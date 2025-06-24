https://sarabic.ae/20250624/خبير-اتفاقية-تجنب-الازدواج-الضريبي-بين-روسيا-والإمارات-توفر-بيئة-جاذبة-للمستثمرين--1102021267.html
خبير: اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين روسيا والإمارات توفر بيئة جاذبة للمستثمرين
خبير: اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين روسيا والإمارات توفر بيئة جاذبة للمستثمرين
سبوتنيك عربي
أكد الخبير الاقتصادي المصري رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، رشاد عبده، أن مصادقة مجلس الدوما الروسي على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات... 24.06.2025, سبوتنيك عربي
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وقال عبده في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "مصادقة مجلس الدوما الروسي على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات، لها أهمية كبرى في حسابات المستثمرين من كلا الدولتين، وتسهم في تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في كلا البلدين".ونوه عبده أن مجالات قطاع الطاقة بكافة أنواعها، والمتجددة على وجه الخصوص، مثل طاقة الرياح ستكون عوامل جذب استثمارية هامة لكلا البلدين.وفسّر عبده معنى "الازدواج الضريبي" بقوله: "يدفع المستثمر الضرائب مرتين، واحدة في بلده، والأخرى في البلد التي يستثمر فيها، ولذلك سميت بكلمة ازدواج، وهو ما يعيقه من تحقيق استثمار ناجح، أما اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، تعني أن يعفى المستثمر من دفع الضرائب في الدولة التي يرغب بالاستثمار فيها".وأشار عبده إلى أن "الاتفاقية تأتي كنوع من أنواع الامتيازات، وتستهدف توزيع الحق في فرض الضرائب على الدخل بين الدولتين، بما يخفف العبء الضريبي على الأفراد والشركات الروس والإماراتيين، هذا بجانب منع التهرب الضريبي".وضرب عبده مثلا بقوة روسيا الاقتصادية، قائلًا: "روسيا كانت قادرة على إدارة منظومة العملات الأجنبية بشكل إيجابي حتى في ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها، ما جعل البنك المركزي لديها قوي وبه من الاحتياطي ما لا يعيقها".وفي وقت سابق من اليوم، اعتمد مجلس الدوما الروسي قانونا بشأن التصديق على الاتفاقية الحكومية المشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بضرائب الدخل ورأس المال ومنع التهرب الضريبي.وأشارت وثيقة توضيحية إلى أن الوقت الحالي، يشهد عملية إعادة توجيه نشطة للأعمال التجارية الروسية نحو أسواق دول آسيا والشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه، تلعب الإمارات العربية المتحدة دورا مميزا في توسيع الروابط الاقتصادية الروسية في الشرق الأوسط.وبحسب وزارة الخارجية الإماراتية، تهدف الاتفاقية إلى توفير بيئة ضريبية مستقرة ومشجعة على الاستثمار والتبادل التجاري بين الجانبين، والحد من العوائق الضريبية التي قد تواجه المستثمرين.وشهدت العلاقات التجارية بين روسيا والإمارات نموا مضطردا خلال السنوات الأخيرة، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بحلول نهاية عام 2024 بلغ نحو 10 مليارات دولار.ويأتي هذا التطور في ظل انضمام الإمارات عضوا رسميا في "بريكس" ابتداء من كانون الثاني/يناير 2024، وهو ما يعزز الربط الاقتصادي والتجاري مع روسيا ضمن هذا التجمع الدولي الذي تأسس في عام 2006، من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جمهورية جنوب أفريقيا في عام 2011.خبير: روسيا واجهت العقوبات بالتوجه شرقا وبناء علاقات متينة مع دول الخليجبوغدانوف: القمة العربية في روسيا تعقد في موعدها والجميع تقريبا أكدوا المشاركة
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حصري, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن
خبير: اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين روسيا والإمارات توفر بيئة جاذبة للمستثمرين
17:04 GMT 24.06.2025 (تم التحديث: 17:05 GMT 24.06.2025)
حصري
أكد الخبير الاقتصادي المصري رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، رشاد عبده، أن مصادقة مجلس الدوما الروسي على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات العربية المتحدة، من شأنها تعزيز مناخ الاستثمار وتوفير بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين في كلا البلدين.
وقال عبده في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "مصادقة مجلس الدوما الروسي على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات، لها أهمية كبرى في حسابات المستثمرين من كلا الدولتين، وتسهم في تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في كلا البلدين".
