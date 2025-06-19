https://sarabic.ae/20250619/رجل-أعمال-إماراتي-العلاقات-بين-روسيا-ودول-الخليج-تعزز-التعاون-الاقتصادي-المشترك-1101844346.html

رجل أعمال إماراتي: العلاقات بين روسيا ودول الخليج تعزز التعاون الاقتصادي المشترك

رجل أعمال إماراتي: العلاقات بين روسيا ودول الخليج تعزز التعاون الاقتصادي المشترك

سبوتنيك عربي

قيّم المستثمر ورجل الأعمال الإماراتي فيصل المازمي، العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وروسيا، لافتًا إلى أن "تزايد عدد المستثمرين الروس يعكس قوة الشراكة... 19.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-19T16:29+0000

2025-06-19T16:29+0000

2025-06-19T16:29+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار الخليج

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025

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وأشار المازمي، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج، ولا سيما الإمارات وروسيا، ليست جديدة، لكنها شهدت تطورًا لافتًا مؤخرًا"، مؤكدًا أهمية العلاقات الدبلوماسية والسياسية في تعزيز التعاون الاقتصادي.ويعتبر منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بمثابة تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18 و21 يونيو/ حزيران الجاري. وهو نقاش مفتوح حول القيم المشتركة التي تشكل أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب.وزير الصناعة والتجارة البحريني: الصناعات الروسية متقدمة.. ونسعى لزيادة التعاونبوغدانوف: القمة العربية في روسيا تعقد في موعدها والجميع تقريبا أكدوا المشاركة

https://sarabic.ae/20250619/عضو-في-مجلس-الشورى-البحريني-نتطلع-لزيادة-التعاون-مع-روسيا-في-المجال-الطبي-1101843013.html

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سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الخليج , منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025