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خبير: روسيا واجهت العقوبات بالتوجه شرقا وبناء علاقات متينة مع دول الخليج
خبير: روسيا واجهت العقوبات بالتوجه شرقا وبناء علاقات متينة مع دول الخليج
سبوتنيك عربي
تناول أستاذ العلاقات الدولية أحمد ندا، مستشار العلاقات الدولية لمدينة سوتشي الروسية، ورئيس التجمعات العربية في روسيا الاتحادية، العلاقات الاقتصادية بين... 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T17:13+0000
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وأوضح ندا، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "متانة هذه العلاقات تعود إلى سهولة اتخاذ القرار وغياب البيروقراطية أو الشروط التعجيزية، فضلًا عن احترام القادة والسياسيين الروس، بل والشعب الروسي لدولة الإمارات"، مثمّنًا حكمة وأداء القادة الخليجيين.كما شدّد ندا على أن "منتدى بطرسبورغ يُعد من أقوى المؤتمرات العالمية بشهادة الخبراء الدوليين"، وأن "السياسة الروسية تقوم على عدم التدخل، وتتبنّى براغماتية تهدف إلى إطفاء النزاعات ودعوة البشرية إلى الاتحاد"، مشيرًا إلى "أهمية استثمار روسيا في العقول والذكاء الاصطناعي، وسعي العديد من الدول للاستفادة من قدراتها في الأمن السيبراني".وزير الصناعة والتجارة البحريني: الصناعات الروسية متقدمة.. ونسعى لزيادة التعاونبوغدانوف: القمة العربية في روسيا تعقد في موعدها والجميع تقريبا أكدوا المشاركة
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الخليج , العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الخليج , العالم العربي

خبير: روسيا واجهت العقوبات بالتوجه شرقا وبناء علاقات متينة مع دول الخليج

17:13 GMT 19.06.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصورزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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تناول أستاذ العلاقات الدولية أحمد ندا، مستشار العلاقات الدولية لمدينة سوتشي الروسية، ورئيس التجمعات العربية في روسيا الاتحادية، العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وروسيا، مشيرًا إلى أن "جميع دول الخليج استفادت من هذه العلاقات وليس الإمارات فقط".
وأوضح ندا، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "متانة هذه العلاقات تعود إلى سهولة اتخاذ القرار وغياب البيروقراطية أو الشروط التعجيزية، فضلًا عن احترام القادة والسياسيين الروس، بل والشعب الروسي لدولة الإمارات"، مثمّنًا حكمة وأداء القادة الخليجيين.

وأشار إلى أن "العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والعقوبات المفروضة على روسيا، لم تُضعف من حضورها الدولي، بل دفعتها إلى التوجه شرقًا، حيث وجدت في العالم العربي شريكًا قريبًا في التفكير والتكوين، وتفاجأت بمدى تقبّل العرب للثقافة الروسية، ما عزز رغبتها في التوسّع ليس سياسيًا فقط، بل شعبيًا وعلى مختلف الأصعدة، من العقارات إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء".

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ولفت ندا إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تبنّى مؤتمرًا بعنوان "روسيا - الشرق الأوسط" خاص بالدول العربية ودول الشرق الأوسط، يُعقد في الخريف المقبل"، مؤكدًا أن "روسيا أقوى مما يُتخيّل، وأن من يغفل عن قوتها جاهل جهول، فهي تملك اكتفاءً ذاتيًا في مختلف المجالات، ولم تهتز بالعقوبات، ولم تتأثر قطاعاتها الحيوية".

كما شدّد ندا على أن "منتدى بطرسبورغ يُعد من أقوى المؤتمرات العالمية بشهادة الخبراء الدوليين"، وأن "السياسة الروسية تقوم على عدم التدخل، وتتبنّى براغماتية تهدف إلى إطفاء النزاعات ودعوة البشرية إلى الاتحاد"، مشيرًا إلى "أهمية استثمار روسيا في العقول والذكاء الاصطناعي، وسعي العديد من الدول للاستفادة من قدراتها في الأمن السيبراني".
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- سبوتنيك عربيبث مباشر... انطلاق فعاليات اليوم الثاني لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" 06:21 GMTПоследствия ударов Ирана по Израилю - سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل17 يونيو, 21:13 GMT
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