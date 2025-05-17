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وزير الخارجية العراقي لـ"سبوتنيك": أعتقد أن العراق سيوافق على دعوة بوتين لحضور القمة الروسية العربية
وزير الخارجية العراقي لـ"سبوتنيك": أعتقد أن العراق سيوافق على دعوة بوتين لحضور القمة الروسية العربية
سبوتنيك عربي
ذكر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، أن جامعة الدول العربية ستدرس دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في القمة... 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T17:21+0000
2025-05-17T17:36+0000
روسيا
العالم العربي
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القمة العربية في بغداد
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وقال حسين خلال مؤتمر صحفي في بغداد عقب قمة جامعة الدول العربية التي عُقدت اليوم السبت: "أما بالنسبة للقمة الروسية العربية، فهناك مقترح لعقدها في أكتوبر/تشرين الأول في روسيا. سيتم دراسة هذا الأمر. أعتقد أنه سيتم الموافقة على عقدها".ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القادة والأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، التي تعتزم روسيا عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول.وتابع: "في هذا الصدد، أود أن أدعو جميع قادة الدول الأعضاء في جامعتكم، وكذلك الأمين العام للجامعة، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى التي نعتزم عقدها في 15 أكتوبر".
https://sarabic.ae/20250517/بوتين-يدعو-القادة-والأمين-العام-لجامعة-الدول-العربية-للمشاركة-في-القمة-الروسية-العربية-الأولى-1100651850.html
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روسيا, العالم العربي, حصري, القمة العربية في بغداد
روسيا, العالم العربي, حصري, القمة العربية في بغداد

وزير الخارجية العراقي لـ"سبوتنيك": أعتقد أن العراق سيوافق على دعوة بوتين لحضور القمة الروسية العربية

17:21 GMT 17.05.2025 (تم التحديث: 17:36 GMT 17.05.2025)
© Sputnik . joe lahoudالقمة العربية في بغداد
القمة العربية في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
© Sputnik . joe lahoud
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ذكر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، أن جامعة الدول العربية ستدرس دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في القمة الروسية العربية، ومن المرجح أن توافق عليها.
وقال حسين خلال مؤتمر صحفي في بغداد عقب قمة جامعة الدول العربية التي عُقدت اليوم السبت: "أما بالنسبة للقمة الروسية العربية، فهناك مقترح لعقدها في أكتوبر/تشرين الأول في روسيا. سيتم دراسة هذا الأمر. أعتقد أنه سيتم الموافقة على عقدها".
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القادة والأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، التي تعتزم روسيا عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
بوتين يدعو قادة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى
06:14 GMT

وقال بوتين في برقية نشرت على موقع الكرملين: "السادة رؤساء الدول والحكومات الأعزاء! أحييكم بحرارة بمناسبة افتتاح القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية... إننا عازمون على الاستمرار في تطوير الحوار البنّاء مع جامعة الدول العربية والعلاقات الودية مع جميع أعضائها".

وتابع: "في هذا الصدد، أود أن أدعو جميع قادة الدول الأعضاء في جامعتكم، وكذلك الأمين العام للجامعة، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى التي نعتزم عقدها في 15 أكتوبر".
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