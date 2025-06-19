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وزير الصناعة والتجارة البحريني: الصناعات الروسية متقدمة.. ونسعى لزيادة التعاون
وزير الصناعة والتجارة البحريني: الصناعات الروسية متقدمة.. ونسعى لزيادة التعاون
سبوتنيك عربي
أكد وزير الصناعة والتجارة البحريني عبد الله بن عادل فخرو، أهمية مشاركة البحرين كضيف شرف في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025، بوصفه "منتدى مهم عالميا"،... 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T14:35+0000
2025-06-19T14:35+0000
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
روسيا
سان بطرسبورغ
البحرين
تعاون اقتصادي
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وأشار فخرو في حديث لـ"سبوتنيك"، إلى "مشاركة رفيعة المستوى لأكثر من 100 شخص في الوفد الحكومي التجاري البحريني، الذي يضم وزراء ومسؤولين ورؤساء هيئات وشخصيات تمثل مختلف القطاعات في البحرين".وأشار فخرو إلى أن "البحرين تتطلع إلى المزيد من التعاون في القطاعات كافة، خاصة الالمنيوم التحويلية، والبتروكيمياويات التحويلية، والصناعات الغذائية والدوائية، الطاقة، والطاقة المتجددة".وبدأت صباح اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني من "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، الذي يعتبر بمثابة تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18 و21 يونيو/ حزيران الجاري. وهو نقاش مفتوح حول القيم المشتركة التي تشكل أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب.
https://sarabic.ae/20250619/رئيس-هيئة-البحرين-للثقافة-والآثار-يكشف-لـسبوتنيك-مجالات-التعاون-بين-روسيا-والبحرين-فيديو----1101819758.html
https://sarabic.ae/20250619/1101820907.html
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, سان بطرسبورغ, البحرين, تعاون اقتصادي
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, سان بطرسبورغ, البحرين, تعاون اقتصادي

وزير الصناعة والتجارة البحريني: الصناعات الروسية متقدمة.. ونسعى لزيادة التعاون

14:35 GMT 19.06.2025
© Sputnikوزير الصناعة والتجارة البحريني عبدالله بن عادل فخرو
وزير الصناعة والتجارة البحريني عبدالله بن عادل فخرو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أكد وزير الصناعة والتجارة البحريني عبد الله بن عادل فخرو، أهمية مشاركة البحرين كضيف شرف في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025، بوصفه "منتدى مهم عالميا"، مشددًا على "ضرورة تطوير التعاون مع روسيا في مختلف المجالات".
وأشار فخرو في حديث لـ"سبوتنيك"، إلى "مشاركة رفيعة المستوى لأكثر من 100 شخص في الوفد الحكومي التجاري البحريني، الذي يضم وزراء ومسؤولين ورؤساء هيئات وشخصيات تمثل مختلف القطاعات في البحرين".

وأضاف: "هناك الكثير من فرص التعاون مع روسيا، ونتطلع إلى المزيد من التعاون في المجالات كافة"، موضحًا أنه من المقرر "توقيع بين 7-10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون بين البلدين في مجالات السياحة والتجارة والفحص والمقاييس"، وأضاف: "كما تقوم غرفة الصناعة والتجارة بتوقيع الاتفاقيات مع الغرف الموجودة في روسيا".

وتابع: "روسيا دولة عظمى ومتطورة في الصناعات المتقدمة، ونحن نسعى للتعاون معها في هذه الصناعات التي تعتمد على الأتمتة والتكنولوجيا، بالإضافة للصناعات الغذائية والدوائية التي تخص الأمن الغذائي والدوائي وتعد ركائز استراتيجيات الصناعة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي".

رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار يكشف لـ"سبوتنيك" مجالات التعاون بين روسيا والبحرين... فيديو
10:05 GMT
وأشار فخرو إلى أن "البحرين تتطلع إلى المزيد من التعاون في القطاعات كافة، خاصة الالمنيوم التحويلية، والبتروكيمياويات التحويلية، والصناعات الغذائية والدوائية، الطاقة، والطاقة المتجددة".
ПМЭФ-2025. Работа форума - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
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الضيوف الأجانب والمشاركون البارزون في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
10:34 GMT
وبدأت صباح اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني من "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"، الذي يعتبر بمثابة تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا بين 18 و21 يونيو/ حزيران الجاري. وهو نقاش مفتوح حول القيم المشتركة التي تشكل أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب.
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- سبوتنيك عربيبث مباشر... انطلاق فعاليات اليوم الثاني لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" 06:21 GMTПоследствия ударов Ирана по Израилю - سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل17 يونيو, 21:13 GMT
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