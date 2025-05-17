https://sarabic.ae/20250517/بوتين-يدعو-القادة-والأمين-العام-لجامعة-الدول-العربية-للمشاركة-في-القمة-الروسية-العربية-الأولى-1100651850.html

بوتين يدعو قادة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى

بوتين يدعو قادة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى

سبوتنيك عربي

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القادة والأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، التي تعتزم روسيا عقدها في 15 أكتوبر/تشرين... 17.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-17T06:14+0000

2025-05-17T06:14+0000

2025-05-17T06:37+0000

روسيا

العالم العربي

جامعة الدول العربية

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وقال بوتين في برقية نشرت على موقع الكرملين: "السادة رؤساء الدول والحكومات الأعزاء! أحييكم بحرارة بمناسبة افتتاح القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية.... إننا عازمون على الاستمرار في تطوير الحوار البنّاء مع جامعة الدول العربية والعلاقات الودية مع جميع أعضائها".وأعرب بوتين عن ثقته في أن الاجتماع سيسهم في تعزيز التعاون المتعدد الأوجه ذي المنفعة المتبادلة بين البلدين وسيساعد في إيجاد السبل لضمان السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأضاف بوتين أن روسيا، من جانبها، تدعم بشكل ثابت الجهود السياسية والدبلوماسية الجماعية التي تبذلها الدول العربية - سواء داخل الجامعة أو في صيغ أخرى - لحل التناقضات القائمة في المنطقة. وتم التأكيد على أن جميع القضايا الخلافية يجب أن تحل على أساس قواعد القانون الدولي القائمة مع الاحترام الصارم لسيادة البلدان وسلامة أراضيها.وتستضيف بغداد القمة العربية الـ34 تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية"، اليوم السبت، لبحث قضايا ملحة، أبرزها القضية الفلسطينية والأزمات في سوريا والسودان.وبدأ أول أمس في العاصمة العراقية اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الرابعة والثلاثين، برئاسة نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.وتضمن جدول الأعمال ثمانية بنود رئيسة تشمل مختلف ملفات العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب، وذلك تمهيدًا لرفع هذه المشروعات إلى القادة ورؤساء الدول والحكومات في مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الرابعة والثلاثين.عضو الفريق الاستشاري للسوداني لـ"سبوتنيك": القمة العربية رسالة طمأنة على أمن واستقرار العراق

https://sarabic.ae/20250517/السوداني-يكتب-رسالة-بخط-يده-بمناسبة-القمة-العربية-بغداد-جمعت-الأشقاء-1100651397.html

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روسيا, العالم العربي, جامعة الدول العربية