https://sarabic.ae/20250619/خبير-روسيا-واجهت-العقوبات-بالتوجه-شرقا-وبناء-علاقات-متينة-مع-دول-الخليج-1101845390.html
خبير: روسيا واجهت العقوبات بالتوجه شرقا وبناء علاقات متينة مع دول الخليج
خبير: روسيا واجهت العقوبات بالتوجه شرقا وبناء علاقات متينة مع دول الخليج
سبوتنيك عربي
تناول أستاذ العلاقات الدولية أحمد ندا، مستشار العلاقات الدولية لمدينة سوتشي الروسية، ورئيس التجمعات العربية في روسيا الاتحادية، العلاقات الاقتصادية بين... 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T17:13+0000
2025-06-19T17:13+0000
2025-06-19T17:13+0000
روسيا
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وأوضح ندا، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "متانة هذه العلاقات تعود إلى سهولة اتخاذ القرار وغياب البيروقراطية أو الشروط التعجيزية، فضلًا عن احترام القادة والسياسيين الروس، بل والشعب الروسي لدولة الإمارات"، مثمّنًا حكمة وأداء القادة الخليجيين.كما شدّد ندا على أن "منتدى بطرسبورغ يُعد من أقوى المؤتمرات العالمية بشهادة الخبراء الدوليين"، وأن "السياسة الروسية تقوم على عدم التدخل، وتتبنّى براغماتية تهدف إلى إطفاء النزاعات ودعوة البشرية إلى الاتحاد"، مشيرًا إلى "أهمية استثمار روسيا في العقول والذكاء الاصطناعي، وسعي العديد من الدول للاستفادة من قدراتها في الأمن السيبراني".وزير الصناعة والتجارة البحريني: الصناعات الروسية متقدمة.. ونسعى لزيادة التعاونبوغدانوف: القمة العربية في روسيا تعقد في موعدها والجميع تقريبا أكدوا المشاركة
https://sarabic.ae/20250619/رجل-أعمال-إماراتي-العلاقات-بين-روسيا-ودول-الخليج-تعزز-التعاون-الاقتصادي-المشترك-1101844346.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الخليج , العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الخليج , العالم العربي
خبير: روسيا واجهت العقوبات بالتوجه شرقا وبناء علاقات متينة مع دول الخليج
حصري
تناول أستاذ العلاقات الدولية أحمد ندا، مستشار العلاقات الدولية لمدينة سوتشي الروسية، ورئيس التجمعات العربية في روسيا الاتحادية، العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وروسيا، مشيرًا إلى أن "جميع دول الخليج استفادت من هذه العلاقات وليس الإمارات فقط".
وأوضح ندا، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "متانة هذه العلاقات تعود إلى سهولة اتخاذ القرار وغياب البيروقراطية أو الشروط التعجيزية، فضلًا عن احترام القادة والسياسيين الروس، بل والشعب الروسي لدولة الإمارات"، مثمّنًا حكمة وأداء القادة الخليجيين.
وأشار إلى أن "العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والعقوبات المفروضة على روسيا، لم تُضعف من حضورها الدولي، بل دفعتها إلى التوجه شرقًا، حيث وجدت في العالم العربي شريكًا قريبًا في التفكير والتكوين، وتفاجأت بمدى تقبّل العرب للثقافة الروسية، ما عزز رغبتها في التوسّع ليس سياسيًا فقط، بل شعبيًا وعلى مختلف الأصعدة، من العقارات إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء".
ولفت ندا إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تبنّى مؤتمرًا بعنوان "روسيا - الشرق الأوسط" خاص بالدول العربية ودول الشرق الأوسط، يُعقد في الخريف المقبل"، مؤكدًا أن "روسيا أقوى مما يُتخيّل، وأن من يغفل عن قوتها جاهل جهول، فهي تملك اكتفاءً ذاتيًا في مختلف المجالات، ولم تهتز بالعقوبات، ولم تتأثر قطاعاتها الحيوية".
كما شدّد ندا على أن "منتدى بطرسبورغ يُعد من أقوى المؤتمرات العالمية
بشهادة الخبراء الدوليين"، وأن "السياسة الروسية تقوم على عدم التدخل، وتتبنّى براغماتية تهدف إلى إطفاء النزاعات ودعوة البشرية إلى الاتحاد"، مشيرًا إلى "أهمية استثمار روسيا في العقول والذكاء الاصطناعي، وسعي العديد من الدول للاستفادة من قدراتها في الأمن السيبراني".