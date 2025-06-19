https://sarabic.ae/20250619/بوغدانوف-القمة-العربية-في-روسيا-تعقد-في-موعدها-والجميع-تقريبا-أكدوا-المشاركة--1101835465.html

بوغدانوف: القمة العربية في روسيا تعقد في موعدها والجميع تقريبا أكدوا المشاركة

بوغدانوف: القمة العربية في روسيا تعقد في موعدها والجميع تقريبا أكدوا المشاركة

سبوتنيك عربي

أكد ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الخميس، أنه من المقرر عقد قمة عربية في روسيا في الخريف المقبل، وقد وُجّهت الدعوات، وأعربت جميع الدول... 19.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-19T14:19+0000

2025-06-19T14:19+0000

2025-06-19T14:19+0000

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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025

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وقال بوغدانوف على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، ردًا على سؤال حول ما إذا كان الوضع الراهن في الشرق الأوسط سيؤثر على القمة: "نحن نستعد، ووُجهت الدعوات، وقد أكد الجميع تقريبًا رغبتهم في المشاركة... علينا تنفيذ خططنا كما هو محدد".وأوضح بوغدانوف بأن "روسيا تدعو إلى تهدئة الصراع في الشرق الأوسط، وحل جميع المشاكل التي نشأت عبر المفاوضات".وفيما يتعلق بالحرب بين إيران وإسرائيل، قال بوغدانوف: "نجري الآن اتصالات نشطة، وندعو الجميع إلى تهدئة الصراع، وحل جميع المشاكل التي نشأت، والمشاكل التي لم تحل، على طاولة المفاوضات في إطار العمل السياسي والدبلوماسي والحوار، وندرك أن إيران كانت مستعدة لذلك، وقد تم التخطيط لجولات جديدة من المفاوضات".ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 17 مايو/ أيار الماضي، القادة والأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، التي تعتزم روسيا عقدها في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأعرب بوتين عن ثقته في أن الاجتماع سيسهم في تعزيز التعاون المتعدد الأوجه ذي المنفعة المتبادلة بين البلدين وسيساعد في إيجاد السبل لضمان السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.المدير العام الأسبق للأمن العام اللبناني: القمة الروسية - العربية قد تبحث السلام في الشرق الأوسطالرئيس الجزائري يتلقى دعوة لحضور القمة العربية الروسية

https://sarabic.ae/20250517/بوتين-يدعو-القادة-والأمين-العام-لجامعة-الدول-العربية-للمشاركة-في-القمة-الروسية-العربية-الأولى-1100651850.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025