https://sarabic.ae/20250626/أبرز-الدول-العربية-التي-تعتمد-على-النفط-في-توليد-الكهرباء-1102076686.html

أبرز الدول العربية التي تعتمد على النفط في توليد الكهرباء

أبرز الدول العربية التي تعتمد على النفط في توليد الكهرباء

سبوتنيك عربي

أظهرت بيانات أبرز الدول العربية المعتمدة للنفط في توليد الكهرباء، تراجع حصته في مزيج توليد الكهرباء لدى معظم بلدان المنطقة خلال السنوات الأخيرة، وسط التوجه نحو... 26.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-26T07:58+0000

2025-06-26T07:58+0000

2025-06-26T07:58+0000

مجتمع

العالم العربي

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104019/68/1040196852_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_ad2b497682c1d309fa3bc3b84e335f90.jpg

وجاء ذلك مع انخفاض حصة النفط في مزيج توليد الكهرباء العالمي إلى 2.77% خلال 2024، مقابل 2.92% في العام السابق له، حسبما ذكرته منصة "الطاقة".أبرز الدول العربية المعتمدة على النفط في توليد الكهرباءتُعدّ كل من الكويت والسعودية والعراق من أبرز الدول العربية المعتمدة على النفط في مزيج توليد الكهرباء، بفارق كبير عن العديد من الدول الأخرى، وفقًا للتالي:وتُظهِر الأرقام السابقة أن حصة النفط في توليد الكهرباء لدى الكويت انخفضت إلى 46.7% خلال العام الماضي، مقابل 46.9% في عام 2023.كما يستعمل العراق والسعودية النفط في توليد الكهرباء بحصة في المزيج بلغت 40.7%و36% على الترتيب خلال عام 2023، حسب أحدث البيانات المتاحة.وجاءت مصر كذلك من أبرز الدول العربية المعتمدة على النفط في توليد الكهرباء، بحصّة انخفضت إلى 6.61% خلال 2024، مقابل 7.55% في عام 2023.المغرب نحو "الرياح" وعُمان تعتمد على الغازيظهر المغرب في قائمة أبرز الدول العربية المعتمدة على النفط في توليد الكهرباء، بحصّة في المزيج انخفضت إلى 4.13% خلال العام الماضي، مقابل 4.3% في العام السابق له.ويشهد مزيج توليد الكهرباء في المغرب تغيرًا لافتًا في الآونة الأخيرة، مع صعود طاقة الرياح لتكون ثاني أكبر مصدر للكهرباء في البلاد بعد الفحم.وما يزال الغاز يستحوذ على غالبية مزيج توليد الكهرباء في سلطنة عمان بحصة بلغت 93.1%.بيانات من دول عربية أخرىجاءت تونس ضمن الدول العربية المعتمدة على النفط في توليد الكهرباء، مع ارتفاع حصة النفط في مزيج توليد الكهرباء خلال العام الماضي إلى 1.01%، مقابل 0.99% في العام السابق له،ومن أبرز الدول كذلك اليمن وجيبوتي ولبنان بحصّة بلغت 65.2% و65%و 52.6% على الترتيب خلال 2023، وموريتانيا وفلسطين وسوريا بحصّة في مزيج توليد الكهرباء 72.6%و66.7% و57.3% على التوالي، حسب أحدث البيانات المتاحة."5 آلاف فرصة عمل"... أول مصنع لإنتاج مواد بطاريات "الليثيوم" في المغرب

https://sarabic.ae/20250624/خبير-اتفاقية-تجنب-الازدواج-الضريبي-بين-روسيا-والإمارات-توفر-بيئة-جاذبة-للمستثمرين--1102021267.html

https://sarabic.ae/20250625/خطة-تجعل-المغرب-كالسعودية-شبكة-غاز-بمليار-دولار-1102035637.html

https://sarabic.ae/20250625/كيف-ساهمت-السعودية-بارتفاع-أحجام-اكتشافات-النفط-والغاز-العالمية؟--1102033698.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, اقتصاد