https://sarabic.ae/20250526/باحثون-روس-يطورون-نظاما-فريدا-لتشخيص-أعطال-الأجهزة-الإلكترونية-1100974327.html
باحثون روس يطورون نظاما فريدا لتشخيص أعطال الأجهزة الإلكترونية
باحثون روس يطورون نظاما فريدا لتشخيص أعطال الأجهزة الإلكترونية
سبوتنيك عربي
نجح باحثون من الجامعة التكنولوجية الروسية "إم إي إر إي إيه" في إنشاء حزمة برمجيات قادرة على اكتشاف الأعطال في الأجهزة الإلكترونية بشكل تلقائي. 26.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-26T11:08+0000
2025-05-26T11:08+0000
2025-05-26T11:08+0000
روسيا
علوم
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ويعد التطوير عبارة عن نظام تشخيص ذكي سيتم تطبيقه في كل من مؤسسات صناعة الإلكترونيات وفي العملية التعليمية للجامعات ذات ملف الهندسة الراديوية.تطبق حزمة البرامج خوارزمية استدلالية لمحاكاة التلدين، مع الأخذ في الاعتبار ميزات الدائرة والتصميم التكنولوجي للأجهزة الإلكترونية الراديوية الحديثة.في هذه الحالة، بالنسبة للأجهزة المختلفة، يتخذ النظام قرارات بناءً على فرضية لي أو "تأثير الدومينو"، عندما يؤدي عيب في أحد العناصر إلى فشل لا مفر منه لبعض العناصر الأخرى المتصلة بدائرة نظام التحكم الإلكتروني.وبحسب مجلة "ساينتيفيك راشا" العلمية الروسية، فباستخدام خوارزميات بحث عالمية معقدة، يحدد الكمبيوتر موقع وطبيعة العطل في جهاز إلكتروني بدرجة عالية من الموثوقية.وقال سايغيد أوفيسوف، الدكتور في العلوم التقنية وأستاذ ورئيس قسم تصميم وإنتاج المعدات الراديوإلكترونية في جامعة "إم إي إر إي أيه": "يجمع تطويرنا بين كفاءة معدات التشخيص الاحترافية، وسهولة استخدام البرامج".وفي العملية التعليمية، سيصبح البرنامج أداة لا غنى عنها للطلاب الذين يدرسون تصميم وتشغيل الأنظمة الإلكترونية.ومع تزايد تعقيد الأجهزة الإلكترونية، أصبحت طرق التشخيص التقليدية أقل فعالية.ويتيح البرنامج الجديد تقليل وقت استكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل كبير، مما سيؤدي إلى تحقيق وفورات كبيرة في الموارد سواء في المؤسسات التي تقوم بتطوير وإنتاج أجهزة التحكم الإلكترونية، أو في المؤسسات التي تستخدم هذه الأجهزة.وقد اجتازت حزمة البرامج بالفعل الاختبارات الناجحة في مختبرات الجامعة، وهي جاهزة للتطبيق في غمار الصناعة.علماء روس يفسرون آلية تشكل البرق وكيفية الحماية من الصواعق
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https://sarabic.ae/20250523/بمشاركة-سعودية-علماء-روس-يكشفون-أسرار-الغرافين-أقوى-مادة-عرفها-العالم-1100898770.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, علوم
باحثون روس يطورون نظاما فريدا لتشخيص أعطال الأجهزة الإلكترونية
نجح باحثون من الجامعة التكنولوجية الروسية "إم إي إر إي إيه" في إنشاء حزمة برمجيات قادرة على اكتشاف الأعطال في الأجهزة الإلكترونية بشكل تلقائي.
ويعد التطوير عبارة عن نظام تشخيص ذكي سيتم تطبيقه في كل من مؤسسات صناعة الإلكترونيات وفي العملية التعليمية للجامعات ذات ملف الهندسة الراديوية.
تطبق حزمة البرامج خوارزمية استدلالية لمحاكاة التلدين، مع الأخذ في الاعتبار ميزات الدائرة والتصميم التكنولوجي للأجهزة الإلكترونية الراديوية الحديثة.
في هذه الحالة، بالنسبة للأجهزة المختلفة، يتخذ النظام قرارات بناءً على فرضية لي أو "تأثير الدومينو"، عندما يؤدي عيب في أحد العناصر إلى فشل لا مفر منه لبعض العناصر الأخرى المتصلة بدائرة نظام التحكم الإلكتروني.
وبحسب مجلة "ساينتيفيك راشا
" العلمية الروسية، فباستخدام خوارزميات بحث عالمية معقدة، يحدد الكمبيوتر موقع وطبيعة العطل في جهاز إلكتروني بدرجة عالية من الموثوقية.
وقال سايغيد أوفيسوف، الدكتور في العلوم التقنية وأستاذ ورئيس قسم تصميم وإنتاج المعدات الراديوإلكترونية في جامعة "إم إي إر إي أيه": "يجمع تطويرنا بين كفاءة معدات التشخيص الاحترافية، وسهولة استخدام البرامج".
وتعتبر الميزة الفريدة للبرنامج تنوعه، إذ يمكن تطبيقه في جميع مراحل دورة حياة الأجهزة الإلكترونية، من التطوير والتصنيع إلى الاستخدام المقصود والتخلص منه.
وفي العملية التعليمية، سيصبح البرنامج أداة لا غنى عنها للطلاب الذين يدرسون تصميم وتشغيل الأنظمة الإلكترونية.
وعلى الرغم من خوارزميات التشغيل المعقدة، يمكن تشغيل البرنامج على أجهزة الكمبيوتر الشخصية العادية، مما يضمن مرونته وإمكانية تطويره بشكل أكبر.
ومع تزايد تعقيد الأجهزة الإلكترونية، أصبحت طرق التشخيص التقليدية أقل فعالية.
ويتيح البرنامج الجديد تقليل وقت استكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل كبير، مما سيؤدي إلى تحقيق وفورات كبيرة في الموارد سواء في المؤسسات التي تقوم بتطوير وإنتاج أجهزة التحكم الإلكترونية، أو في المؤسسات التي تستخدم هذه الأجهزة.
بالنسبة للمؤسسات التعليمية، هذا يعني فرصة تدريب المتخصصين الذين يتقنون الأساليب الحديثة لتشخيص المعدات الإلكترونية.
وقد اجتازت حزمة البرامج بالفعل الاختبارات الناجحة في مختبرات الجامعة، وهي جاهزة للتطبيق في غمار الصناعة.