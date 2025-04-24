https://sarabic.ae/20250424/الصين-تكشف-عن-خطط-لبناء-مفاعل-نووي-على-القمر-1099861798.html
الصين تكشف عن خطط لبناء مفاعل نووي على القمر
الصين تكشف عن خطط لبناء مفاعل نووي على القمر
سبوتنيك عربي
أعلن باي تشاويو، نائب مدير مركز استكشاف القمر وهندسة الفضاء التابع للإدارة الوطنية الصينية للفضاء، أن الخطط الأولية لإنشاء محطة دولية على سطح القمر تتضمن بناء... 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T14:57+0000
2025-04-24T14:57+0000
2025-04-24T14:57+0000
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شنغهاي - سبوتنيك. جاء ذلك خلال مؤتمر دولي عقد في مدينة شنغهاي، أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع محطة القمر الدولية المستقبلية، حيث أوضح باي أن "ضمان أمن الطاقة على القمر يمكن أن يتم من خلال وسائل عدة، من بينها الطاقة الشمسية والمفاعلات الفضائية، بالإضافة إلى عناصر الوقود".ومن المقرر أن يتم إنشاء محطة أبحاث القمر الدولية بحلول عام 2035، وذلك بالتعاون بين دول عدة، وكانت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، قد أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول 2024، عن خططها لتوصيل منشأة طاقة نووية إلى المحطة القمرية في الفترة بين عامي 2033 و2035.ويعد برنامج استكشاف القمر الصيني، المعروف باسم "تشانغ إي"، من أكثر البرامج طموحا، ويشمل مراحل عدة، من الدوران حول القمر إلى الهبوط على سطحه، ثم العودة إلى الأرض، وقد أُطلق أول قمر صناعي ضمن هذا البرنامج (تشانغ إي-1)، في عام 2007، واستمر حتى 2009، وأسهم في إنتاج أول خريطة حرارية لسطح القمر.كما تخطط بكين لإرسال أول بعثة مأهولة إلى القمر بحلول عام 2030، بهدف إجراء أبحاث علمية متقدمة تمهد لإنشاء بنية تحتية دائمة على سطحه.
https://sarabic.ae/20241118/الصين-تكشف-عن-تفاصيل-مثيرة-بشأن-العينات-التي-جمعتها-من-الجانب-البعيد-للقمر-1094900212.html
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الصين, القمر, الفضاء
الصين تكشف عن خطط لبناء مفاعل نووي على القمر
أعلن باي تشاويو، نائب مدير مركز استكشاف القمر وهندسة الفضاء التابع للإدارة الوطنية الصينية للفضاء، أن الخطط الأولية لإنشاء محطة دولية على سطح القمر تتضمن بناء مفاعل نووي كمصدر للطاقة.
شنغهاي - سبوتنيك. جاء ذلك خلال مؤتمر دولي عقد في مدينة شنغهاي، أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع محطة القمر الدولية المستقبلية، حيث أوضح باي أن "ضمان أمن الطاقة على القمر يمكن أن يتم من خلال وسائل عدة، من بينها الطاقة الشمسية والمفاعلات الفضائية، بالإضافة إلى عناصر الوقود".
ومن المقرر أن يتم إنشاء محطة أبحاث القمر الدولية بحلول عام 2035، وذلك بالتعاون بين دول عدة، وكانت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، قد أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول 2024، عن خططها لتوصيل منشأة طاقة نووية إلى المحطة القمرية في الفترة بين عامي 2033 و2035.
18 نوفمبر 2024, 10:04 GMT
ويعد برنامج استكشاف القمر الصيني، المعروف باسم "تشانغ إي"، من أكثر البرامج طموحا، ويشمل مراحل عدة، من الدوران حول القمر إلى الهبوط على سطحه، ثم العودة إلى الأرض، وقد أُطلق أول قمر صناعي ضمن هذا البرنامج (تشانغ إي-1)، في عام 2007، واستمر حتى 2009، وأسهم في إنتاج أول خريطة حرارية لسطح القمر.
كما تخطط بكين لإرسال أول بعثة مأهولة إلى القمر بحلول عام 2030، بهدف إجراء أبحاث علمية متقدمة تمهد لإنشاء بنية تحتية دائمة على سطحه.