https://sarabic.ae/20250618/بث-انطلاق-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2025--في-مدينة-سان-بطرسبورغ-1101772475.html

بث.. انطلاق "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ

بث.. انطلاق "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ

سبوتنيك عربي

منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي... تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18 و 21 يونيو/ حزيران الجاري. نقاش مفتوح على مصراعيه حول القيم المشتركة التي تشكل... 18.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-18T09:01+0000

2025-06-18T09:01+0000

2025-06-18T09:57+0000

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025

روسيا

العالم

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"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" يفتح أبوابه في مدينة سان بطرسبورغ الروسية. انطلاق فعاليات اليوم الأول من أعمال "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية. الموضوع الرئيسي للمنتدى هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".وأكد 20 ألف ممثل من 140 دولة مشاركتهم في أعمال المنتدى، الذي تمتد أعماله في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/ حزيران الجاري.استقطب منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في دورته العام الماضي صفقات بقيمة 73 مليار دولار، واستضاف 21 ألف ضيف من 139 دولة. ومن المتوقع أن يحطم حدث هذا العام الأرقام القياسية السابقة.تحلّ مملكة البحرين ضيف شرف على المنتدى، كما سيكون هناك وفد من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى جلسة بعنوان "روسيا وفرنسا".وتشارك وكالة "سبوتنيك" في "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، المقام في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وتواكب فعالياته.أكد نائب المدير العام لمجموعة الإعلام الدولية "روسيا سيغودنيا"، عضو هيئة رئاسة المجلس العلمي للخبراء التابع لمجلس الأمن في روسيا الاتحادية، ألكسندر ياكوفينكو، أن جدول أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في عام 2025، سيتضمن لأول مرة موضوع تأثير الذكاء الاصطناعي على الفضاء الإعلامي الحديث.نشر كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، منشورا يقول فيه بأنه عقد فطور عمل مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في روسيا ضمن فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولييتحضّر جناح مملكة البحرين، ضيفة الشرف على المنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، للافتتاح في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، وقد تم عرض لوحات تراثية، إضافة إلى معلومات عن التبادل التجاري والتعاون بين البحرين وروسيا.

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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, العالم