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القوات الروسية تحرر بلدة زيليوني كوت في جمهورية دونيتسك الشعبية
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الرئيس الجزائري يتلقى دعوة لحضور القمة العربية الروسية
الرئيس الجزائري يتلقى دعوة لحضور القمة العربية الروسية
سبوتنيك عربي
تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، دعوة للمشاركة في القمة الروسية العربية، المقرر عقدها منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في موسكو. 14.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-14T09:50+0000
2025-06-14T09:50+0000
روسيا
العالم العربي
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وقال السفير الروسي في الجزائر، أليكسي سولوماتين، لوكالة "سبوتنيك": "لقد وجهنا بالتأكيد دعوة إلى فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمشاركة في القمة الروسية العربية".ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 17 مايو/ أيار، القادة والأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، التي تعتزم روسيا عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول.وقال بوتين في برقية نشرت على موقع الكرملين: "السادة رؤساء الدول والحكومات الأعزاء! أحييكم بحرارة بمناسبة افتتاح القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية... إننا عازمون على الاستمرار في تطوير الحوار البنّاء مع جامعة الدول العربية والعلاقات الودية مع جميع أعضائها".وأعرب بوتين عن ثقته في أن الاجتماع سيسهم في تعزيز التعاون المتعدد الأوجه ذي المنفعة المتبادلة بين البلدين وسيساعد في إيجاد السبل لضمان السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.المدير العام الأسبق للأمن العام اللبناني: القمة الروسية - العربية قد تبحث السلام في الشرق الأوسط
https://sarabic.ae/20250517/الخارجية-العراقية-لـسبوتنيك-أعتقد-أن-العراق-سيوافق-على-دعوة-بوتين-لحضور-القمة-الروسية-العربية-1100678287.html
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

الرئيس الجزائري يتلقى دعوة لحضور القمة العربية الروسية

09:50 GMT 14.06.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2025
© Sputnik
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تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، دعوة للمشاركة في القمة الروسية العربية، المقرر عقدها منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في موسكو.
وقال السفير الروسي في الجزائر، أليكسي سولوماتين، لوكالة "سبوتنيك": "لقد وجهنا بالتأكيد دعوة إلى فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمشاركة في القمة الروسية العربية".

وأضاف سولوماتين: "نتوقع مشاركة الرئيس تبون، باعتبار أن القمة ستنعقد على مستوى القادة، ونحن مهتمون جدا بهذه اللقاءات المهمة لتطوير العلاقات مع الجزائر الصديقة".

القمة العربية في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
وزير الخارجية العراقي لـ"سبوتنيك": أعتقد أن العراق سيوافق على دعوة بوتين لحضور القمة الروسية العربية
17 مايو, 17:21 GMT
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 17 مايو/ أيار، القادة والأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، التي تعتزم روسيا عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال بوتين في برقية نشرت على موقع الكرملين: "السادة رؤساء الدول والحكومات الأعزاء! أحييكم بحرارة بمناسبة افتتاح القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية... إننا عازمون على الاستمرار في تطوير الحوار البنّاء مع جامعة الدول العربية والعلاقات الودية مع جميع أعضائها".
وتابع: "في هذا الصدد، أود أدعو جميع قادة الدول الأعضاء في جامعتكم، وكذلك الأمين العام للجامعة، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى التي نعتزم عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول".
وأعرب بوتين عن ثقته في أن الاجتماع سيسهم في تعزيز التعاون المتعدد الأوجه ذي المنفعة المتبادلة بين البلدين وسيساعد في إيجاد السبل لضمان السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المدير العام الأسبق للأمن العام اللبناني: القمة الروسية - العربية قد تبحث السلام في الشرق الأوسط
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