، تم نقلهم لاحقا... 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T15:00+0000
2025-01-20T15:00+0000
2025-01-20T15:00+0000
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وتظهر اللقطات الفيل وهو يدوس على عدد من المارة، وينشر الرعب بين رواد المهرجان، متجها بسرعة نحو الخيام والحظائر لمحاولته الفرار من أصوات الألعاب النارية.وقامت الشرطة باعتقال صاحب الفيل، حيث تبين أنه أحضر الحيوان دون الحصول على تصريح. ويواجه صاحب الفيل عقوبة السجن.مشهد طريف لـ"قط وكلب" أثناء محاولة أحدهما الاستمتاع بوجبة طعام... فيديوبطريقة غير تقليدية.. "طبيب أسنان" يعالج مرضى في شوارع دمشق .. فيديو
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نادي الفيديو
"بسبب الألعاب النارية"... فيل مذعور يهاجم رواد مهرجان في تايلاند.. فيديو
أفادت السلطات المحلية في تايلاند أن فيلًا أصيب بالذعر بسبب الألعاب النارية، حيث اندفع نحو حشد من الناس خلال مهرجان، ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص، تم نقلهم لاحقا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وتظهر اللقطات الفيل وهو يدوس على عدد من المارة، وينشر الرعب بين رواد المهرجان، متجها بسرعة نحو الخيام والحظائر لمحاولته الفرار من أصوات الألعاب النارية.
وقامت الشرطة باعتقال صاحب الفيل، حيث تبين أنه أحضر الحيوان دون الحصول على تصريح. ويواجه صاحب الفيل عقوبة السجن.