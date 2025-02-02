عناكب "تتساقط من السماء" في البرازيل... فيديو
© Photo / unsplash/ michael podgerصورة لما يعرف بـ"عنكبوت الشبكة القمعية"
© Photo / unsplash/ michael podger
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اكتشف العلماء ما يزيد عن 45,000 نوع معروف من العناكب، حيث تعتبر واحد من أكثر الحيوانات تنوعًا على هذا الكوكب.
وتضم المناطق الاستوائية بين جنباتها معظم هذا التنوع. بيد أن العلماء يعتقدون أنه قد يكون ثمة بالفعل أكثر من 100,000 نوع من العناكب، معظمها لم نكتشفه بعد، حسبما ذكرته مجلة "ناشيونال جيوغرافيك".
واستفاق سكان البرازيل على ظاهرة تحبس الأنفاس، حيث لاحظو وجود أعداد هائلة من العناكب المعلقة بالهواء، ناسجة شباكها في الهواء الطلق.
📹 البرازيل...عناكب تتساقط من السماء؟! 🕷— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 2, 2025
مشهد غريب في البرازيل حيث ظهرت عشرات العناكب معلقة في الهواء، مما أثار دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي!
وتعتبر هذه الظاهرة طبيعية تحدث في مدينتي ميناس جيرايس وباهيا البرازيليتين، حيث تنسج العناكب شبكاتها الضخمة في الهواء عند الغسق،… pic.twitter.com/wpPbr2Llhi
واندهش رواد مواقع التواصل، من هذه الظاهرة الطبيعية، الشائعة في مدينتي ميناس جيرايس وباهيا البرازيليتين، حيث تنسج العناكب شبكاتها الضخمة في الهواء عند الغسق، خاصة في فصل الصيف.