وحول سؤاله عن أبرز المجالات التي يمكن لروسيا والإمارات الاستثمار فيها، قال عبده إن "المستثمر يبحث عن المجالات التي يتربح منها، وبها ميزة تنافسية مع مراعاة الشريحة التسويقية، والفئة المستهدفة ودراسة الجدوى وحجم التكاليف، ودراسة المنافسين من المستثمرين الآخرين، هذا بجانب الأوضاع السياسية في تلك الدولة مثل، شكل البرلمان وهل قراره ديمقراطي أو ديكتاتوري وآراء وكالات التصنيف الائتمانية".
ونوه عبده أن مجالات قطاع الطاقة بكافة أنواعها، والمتجددة على وجه الخصوص، مثل طاقة الرياح ستكون عوامل جذب استثمارية هامة لكلا البلدين.
وفسّر عبده معنى "الازدواج الضريبي" بقوله: "يدفع المستثمر الضرائب مرتين، واحدة في بلده، والأخرى في البلد التي يستثمر فيها، ولذلك سميت بكلمة ازدواج، وهو ما يعيقه من تحقيق استثمار ناجح، أما اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، تعني أن يعفى المستثمر من دفع الضرائب في الدولة التي يرغب بالاستثمار فيها".
ونوه عبده بأن الاتفاقية تنظم المسألة وفرق التكلفة الضريبية يعود بالنفع على إيرادات المستثمر، وبالتالي يحقق مكاسب أكبر، ويتوسع في استثماراته ويوسع من حجم عملياته، مؤكدا: "لذلك هي اتفاقية هامة لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتعود بالنفع على الدولتين معا سواء كان المستثمر روسيا في الإمارات أو العكس".
وأشار عبده إلى أن "الاتفاقية تأتي كنوع من أنواع الامتيازات، وتستهدف توزيع الحق في فرض الضرائب على الدخل بين الدولتين، بما يخفف العبء الضريبي على الأفراد والشركات الروس والإماراتيين
، هذا بجانب منع التهرب الضريبي".
وضرب عبده مثلا بقوة روسيا الاقتصادية، قائلًا: "روسيا كانت قادرة على إدارة منظومة العملات الأجنبية بشكل إيجابي حتى في ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها، ما جعل البنك المركزي لديها قوي وبه من الاحتياطي ما لا يعيقها".
وفي وقت سابق من اليوم، اعتمد مجلس الدوما الروسي قانونا بشأن التصديق على الاتفاقية الحكومية المشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بضرائب الدخل ورأس المال ومنع التهرب الضريبي.
وتنص الاتفاقية التي وقعت في أبوظبي، في 17 شباط/ فبراير 2025، على عدم دفع الكيانات القانونية والأفراد في روسيا والإمارات العربية المتحدة ضرائب مزدوجة على نفس نوع الدخل في بلدهم وفي الدولة الشريكة، وسيسهم حل هذه المسألة في جذب الاستثمارات المتبادلة.
وأشارت وثيقة توضيحية إلى أن الوقت الحالي، يشهد عملية إعادة توجيه نشطة للأعمال التجارية الروسية نحو أسواق دول آسيا والشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه، تلعب الإمارات العربية المتحدة دورا مميزا في توسيع الروابط الاقتصادية الروسية في الشرق الأوسط.
وبحسب وزارة الخارجية الإماراتية، تهدف الاتفاقية إلى توفير بيئة ضريبية مستقرة ومشجعة على الاستثمار والتبادل التجاري بين الجانبين، والحد من العوائق الضريبية التي قد تواجه المستثمرين.
وتعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية وتنوعا في منطقة الشرق الأوسط، حيث تحولت من اقتصاد يعتمد بشكل أساسي على النفط إلى مركز مالي وتجاري عالمي اعتمادا على البنية التحتية المتطورة والمدن الذكية والريادة في التكنولوجيا والطاقة النظيفة و الابتكار والتجارة والسياحة والخدمات المالية.
وشهدت العلاقات التجارية بين روسيا والإمارات
نموا مضطردا خلال السنوات الأخيرة، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بحلول نهاية عام 2024 بلغ نحو 10 مليارات دولار.
ويأتي هذا التطور في ظل انضمام الإمارات عضوا رسميا في "بريكس" ابتداء من كانون الثاني/يناير 2024، وهو ما يعزز الربط الاقتصادي والتجاري مع روسيا ضمن هذا التجمع الدولي الذي تأسس في عام 2006، من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جمهورية جنوب أفريقيا في عام 2011.