بطريقة غير تقليدية.. "طبيب أسنان" يعالج مرضى في شوارع دمشق .. فيديو
© gpointstudioطبيب الأسنان يقوم بحفر أسنان المريض
© gpointstudio
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، مقطع فيديو يظهر مشهدا غريبا وغير مألوف لـ"طبيب أسنان" يعالج أحد المرضى في شوارع العاصمة دمشق، بأساليب بدائية وغير تقليدية بعيدة كل البعد عن أساسيات طب الأسنان.
ويظهر في الفيديو "طبيب أسنان" (بحسب قول المعلقين على المقطع) يعالج مريضا في الشارع على "بسطة" بسيطة، مستخدمًا طرقًا وأساليب بدائية لعلاج المريض، بدلاً من العيادة المجهزة بأحدث الأدوات والمعدات الطبية، وسط استنكار من المارة الذين أشاروا إلى الحال التي وصلت إليها البلاد.
📹على "البسطة" ومن دون أدوات... فيديو متداول لأغرب "طبيب أسنان" في سوريا— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 20, 2025
في ظاهرة غريبة وغير مألوفة، ظهر في سوريا "طبيب أسنان" (بحسب رواد التواصل الاجتماعي) يعمل بطريقة غير تقليدية تمامًا. بدلاً من العيادة المجهزة بأحدث الأدوات والمعدات الطبية، اختار "بطل" الفيديو ممارسة مهنة… pic.twitter.com/5F2MmqNsse
وتعتبر تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها ذات أهمية قصوى لطب الأسنان الآمن، وبالنسبة للمرضى، تعتبر سلامة طب الأسنان أهم شرط أساسي للثقة بالطبيب، ويجب على طبيب الأسنان أن يخدم المريض بأعلى معايير النظافة.