https://sarabic.ae/20250619/رجل-أعمال-إماراتي-العلاقات-بين-روسيا-ودول-الخليج-تعزز-التعاون-الاقتصادي-المشترك-1101844346.html
رجل أعمال إماراتي: العلاقات بين روسيا ودول الخليج تعزز التعاون الاقتصادي المشترك
رجل أعمال إماراتي: العلاقات بين روسيا ودول الخليج تعزز التعاون الاقتصادي المشترك
سبوتنيك عربي
قيّم المستثمر ورجل الأعمال الإماراتي فيصل المازمي، العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وروسيا، لافتًا إلى أن "تزايد عدد المستثمرين الروس يعكس قوة الشراكة... 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T16:29+0000
2025-06-19T16:29+0000
2025-06-19T16:29+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الخليج
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
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وأشار المازمي، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج، ولا سيما الإمارات وروسيا، ليست جديدة، لكنها شهدت تطورًا لافتًا مؤخرًا"، مؤكدًا أهمية العلاقات الدبلوماسية والسياسية في تعزيز التعاون الاقتصادي.ويعتبر منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بمثابة تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18 و21 يونيو/ حزيران الجاري. وهو نقاش مفتوح حول القيم المشتركة التي تشكل أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب.وزير الصناعة والتجارة البحريني: الصناعات الروسية متقدمة.. ونسعى لزيادة التعاونبوغدانوف: القمة العربية في روسيا تعقد في موعدها والجميع تقريبا أكدوا المشاركة
https://sarabic.ae/20250619/عضو-في-مجلس-الشورى-البحريني-نتطلع-لزيادة-التعاون-مع-روسيا-في-المجال-الطبي-1101843013.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الخليج , منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الخليج , منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
رجل أعمال إماراتي: العلاقات بين روسيا ودول الخليج تعزز التعاون الاقتصادي المشترك
قيّم المستثمر ورجل الأعمال الإماراتي فيصل المازمي، العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وروسيا، لافتًا إلى أن "تزايد عدد المستثمرين الروس يعكس قوة الشراكة الاستثمارية بين الجانبين".
وأشار المازمي، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج، ولا سيما الإمارات وروسيا، ليست جديدة، لكنها شهدت تطورًا لافتًا مؤخرًا"، مؤكدًا أهمية العلاقات الدبلوماسية والسياسية في تعزيز التعاون الاقتصادي.
وأضاف أن "واجهة التعاون والعلاقات الاقتصادية الروسية في الشرق الأوسط، لا تقتصر على العقارات، بل تشمل مجالات متعددة، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، حيث تُبدي الإمارات ترحيبًا واسعًا بالاستثمار في هذا المجال".
وبدأت، صباح اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني من "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"
، حيث يناقش هذا العام موضوعا رئيسيا بعنوان "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".
ويعتبر منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بمثابة تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18 و21 يونيو/ حزيران الجاري. وهو نقاش مفتوح حول القيم المشتركة التي تشكل أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب.