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الدفاع الروسية: عودة مجموعة من العسكريين الروس ونقل مجموعة من أسرى الحرب الأوكرانيين في المقابل
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بث مباشر... انطلاق فعاليات اليوم الثاني لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"
بث مباشر... انطلاق فعاليات اليوم الثاني لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"
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بدأت، صباح اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني من "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، حيث يناقش هذا العام موضوعا رئيسيا بعنوان "القيم المشتركة - أساس النمو... 19.06.2025, سبوتنيك عربي
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فعاليات اليوم الثاني من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
سبوتنيك عربي
فعاليات اليوم الثاني من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
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روسيا, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
روسيا, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025

بث مباشر... انطلاق فعاليات اليوم الثاني لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"

06:21 GMT 19.06.2025 (تم التحديث: 10:38 GMT 19.06.2025)
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بدأت، صباح اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني من "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، حيث يناقش هذا العام موضوعا رئيسيا بعنوان "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".

راخاروفا: الاتصالات مستمرة بين موسكو وواشنطن

وكشفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن الاتصالات مستمرة بين موسكو وواشنطن بشأن إمكانية عقد اجتماعات جديدة.
وأضافت زاخاروفا أن روسيا تتوقع من الولايات المتحدة تقديم مقترحات لمواصلة الحوار الثنائي حول ما وصفته بـ"القضايا العالقة" بين البلدين.
ويشهد المنتدى فعاليات عدة لهذا اليوم، تحمل عددا من المواضيع، وهي:
آفاق تعزيز شراكة الأعمال لدول "بريكس" بصيغة جديدة
"صنع في روسيا"... رمز التصدير الروسي في الاقتصاد العالمي
تطوير التقنيات الطبية... مفتاح تحسين جودة الحياة.
كيف تفوز في منافسة التأثير العاطفي؟ تعزيز القيم في عصر اقتصاد التجربة
الذكاء الاصطناعي: من المناقشة إلى التطبيق
الاستعدادات لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي-2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
بث.. انطلاق "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ
أمس, 09:01 GMT

حوارات الأعمال:

حوار الأعمال بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية- 11:00
روسيا والصين 15:00
روسيا والهند 15:00
وشهد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، عرض ورقة نقدية رمزية لـ"بريكس" تحمل الرقم 200. ويحمل الوجه الأمامي للورقة خمس صور لطيور تمثل الدول الأعضاء في "بريكس"، بينما تظهر على الوجه الخلفي الأعلام الخاصة بالدول الأعضاء والدول المشاركة وشركاء المجموعة.
ويعتبر منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بمثابة تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18 و21 يونيو/ حزيران الجاري. وهو نقاش مفتوح حول القيم المشتركة التي تشكل أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب.
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