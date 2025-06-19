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https://sarabic.ae/20250619/بوغدانوف-القمة-العربية-في-روسيا-تعقد-في-موعدها-والجميع-تقريبا-أكدوا-المشاركة--1101835465.html
بوغدانوف: القمة العربية في روسيا تعقد في موعدها والجميع تقريبا أكدوا المشاركة
بوغدانوف: القمة العربية في روسيا تعقد في موعدها والجميع تقريبا أكدوا المشاركة
سبوتنيك عربي
أكد ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الخميس، أنه من المقرر عقد قمة عربية في روسيا في الخريف المقبل، وقد وُجّهت الدعوات، وأعربت جميع الدول... 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T14:19+0000
2025-06-19T14:19+0000
روسيا
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وقال بوغدانوف على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، ردًا على سؤال حول ما إذا كان الوضع الراهن في الشرق الأوسط سيؤثر على القمة: "نحن نستعد، ووُجهت الدعوات، وقد أكد الجميع تقريبًا رغبتهم في المشاركة... علينا تنفيذ خططنا كما هو محدد".وأوضح بوغدانوف بأن "روسيا تدعو إلى تهدئة الصراع في الشرق الأوسط، وحل جميع المشاكل التي نشأت عبر المفاوضات".وفيما يتعلق بالحرب بين إيران وإسرائيل، قال بوغدانوف: "نجري الآن اتصالات نشطة، وندعو الجميع إلى تهدئة الصراع، وحل جميع المشاكل التي نشأت، والمشاكل التي لم تحل، على طاولة المفاوضات في إطار العمل السياسي والدبلوماسي والحوار، وندرك أن إيران كانت مستعدة لذلك، وقد تم التخطيط لجولات جديدة من المفاوضات".ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 17 مايو/ أيار الماضي، القادة والأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، التي تعتزم روسيا عقدها في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأعرب بوتين عن ثقته في أن الاجتماع سيسهم في تعزيز التعاون المتعدد الأوجه ذي المنفعة المتبادلة بين البلدين وسيساعد في إيجاد السبل لضمان السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.المدير العام الأسبق للأمن العام اللبناني: القمة الروسية - العربية قد تبحث السلام في الشرق الأوسطالرئيس الجزائري يتلقى دعوة لحضور القمة العربية الروسية
https://sarabic.ae/20250517/بوتين-يدعو-القادة-والأمين-العام-لجامعة-الدول-العربية-للمشاركة-في-القمة-الروسية-العربية-الأولى-1100651850.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025

بوغدانوف: القمة العربية في روسيا تعقد في موعدها والجميع تقريبا أكدوا المشاركة

14:19 GMT 19.06.2025
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova / الانتقال إلى بنك الصورمبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova
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أكد ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الخميس، أنه من المقرر عقد قمة عربية في روسيا في الخريف المقبل، وقد وُجّهت الدعوات، وأعربت جميع الدول تقريبًا عن رغبتها في المشاركة.
وقال بوغدانوف على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، ردًا على سؤال حول ما إذا كان الوضع الراهن في الشرق الأوسط سيؤثر على القمة: "نحن نستعد، ووُجهت الدعوات، وقد أكد الجميع تقريبًا رغبتهم في المشاركة... علينا تنفيذ خططنا كما هو محدد".
وأوضح بوغدانوف بأن "روسيا تدعو إلى تهدئة الصراع في الشرق الأوسط، وحل جميع المشاكل التي نشأت عبر المفاوضات".
وفيما يتعلق بالحرب بين إيران وإسرائيل، قال بوغدانوف: "نجري الآن اتصالات نشطة، وندعو الجميع إلى تهدئة الصراع، وحل جميع المشاكل التي نشأت، والمشاكل التي لم تحل، على طاولة المفاوضات في إطار العمل السياسي والدبلوماسي والحوار، وندرك أن إيران كانت مستعدة لذلك، وقد تم التخطيط لجولات جديدة من المفاوضات".
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
بوتين يدعو قادة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى
17 مايو, 06:14 GMT

وأشار بوغدانوف إلى أن "روسيا قادرة على مساعدة إيران والمنطقة بأسرها"، وأكد أن "الخطر يحيط بالجميع، بما في ذلك إسرائيل".

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 17 مايو/ أيار الماضي، القادة والأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، التي تعتزم روسيا عقدها في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأعرب بوتين عن ثقته في أن الاجتماع سيسهم في تعزيز التعاون المتعدد الأوجه ذي المنفعة المتبادلة بين البلدين وسيساعد في إيجاد السبل لضمان السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المدير العام الأسبق للأمن العام اللبناني: القمة الروسية - العربية قد تبحث السلام في الشرق الأوسط
الرئيس الجزائري يتلقى دعوة لحضور القمة العربية الروسية
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- سبوتنيك عربيبث مباشر... انطلاق فعاليات اليوم الثاني لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" 06:21 GMTПоследствия ударов Ирана по Израилю - سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل17 يونيو, 21:13 GMT
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