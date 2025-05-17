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تغطية مباشرة... بدء توافد القادة والمسؤولين العرب إلى مقر القمة العربية الـ34 في بغداد
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بوتين يدعو قادة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى
بوتين يدعو قادة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القادة والأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، التي تعتزم روسيا عقدها في 15 أكتوبر/تشرين... 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T06:14+0000
2025-05-17T06:37+0000
روسيا
العالم العربي
جامعة الدول العربية
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وقال بوتين في برقية نشرت على موقع الكرملين: "السادة رؤساء الدول والحكومات الأعزاء! أحييكم بحرارة بمناسبة افتتاح القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية.... إننا عازمون على الاستمرار في تطوير الحوار البنّاء مع جامعة الدول العربية والعلاقات الودية مع جميع أعضائها".وأعرب بوتين عن ثقته في أن الاجتماع سيسهم في تعزيز التعاون المتعدد الأوجه ذي المنفعة المتبادلة بين البلدين وسيساعد في إيجاد السبل لضمان السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأضاف بوتين أن روسيا، من جانبها، تدعم بشكل ثابت الجهود السياسية والدبلوماسية الجماعية التي تبذلها الدول العربية - سواء داخل الجامعة أو في صيغ أخرى - لحل التناقضات القائمة في المنطقة. وتم التأكيد على أن جميع القضايا الخلافية يجب أن تحل على أساس قواعد القانون الدولي القائمة مع الاحترام الصارم لسيادة البلدان وسلامة أراضيها.وتستضيف بغداد القمة العربية الـ34 تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية"، اليوم السبت، لبحث قضايا ملحة، أبرزها القضية الفلسطينية والأزمات في سوريا والسودان.وبدأ أول أمس في العاصمة العراقية اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الرابعة والثلاثين، برئاسة نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.وتضمن جدول الأعمال ثمانية بنود رئيسة تشمل مختلف ملفات العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب، وذلك تمهيدًا لرفع هذه المشروعات إلى القادة ورؤساء الدول والحكومات في مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الرابعة والثلاثين.عضو الفريق الاستشاري للسوداني لـ"سبوتنيك": القمة العربية رسالة طمأنة على أمن واستقرار العراق
https://sarabic.ae/20250517/السوداني-يكتب-رسالة-بخط-يده-بمناسبة-القمة-العربية-بغداد-جمعت-الأشقاء-1100651397.html
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روسيا, العالم العربي, جامعة الدول العربية
روسيا, العالم العربي, جامعة الدول العربية

بوتين يدعو قادة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى

06:14 GMT 17.05.2025 (تم التحديث: 06:37 GMT 17.05.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
© Sputnik . POOL
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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القادة والأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، التي تعتزم روسيا عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال بوتين في برقية نشرت على موقع الكرملين: "السادة رؤساء الدول والحكومات الأعزاء! أحييكم بحرارة بمناسبة افتتاح القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية.... إننا عازمون على الاستمرار في تطوير الحوار البنّاء مع جامعة الدول العربية والعلاقات الودية مع جميع أعضائها".

وتابع: "في هذا الصدد، أود أدعو جميع قادة الدول الأعضاء في جامعتكم، وكذلك الأمين العام للجامعة، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى التي نعتزم عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول".

وأعرب بوتين عن ثقته في أن الاجتماع سيسهم في تعزيز التعاون المتعدد الأوجه ذي المنفعة المتبادلة بين البلدين وسيساعد في إيجاد السبل لضمان السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار الرئيس إلى أن القمة تنعقد في وقت بالغ الصعوبة حيث أدى تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من المدنيين إلى تصاعد حاد في التوتر وتفاقم العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في البلدان المجاورة وفي الشرق الأوسط ككل. وشدد على أنه في مثل هذه الحالة يصبح دور جامعة الدول العربية كآلية فعالة للحوار والتفاعل المتعدد الأطراف ضروريا بشكل خاص.

وأضاف بوتين أن روسيا، من جانبها، تدعم بشكل ثابت الجهود السياسية والدبلوماسية الجماعية التي تبذلها الدول العربية - سواء داخل الجامعة أو في صيغ أخرى - لحل التناقضات القائمة في المنطقة. وتم التأكيد على أن جميع القضايا الخلافية يجب أن تحل على أساس قواعد القانون الدولي القائمة مع الاحترام الصارم لسيادة البلدان وسلامة أراضيها.
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
السوداني يكتب رسالة بخط يده بمناسبة القمة العربية: بغداد جمعت الأشقاء
05:59 GMT
وتستضيف بغداد القمة العربية الـ34 تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية"، اليوم السبت، لبحث قضايا ملحة، أبرزها القضية الفلسطينية والأزمات في سوريا والسودان.
وبدأ أول أمس في العاصمة العراقية اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الرابعة والثلاثين، برئاسة نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وعقد وزراء الخارجية العرب جلسة مغلقة بعد الافتتاحية للنظر في مشروع جدول أعمال القمة ومشروعات القرارات وإقرارها وذلك لرفعها إلى القادة العرب للنظر في اعتمادها.

وتضمن جدول الأعمال ثمانية بنود رئيسة تشمل مختلف ملفات العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب، وذلك تمهيدًا لرفع هذه المشروعات إلى القادة ورؤساء الدول والحكومات في مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الرابعة والثلاثين.
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