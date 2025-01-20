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https://sarabic.ae/20250120/بطريقة-غير-تقليدية-طبيب-أسنان-يعالج-مرضى-في-شوارع-دمشق--فيديو-1096969642.html
بطريقة غير تقليدية.. "طبيب أسنان" يعالج مرضى في شوارع دمشق .. فيديو
بطريقة غير تقليدية.. "طبيب أسنان" يعالج مرضى في شوارع دمشق .. فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، مقطع فيديو يظهر مشهدا غريبا وغير مألوف لـ"طبيب أسنان" يعالج أحد المرضى في شوارع العاصمة دمشق، بأساليب بدائية وغير... 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T12:19+0000
2025-01-20T12:19+0000
مجتمع
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ويظهر في الفيديو "طبيب أسنان" (بحسب قول المعلقين على المقطع) يعالج مريضا في الشارع على "بسطة" بسيطة، مستخدمًا طرقًا وأساليب بدائية لعلاج المريض، بدلاً من العيادة المجهزة بأحدث الأدوات والمعدات الطبية، وسط استنكار من المارة الذين أشاروا إلى الحال التي وصلت إليها البلاد.وتعتبر تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها ذات أهمية قصوى لطب الأسنان الآمن، وبالنسبة للمرضى، تعتبر سلامة طب الأسنان أهم شرط أساسي للثقة بالطبيب، ويجب على طبيب الأسنان أن يخدم المريض بأعلى معايير النظافة.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

بطريقة غير تقليدية.. "طبيب أسنان" يعالج مرضى في شوارع دمشق .. فيديو

12:19 GMT 20.01.2025
© gpointstudioطبيب الأسنان يقوم بحفر أسنان المريض
طبيب الأسنان يقوم بحفر أسنان المريض - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
© gpointstudio
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، مقطع فيديو يظهر مشهدا غريبا وغير مألوف لـ"طبيب أسنان" يعالج أحد المرضى في شوارع العاصمة دمشق، بأساليب بدائية وغير تقليدية بعيدة كل البعد عن أساسيات طب الأسنان.
ويظهر في الفيديو "طبيب أسنان" (بحسب قول المعلقين على المقطع) يعالج مريضا في الشارع على "بسطة" بسيطة، مستخدمًا طرقًا وأساليب بدائية لعلاج المريض، بدلاً من العيادة المجهزة بأحدث الأدوات والمعدات الطبية، وسط استنكار من المارة الذين أشاروا إلى الحال التي وصلت إليها البلاد.
وتعتبر تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها ذات أهمية قصوى لطب الأسنان الآمن، وبالنسبة للمرضى، تعتبر سلامة طب الأسنان أهم شرط أساسي للثقة بالطبيب، ويجب على طبيب الأسنان أن يخدم المريض بأعلى معايير النظافة.
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