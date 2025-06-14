https://sarabic.ae/20250614/موسكو-روسيا-تقيم-السوق-المحلي-عند-اتخاذ-قرار-عودة-العلامات-التجارية-الأجنبية-1101645400.html
موسكو: روسيا تقيم السوق المحلي عند اتخاذ قرار عودة العلامات التجارية الأجنبية
موسكو: روسيا تقيم السوق المحلي عند اتخاذ قرار عودة العلامات التجارية الأجنبية
سبوتنيك عربي
صرح النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف، اليوم السبت، بأن روسيا ستقيّم وضع السوق المحلي عند اتخاذ القرار بشأن عودة العلامات التجارية الأجنبية إلى... 14.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-14T03:25+0000
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روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح مانتوروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" عشية انعقاد "منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، قائلا: "ننطلق مما تحتاجه صناعتنا في المقام الأول، فإذا كان هناك مكان أخلته شركة أجنبية وأصبح مشغولا من قبل منتجين روس، فيجب علينا أولا تقييم الوضع في السوق، وإذا كانت عودة شركة أجنبية ستعيق أو لن تسهم في تعزيز مكانة الشركة المصنعة الروسية، فإن مصالحنا ستختلف".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لن تكون هناك أي امتيازات أو تفضيلات للشركات الغربية العائدة إلى روسيا، مشددا على أن عودتها يجب أن تكون على أساس تنافسي.يذكر أن مانتوروف صرح سابقا بأن السلطات الروسية ستسمح فقط بدخول الشركات الأجنبية التي تهم البلاد إلى السوق المحلية، مع دراسة كل حالة على حدة.ويشار إلى أن منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي سيعقد في الفترة من 18 إلى 21 حزيران/يونيو المقبل، تحت شعار "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".
https://sarabic.ae/20250222/روسيا-تضع-شروطا-جديدة-لعودة-العلامات-التجارية-الأجنبية-إلى-أسواقها-1098061198.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
موسكو: روسيا تقيم السوق المحلي عند اتخاذ قرار عودة العلامات التجارية الأجنبية
03:25 GMT 14.06.2025 (تم التحديث: 05:58 GMT 14.06.2025)
صرح النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف، اليوم السبت، بأن روسيا ستقيّم وضع السوق المحلي عند اتخاذ القرار بشأن عودة العلامات التجارية الأجنبية إلى أسواقها.
موسكو - سبوتنيك
. وأوضح مانتوروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" عشية انعقاد "منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، قائلا: "ننطلق مما تحتاجه صناعتنا في المقام الأول، فإذا كان هناك مكان أخلته شركة أجنبية وأصبح مشغولا من قبل منتجين روس، فيجب علينا أولا تقييم الوضع في السوق، وإذا كانت عودة شركة أجنبية ستعيق أو لن تسهم في تعزيز مكانة الشركة المصنعة الروسية، فإن مصالحنا ستختلف".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لن تكون هناك أي امتيازات أو تفضيلات للشركات الغربية العائدة إلى روسيا، مشددا على أن عودتها يجب أن تكون على أساس تنافسي.
يذكر أن مانتوروف صرح سابقا بأن السلطات الروسية ستسمح فقط بدخول الشركات الأجنبية
التي تهم البلاد إلى السوق المحلية، مع دراسة كل حالة على حدة.
ويشار إلى أن منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي سيعقد في الفترة من 18 إلى 21 حزيران/يونيو المقبل، تحت شعار "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".