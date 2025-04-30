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بوتين: روسيا والإمارات تربطهما علاقات صداقة وطيدة... فيديو
بوتين: روسيا والإمارات تربطهما علاقات صداقة وطيدة... فيديو
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه في الكرملين مع نائب رئيس الوزراء الإماراتي وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أن روسيا... 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T20:17+0000
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وقال بوتين للضيف الإماراتي: "لدينا علاقات صداقة ممتازة مع الإمارات العربية المتحدة".وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن بلاده مهتمة بتعزيز العلاقات مع روسيا.وكتب محمد بن زايد، عبر منشور له على منصة "إكس" باللغة الروسية، عقب محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو: "التقيت اليوم مع الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين، في موسكو، وناقشنا سبل تعزيز التعاون الإماراتي الروسي، خاصة في مجال ضمان التنمية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين".وأضاف: "الإمارات مهتمة بتعزيز العلاقات مع روسيا والشركاء الدوليين واستغلال كافة الفرص لضمان رخاء وتطور الشعوب".
https://sarabic.ae/20250430/مجلس-الأمن-الروسي-تصعيد-الأزمة-في-الشرق-الأوسط-يشكل-تهديدات-خطيرة-للأمن-العالمي-1100055532.html
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

بوتين: روسيا والإمارات تربطهما علاقات صداقة وطيدة... فيديو

20:17 GMT 30.04.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان على هامش منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان على هامش منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه في الكرملين مع نائب رئيس الوزراء الإماراتي وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أن روسيا والإمارات، تربطهما علاقات صداقة وطيدة.
وقال بوتين للضيف الإماراتي: "لدينا علاقات صداقة ممتازة مع الإمارات العربية المتحدة".

وبحسب تصريح للمتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، حضر اللقاء أيضًا وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف.

وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن بلاده مهتمة بتعزيز العلاقات مع روسيا.
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
مجلس الأمن الروسي: تصعيد الأزمة في الشرق الأوسط يشكل تهديدات خطيرة للأمن العالمي
18:36 GMT
وكتب محمد بن زايد، عبر منشور له على منصة "إكس" باللغة الروسية، عقب محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو: "التقيت اليوم مع الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين، في موسكو، وناقشنا سبل تعزيز التعاون الإماراتي الروسي، خاصة في مجال ضمان التنمية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين".
وأضاف: "الإمارات مهتمة بتعزيز العلاقات مع روسيا والشركاء الدوليين واستغلال كافة الفرص لضمان رخاء وتطور الشعوب".
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