https://sarabic.ae/20250122/أنثى-الدب-ماشا-تستمتع-بحمام-في-حديقة-الحيوانات-بموسكو-فيديو-1097034584.html
أنثى الدب "ماشا" تستمتع بحمام في حديقة الحيوانات بموسكو... فيديو
أنثى الدب "ماشا" تستمتع بحمام في حديقة الحيوانات بموسكو... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأنثى دب تدعى "ماشا" وهي تستمتع بحمام في حديقة الحيوانات في موسكو. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T11:08+0000
2025-01-22T11:08+0000
2025-01-22T11:08+0000
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ويظهر الفيديو الذي نشرته الحديقة، أنثى الدب "ماشا" وهي تستمتع بحمام في وعاء مليء بالماء، ما أثار إعجاب الزوار ورواد مواقع التواصل.وأصبحت ماشا، أنثى الدب في حديقة الحيوانات في موسكو، محط اهتمام في لحظة طريفة وثّقها العاملون في الحديقة.زوجان يحتضنان طفلهما... مشاهد مخيفة سجلتها الكاميرات للحظة زلزال تايوان... فيديو "بسبب الألعاب النارية"... فيل مذعور يهاجم رواد مهرجان في تايلاند.. فيديو
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, روسيا
أنثى الدب "ماشا" تستمتع بحمام في حديقة الحيوانات بموسكو... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأنثى دب تدعى "ماشا" وهي تستمتع بحمام في حديقة الحيوانات في موسكو.
ويظهر الفيديو الذي نشرته الحديقة، أنثى الدب "ماشا" وهي تستمتع بحمام في وعاء مليء بالماء، ما أثار إعجاب الزوار ورواد مواقع التواصل.
وأصبحت ماشا، أنثى الدب في حديقة الحيوانات في موسكو، محط اهتمام في لحظة طريفة وثّقها العاملون في الحديقة.