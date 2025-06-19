بث مباشر... انطلاق فعاليات اليوم الثاني لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"

حوار الأعمال بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية- 11:00
روسيا والصين 15:00
روسيا والهند 15:00
🟠التحضيرات جارية على قدم وساق لافتتاح الجناح البحريني في المنتدى الاقتصادي الدولي في بطرسبورغ، بحضور وزيرة الثقافة الروسية أولغا لوبيموفا، وولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، وأكثر من 80 شخصية بحرينية من وزراء ومسؤولين ورجال أعمال وأصحاب شركات، حيث تحل مملكة البحرين ضيف شرف… https://t.co/ZKijusjsEdpic.twitter.com/IEr9bxyeeR
وشهد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، عرض ورقة نقدية رمزية لـ"بريكس" تحمل الرقم 200. ويحمل الوجه الأمامي للورقة خمس صور لطيور تمثل الدول الأعضاء في "بريكس"، بينما تظهر على الوجه الخلفي الأعلام الخاصة بالدول الأعضاء والدول المشاركة وشركاء المجموعة.
🟠 منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 يقدم ورقة نقدية رمزية لـ"بريكس"
تم عرض ورقة نقدية رمزية لـ"بريكس" خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025، تحمل الرقم 200. ويحمل الوجه الأمامي للورقة خمس صور لطيور تمثل الدول الأعضاء في "بريكس"، بينما تظهر على الوجه الخلفي الأعلام… https://t.co/ARLbRsUO7Dpic.twitter.com/8dSV1V5IID