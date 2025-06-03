https://sarabic.ae/20250603/علماء-روس-يضعون-نموذج-لانتقال-الطور-في-بلورة-سائلة-----1101278588.html

علماء روس يضعون نموذج لانتقال الطور في بلورة سائلة

علماء روس يضعون نموذج لانتقال الطور في بلورة سائلة

سبوتنيك عربي

قام علماء روس من مركز الفيزياء الحاسوبية جنبا إلى جنب مع زملائهم من معهد الفيزياء والتكنولوجيا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، بنمذجة عملية رئيسية في... 03.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-03T15:11+0000

2025-06-03T15:11+0000

2025-06-03T15:11+0000

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ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "scientificrussia" العلمية، فإنه في المستقبل، سيساعد هذا البحث في توضيح آليات التحكم في الآلات الجزيئية التي تشكل أساس شاشات (LCD) المتحكم بها ضوئيًا، و"الزجاج الذكي"، والعدسات المتغيرة التركيز، والمفاتيح البصرية، ومواد ذاكرة الشكل، وغيرها.البلورات السائلة مركبات تظهر خصائص وسيطة بين السوائل والمواد الصلبة. تتناول هذه الدراسة مركبًا بلوريًا سائلًا حراريًا. أي أنه في نطاق درجة حرارة معين، يتشكل طور يظهر خصائص متباينة الخواص، ويسمى الطور النيماتيكي.ويمكن لدراسة كيفية حركة الجزيئات في البلورات السائلة أن تساعد الباحثين على توضيح آليات التحكم في الآلات الجزيئية، وهي جزيئات أو أنظمة جزيئية قادرة على تغيير شكلها أو اتجاهها في خليط من البلورات السائلة تحت تأثير الظروف الخارجية.وتعد نمذجة البلورات السائلة مهمة معقدة نوعًا ما، وغالبًا ما يتطلب الأمر إعادة تحديد معلمات جهود التفاعل بين الذرات المستخدمة لمطابقة التجربة في إطار حل مشكلة محددة. في الدراسة الجديدة، أظهر العلماء لأول مرة أنه حتى دون تصحيحات إضافية، يمكن لجهد التفاعل بين الذرات القياسي إعادة إنتاج انتقال الطور المتجانس-النيماتيكي.ويحدث الانتقال إلى الطور النيماتيكي في النمذجة خلال ميكروثانية واحدة، وهو زمن طويل جدًا وفقًا لمعايير ديناميكيات الجزيئات. في الوقت الفعلي، استغرقت الحسابات عشرات الأيام. أعطى نموذج (GAFF) قيمًا لمعامل الكثافة والترتيب للجزيئات قريبة من القيم التجريبية. في الوقت نفسه، تبيّن أن معاملات الانتشار التي تصف حركة الجزيئات على طول الموجه وفي المستوى العمودي عليه أقل من المعاملات التجريبية بأكثر من مرتبة من حيث الحجم.ويعلق نيكولاي كوندراتيوك، المدير التنفيذي لمركز الفيزياء الحاسوبية، قائلاً: "في هذا العمل، حللنا العديد من المسائل المنهجية المتعلقة بنمذجة البلورات السائلة على المستوى الجزيئي. تمثل هذه النتيجة نقطة انطلاق للتنبؤ بحركة الجزيئات الفردية في البلورات السائلة، وهي حركة ضرورية للتجارب وفي الصناعة".ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "scientificrussia" العلمية، تظهر نتائج الدراسة أن إمكانات (GAFF) تمثل نقطة انطلاق جيدة لنمذجة البلورات السائلة، كما تسلط الضوء على الجوانب التي لا يزال النموذج بحاجة إلى مراجعة.باحثون روس يطورون نظاما فريدا لتشخيص أعطال الأجهزة الإلكترونيةعلماء روس يفكون شيفرة أطياف الإشعاع الكوني بمساعدة الذكاء الاصطناعي

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