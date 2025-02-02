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قوانين الاقتصاد
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
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29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:32 GMT
22 د
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موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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183 د
ملفات ساخنة
لماذا يصر ترامب على تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن؟
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29 د
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أهداف زيارة مبعوث ترامب لغزة
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عالم سبوتنيك
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
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29 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
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29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
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ملفات ساخنة
لماذا يصر ترامب على تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن؟
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https://sarabic.ae/20250202/عناكب-تتساقط-من-السماء-في-البرازيل-فيديو-1097405772.html
عناكب "تتساقط من السماء" في البرازيل... فيديو
عناكب "تتساقط من السماء" في البرازيل... فيديو
سبوتنيك عربي
اكتشف العلماء ما يزيد عن 45,000 نوع معروف من العناكب، حيث تعتبر واحد من أكثر الحيوانات تنوعًا على هذا الكوكب. 02.02.2025, سبوتنيك عربي
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وتضم المناطق الاستوائية بين جنباتها معظم هذا التنوع. بيد أن العلماء يعتقدون أنه قد يكون ثمة بالفعل أكثر من 100,000 نوع من العناكب، معظمها لم نكتشفه بعد، حسبما ذكرته مجلة "ناشيونال جيوغرافيك".واستفاق سكان البرازيل على ظاهرة تحبس الأنفاس، حيث لاحظو وجود أعداد هائلة من العناكب المعلقة بالهواء، ناسجة شباكها في الهواء الطلق.واندهش رواد مواقع التواصل، من هذه الظاهرة الطبيعية، الشائعة في مدينتي ميناس جيرايس وباهيا البرازيليتين، حيث تنسج العناكب شبكاتها الضخمة في الهواء عند الغسق، خاصة في فصل الصيف. اكتشاف عناكب "زومبي" لم يسبق مشاهدتها من قبل
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عناكب "تتساقط من السماء" في البرازيل... فيديو

13:17 GMT 02.02.2025
© Photo / unsplash/ michael podgerصورة لما يعرف بـ"عنكبوت الشبكة القمعية"
صورة لما يعرف بـعنكبوت الشبكة القمعية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
© Photo / unsplash/ michael podger
تابعنا عبر
اكتشف العلماء ما يزيد عن 45,000 نوع معروف من العناكب، حيث تعتبر واحد من أكثر الحيوانات تنوعًا على هذا الكوكب.
وتضم المناطق الاستوائية بين جنباتها معظم هذا التنوع. بيد أن العلماء يعتقدون أنه قد يكون ثمة بالفعل أكثر من 100,000 نوع من العناكب، معظمها لم نكتشفه بعد، حسبما ذكرته مجلة "ناشيونال جيوغرافيك".
واستفاق سكان البرازيل على ظاهرة تحبس الأنفاس، حيث لاحظو وجود أعداد هائلة من العناكب المعلقة بالهواء، ناسجة شباكها في الهواء الطلق.
واندهش رواد مواقع التواصل، من هذه الظاهرة الطبيعية، الشائعة في مدينتي ميناس جيرايس وباهيا البرازيليتين، حيث تنسج العناكب شبكاتها الضخمة في الهواء عند الغسق، خاصة في فصل الصيف.
اكتشاف عناكب "زومبي" لم يسبق مشاهدتها من قبل
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