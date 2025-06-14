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القوات الروسية تحرر بلدة زيليوني كوت في جمهورية دونيتسك الشعبية
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موسكو: روسيا تقيم السوق المحلي عند اتخاذ قرار عودة العلامات التجارية الأجنبية
موسكو: روسيا تقيم السوق المحلي عند اتخاذ قرار عودة العلامات التجارية الأجنبية
سبوتنيك عربي
صرح النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف، اليوم السبت، بأن روسيا ستقيّم وضع السوق المحلي عند اتخاذ القرار بشأن عودة العلامات التجارية الأجنبية إلى... 14.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-14T03:25+0000
2025-06-14T05:58+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح مانتوروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" عشية انعقاد "منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، قائلا: "ننطلق مما تحتاجه صناعتنا في المقام الأول، فإذا كان هناك مكان أخلته شركة أجنبية وأصبح مشغولا من قبل منتجين روس، فيجب علينا أولا تقييم الوضع في السوق، وإذا كانت عودة شركة أجنبية ستعيق أو لن تسهم في تعزيز مكانة الشركة المصنعة الروسية، فإن مصالحنا ستختلف".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لن تكون هناك أي امتيازات أو تفضيلات للشركات الغربية العائدة إلى روسيا، مشددا على أن عودتها يجب أن تكون على أساس تنافسي.يذكر أن مانتوروف صرح سابقا بأن السلطات الروسية ستسمح فقط بدخول الشركات الأجنبية التي تهم البلاد إلى السوق المحلية، مع دراسة كل حالة على حدة.ويشار إلى أن منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي سيعقد في الفترة من 18 إلى 21 حزيران/يونيو المقبل، تحت شعار "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".
https://sarabic.ae/20250222/روسيا-تضع-شروطا-جديدة-لعودة-العلامات-التجارية-الأجنبية-إلى-أسواقها-1098061198.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

موسكو: روسيا تقيم السوق المحلي عند اتخاذ قرار عودة العلامات التجارية الأجنبية

03:25 GMT 14.06.2025 (تم التحديث: 05:58 GMT 14.06.2025)
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورزير التجارة والصناعة الروسي، دنيس مانتوروف
زير التجارة والصناعة الروسي، دنيس مانتوروف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2025
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
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صرح النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف، اليوم السبت، بأن روسيا ستقيّم وضع السوق المحلي عند اتخاذ القرار بشأن عودة العلامات التجارية الأجنبية إلى أسواقها.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح مانتوروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" عشية انعقاد "منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، قائلا: "ننطلق مما تحتاجه صناعتنا في المقام الأول، فإذا كان هناك مكان أخلته شركة أجنبية وأصبح مشغولا من قبل منتجين روس، فيجب علينا أولا تقييم الوضع في السوق، وإذا كانت عودة شركة أجنبية ستعيق أو لن تسهم في تعزيز مكانة الشركة المصنعة الروسية، فإن مصالحنا ستختلف".
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روسيا تضع شروطا جديدة لعودة العلامات التجارية الأجنبية إلى أسواقها
22 فبراير, 11:56 GMT
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لن تكون هناك أي امتيازات أو تفضيلات للشركات الغربية العائدة إلى روسيا، مشددا على أن عودتها يجب أن تكون على أساس تنافسي.
يذكر أن مانتوروف صرح سابقا بأن السلطات الروسية ستسمح فقط بدخول الشركات الأجنبية التي تهم البلاد إلى السوق المحلية، مع دراسة كل حالة على حدة.
ويشار إلى أن منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي سيعقد في الفترة من 18 إلى 21 حزيران/يونيو المقبل، تحت شعار "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".
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