https://sarabic.ae/20250604/علماء-روس-يطورون-مادة-مرنة-تقلب-مفاهيم-التصوير-الإشعاعي-1101315152.html
علماء روس يطورون مادة مرنة تقلب مفاهيم التصوير الإشعاعي
علماء روس يطورون مادة مرنة تقلب مفاهيم التصوير الإشعاعي
سبوتنيك عربي
طور علماء روس عدادا وميضيا أو المكشاف الوميضي يعتمد على بوليمر تنسيقي، قادر على تحويل الأشعة السينية إلى ضوء مرئي بكفاءة عالية. 04.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-04T15:49+0000
2025-06-04T15:49+0000
2025-06-04T15:49+0000
مجتمع
روسيا
علوم
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وبسب مجلة "scientificrussia" العلمية الروسية، فإن العلماء من مختبر المواد الجديدة للطاقة الشمسية في كلية علوم المواد في جامعة "موسكو الحكومية"، أن "هذا الابتكار يفتح آفاقًا لتطوير شاشات سينتيلاتور مرنة ومستقرة وعالية الدقة، مطلوبة في مجالات الطب، والفحص غير التدميري، والتصوير العلمي". واستخدم العلماء مواد متاحة، يوديد النحاس (I)، واليوروتروبين، لإنتاج جسيمات نانوية من مادة الوميض Cu6I6(HMTA)2 (حيث HMTA هو اليوروتروبين)، ثم دمجوها في مصفوفة بوليمرية مرنة من إيثيلين فينيل أسيتات. وأظهرت الشاشات المركبة الناتجة سطوعًا عاليًا للتألق الإشعاعي ودقة فائقة، متجاوزة خصائص معظم المنتجات التجارية المنافسة.وأشار العلماء إلى أن الشاشات المصنوعة تتيح من هذه المادة الحصول على صور واضحة للأجسام والتفاصيل الصغيرة، مع الحفاظ على القوة والخفة، مؤكدين أن هذه المواد الومضانية يمكن استخدامها كحلول مرنة لتطبيقات التصوير بالأشعة السينية.وأوضح أليكسي تاراسوف، رئيس المختبر في جامعة موسكو الحكومية: "كان هدفنا تطوير سينتيلاتور فعال يمكن إنتاجه على نطاق واسع ودمجه في أجهزة مرنة دون فقدان خصائصه الوظيفية".علماء روس يطورون مادة فريدة لحماية الجهاز التنفسي من البكتيريااكتشاف علاج مزدوج يضاعف فرص النجاة من سرطان خطير
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https://sarabic.ae/20250603/موسكو-تطلق-مشروعا-للوقاية-من-سرطان-الجهاز-الهضمي-1101276701.html
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روسيا, علوم
علماء روس يطورون مادة مرنة تقلب مفاهيم التصوير الإشعاعي
طور علماء روس عدادا وميضيا أو المكشاف الوميضي يعتمد على بوليمر تنسيقي، قادر على تحويل الأشعة السينية إلى ضوء مرئي بكفاءة عالية.
وبسب مجلة "scientificrussia" العلمية الروسية
، فإن العلماء من مختبر المواد الجديدة للطاقة الشمسية في كلية علوم المواد في جامعة "موسكو الحكومية"، أن "هذا الابتكار يفتح آفاقًا لتطوير شاشات سينتيلاتور مرنة ومستقرة وعالية الدقة، مطلوبة في مجالات الطب، والفحص غير التدميري، والتصوير العلمي".
وأشار العلماء إلى أن المادة الجديدة تجمع بين كفاءة التلألؤ الضوئي (تصل إلى 98.5%)، ومقاومة الرطوبة ودرجات الحرارة حتى 300 درجة مئوية، بالإضافة إلى الاستقرار تحت تأثير جرعات عالية من الأشعة السينية.
واستخدم العلماء مواد متاحة، يوديد النحاس (I)، واليوروتروبين، لإنتاج جسيمات نانوية من مادة الوميض Cu6I6(HMTA)2 (حيث HMTA هو اليوروتروبين)، ثم دمجوها في مصفوفة بوليمرية مرنة من إيثيلين فينيل أسيتات.
وأظهرت الشاشات المركبة الناتجة سطوعًا عاليًا للتألق الإشعاعي ودقة فائقة، متجاوزة خصائص معظم المنتجات التجارية المنافسة.
وقال سيرغي فاتييف، أحد الباحثين في المختبر: "تُظهر مادتنا مزيجًا من الخصائص الفريدة، مثل السطوع العالي، والمرونة الميكانيكية، والمقاومة للرطوبة والإشعاع القوي، مما يجعلها حلاً مثاليًا لتطبيقات التصوير بالأشعة السينية".
وأشار العلماء إلى أن الشاشات المصنوعة تتيح من هذه المادة الحصول على صور واضحة للأجسام والتفاصيل الصغيرة، مع الحفاظ على القوة والخفة، مؤكدين أن هذه المواد الومضانية يمكن استخدامها كحلول مرنة لتطبيقات التصوير بالأشعة السينية.
وأوضح أليكسي تاراسوف، رئيس المختبر في جامعة موسكو الحكومية: "كان هدفنا تطوير سينتيلاتور فعال يمكن إنتاجه على نطاق واسع ودمجه في أجهزة مرنة دون فقدان خصائصه الوظيفية".