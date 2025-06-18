بث.. انطلاق "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ

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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:37 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ما يجري اليوم بين إيران وإسرائيل هو عبارة عن صراع بين مشروعين اقتصاديين كبيرين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ستستمر دول الخليج على الحياد إذا تواصل التصعيد بين إسرائيل وإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
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11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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20 د
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البرنامج المسائي
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183 د
ملفات ساخنة
هل ستستمر دول الخليج على الحياد إذا تواصل التصعيد بين إسرائيل وإيران
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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https://sarabic.ae/20250618/بث-انطلاق-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2025--في-مدينة-سان-بطرسبورغ-1101772475.html
بث.. انطلاق "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ
بث.. انطلاق "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ
سبوتنيك عربي
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي... تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18 و 21 يونيو/ حزيران الجاري. نقاش مفتوح على مصراعيه حول القيم المشتركة التي تشكل... 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T09:01+0000
2025-06-18T09:57+0000
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
روسيا
العالم
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"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" يفتح أبوابه في مدينة سان بطرسبورغ الروسية. انطلاق فعاليات اليوم الأول من أعمال "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية. الموضوع الرئيسي للمنتدى هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".وأكد 20 ألف ممثل من 140 دولة مشاركتهم في أعمال المنتدى، الذي تمتد أعماله في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/ حزيران الجاري.استقطب منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في دورته العام الماضي صفقات بقيمة 73 مليار دولار، واستضاف 21 ألف ضيف من 139 دولة. ومن المتوقع أن يحطم حدث هذا العام الأرقام القياسية السابقة.تحلّ مملكة البحرين ضيف شرف على المنتدى، كما سيكون هناك وفد من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى جلسة بعنوان "روسيا وفرنسا".وتشارك وكالة "سبوتنيك" في "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، المقام في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وتواكب فعالياته.أكد نائب المدير العام لمجموعة الإعلام الدولية "روسيا سيغودنيا"، عضو هيئة رئاسة المجلس العلمي للخبراء التابع لمجلس الأمن في روسيا الاتحادية، ألكسندر ياكوفينكو، أن جدول أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في عام 2025، سيتضمن لأول مرة موضوع تأثير الذكاء الاصطناعي على الفضاء الإعلامي الحديث.نشر كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، منشورا يقول فيه بأنه عقد فطور عمل مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في روسيا ضمن فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولييتحضّر جناح مملكة البحرين، ضيفة الشرف على المنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، للافتتاح في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، وقد تم عرض لوحات تراثية، إضافة إلى معلومات عن التبادل التجاري والتعاون بين البحرين وروسيا.
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, العالم
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, العالم

بث.. انطلاق "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ

09:01 GMT 18.06.2025 (تم التحديث: 09:57 GMT 18.06.2025)
© Photo / Roscongress Foundation/Artyom Pryakhinالاستعدادات لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي-2025
الاستعدادات لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي-2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
© Photo / Roscongress Foundation/Artyom Pryakhin
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منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي... تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18 و 21 يونيو/ حزيران الجاري. نقاش مفتوح على مصراعيه حول القيم المشتركة التي تشكل أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب.
"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" يفتح أبوابه في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
انطلاق فعاليات اليوم الأول من أعمال "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية. الموضوع الرئيسي للمنتدى هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".
وأكد 20 ألف ممثل من 140 دولة مشاركتهم في أعمال المنتدى، الذي تمتد أعماله في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/ حزيران الجاري.
استقطب منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في دورته العام الماضي صفقات بقيمة 73 مليار دولار، واستضاف 21 ألف ضيف من 139 دولة. ومن المتوقع أن يحطم حدث هذا العام الأرقام القياسية السابقة.
تحلّ مملكة البحرين ضيف شرف على المنتدى، كما سيكون هناك وفد من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى جلسة بعنوان "روسيا وفرنسا".
وتشارك وكالة "سبوتنيك" في "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، المقام في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وتواكب فعالياته.
أكد نائب المدير العام لمجموعة الإعلام الدولية "روسيا سيغودنيا"، عضو هيئة رئاسة المجلس العلمي للخبراء التابع لمجلس الأمن في روسيا الاتحادية، ألكسندر ياكوفينكو، أن جدول أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في عام 2025، سيتضمن لأول مرة موضوع تأثير الذكاء الاصطناعي على الفضاء الإعلامي الحديث.
نشر كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، منشورا يقول فيه بأنه عقد فطور عمل مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في روسيا ضمن فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
يتحضّر جناح مملكة البحرين، ضيفة الشرف على المنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، للافتتاح في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، وقد تم عرض لوحات تراثية، إضافة إلى معلومات عن التبادل التجاري والتعاون بين البحرين وروسيا.
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Последствия ударов Ирана по Израилю - سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيلأمس, 21:13 GMT
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