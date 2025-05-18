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ارتفاع حجم التجارة بين الإمارات وروسيا إلى أكثر من 9 مليارات دولار
ارتفاع حجم التجارة بين الإمارات وروسيا إلى أكثر من 9 مليارات دولار
سبوتنيك عربي
أكد عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، أن التجارة البينية بين الإمارات وروسيا، تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات... 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T10:41+0000
2025-05-18T10:48+0000
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قازان - سبوتنيك. وقال المسؤول الإماراتي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان": "بلغة الأرقام، تطورت العلاقات التجارية بين الإمارات وروسيا، تطورا كبيرا خلال الخمس سنوات الماضية، فارتفعت التجارة البينية بمعدل 154%، إذ كانت في عام 2019 في حدود 3.5 مليار دولار، واليوم نحن نتحدث عن سنة 2024، وصلت التجارة البينية إلى 9.5 مليار دولار".وتابع: "ارتفع حجم الصادرات الإماراتية إلى روسيا بمعدل 85%، وهي التي تشكل الحجم الأكبر في الميزان التجاري للإمارات، وكانت صادراتها المباشرة بحدود 300 مليون دولار في 2019، ووصلت في 2024، إلى 800 مليون دولار".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أن العلاقات بين روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة، تعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية، وجميع الاتفاقيات بين البلدين قيد التنفيذ.وأضاف بوتين أن العلاقات بين روسيا والإمارات، تعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية.
https://sarabic.ae/20250516/المازمي-منتدى-قازان-2025-شاهد-حي-على-عمق-العلاقات-بين-الإمارات-وروسيا-1100613325.html
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حصري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, العالم العربي, اقتصاد, 2025 منتدى قازان, قازان
حصري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, العالم العربي, اقتصاد, 2025 منتدى قازان, قازان

ارتفاع حجم التجارة بين الإمارات وروسيا إلى أكثر من 9 مليارات دولار

10:41 GMT 18.05.2025 (تم التحديث: 10:48 GMT 18.05.2025)
© Photo / Unsplash/ Kurt Cotoagaميناء
ميناء - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
© Photo / Unsplash/ Kurt Cotoaga
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حصري
أكد عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، أن التجارة البينية بين الإمارات وروسيا، تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية، لافتًا إلى أن حجم التجارة البينية ارتفع من 3.5 مليارات دولار في عام 2019، إلى 9.5 مليارات دولار في عام 2024.
قازان - سبوتنيك. وقال المسؤول الإماراتي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان": "بلغة الأرقام، تطورت العلاقات التجارية بين الإمارات وروسيا، تطورا كبيرا خلال الخمس سنوات الماضية، فارتفعت التجارة البينية بمعدل 154%، إذ كانت في عام 2019 في حدود 3.5 مليار دولار، واليوم نحن نتحدث عن سنة 2024، وصلت التجارة البينية إلى 9.5 مليار دولار".
وتابع: "ارتفع حجم الصادرات الإماراتية إلى روسيا بمعدل 85%، وهي التي تشكل الحجم الأكبر في الميزان التجاري للإمارات، وكانت صادراتها المباشرة بحدود 300 مليون دولار في 2019، ووصلت في 2024، إلى 800 مليون دولار".
مدير أعمال سمو الشيخ جمعة آل مكتوم ورائد أعمال في شركة جرين لاند كابيتال، فيصل المازمي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
المازمي: "منتدى قازان 2025" شاهد حي على عمق العلاقات بين الإمارات وروسيا
16 مايو, 11:37 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أن العلاقات بين روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة، تعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية، وجميع الاتفاقيات بين البلدين قيد التنفيذ.

وقال الرئيس بوتين، في لقاء غير رسمي مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة الروسية موسكو: "أتذكر زيارتي الأخيرة إلى بلادكم... إننا نتواصل في تنفيذ جميع الاتفاقات، التي تم التوصل إليها في تلك الزيارة".

وأضاف بوتين أن العلاقات بين روسيا والإمارات، تعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية.
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