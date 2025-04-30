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مجلس الأمن الروسي: تصعيد الأزمة في الشرق الأوسط يشكل تهديدات خطيرة للأمن العالمي
مجلس الأمن الروسي: تصعيد الأزمة في الشرق الأوسط يشكل تهديدات خطيرة للأمن العالمي
سبوتنيك عربي
أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن تصعيد الأزمة في الشرق الأوسط يُشكل تهديدات خطيرة للأمن العالمي. 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T18:36+0000
2025-04-30T18:36+0000
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وقال شويغو، متحدثًا عبر تقنية الفيديو في الجلسة الثانية لاجتماع كبار ممثلي دول مجموعة "بريكس" المعنيين بالقضايا الأمنية، في العاصمة البرازيلية برازيليا، إن "تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط يُشكل تهديدات خطيرة للأمن العالمي... ونحن على قناعة بأن حل الأزمة في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يكمن في وقف القتال وتهيئة الظروف لتسوية سياسية ودبلوماسية على أسس قانونية دولية معترف بها".وأكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، أن "روسيا تعتبر التصريحات العدوانية ضد طهران غير مقبولة على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن "موسكو دعت دائمًا وتستمر بالدعوة إلى اتخاذ خطوات سياسية ودبلوماسية مشتركة لتخفيف التوترات حول البرنامج النووي الإيراني، وهي مستعدة للبحث عن حلول تفاوضية مستدامة".
https://sarabic.ae/20250430/بوتين-يشارك-في-فعاليات-الماراثون-التعليمي-المعرفة-الأوائل---1100036463.html
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روسيا, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط
روسيا, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط

مجلس الأمن الروسي: تصعيد الأزمة في الشرق الأوسط يشكل تهديدات خطيرة للأمن العالمي

18:36 GMT 30.04.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
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تابعنا عبر
أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن تصعيد الأزمة في الشرق الأوسط يُشكل تهديدات خطيرة للأمن العالمي.
وقال شويغو، متحدثًا عبر تقنية الفيديو في الجلسة الثانية لاجتماع كبار ممثلي دول مجموعة "بريكس" المعنيين بالقضايا الأمنية، في العاصمة البرازيلية برازيليا، إن "تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط يُشكل تهديدات خطيرة للأمن العالمي... ونحن على قناعة بأن حل الأزمة في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يكمن في وقف القتال وتهيئة الظروف لتسوية سياسية ودبلوماسية على أسس قانونية دولية معترف بها".
وأضاف شويغو أن "النقطة الأساسية هي ضرورة تعديل الظلم التاريخي بحق فلسطين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، فهذا وحده كفيلٌ بضمان سلام دائم في الشرق الأوسط".
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بالمشاركين في ماراثون ”المعرفة- الأوائل“ - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
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15:09 GMT
وأكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، أن "روسيا تعتبر التصريحات العدوانية ضد طهران غير مقبولة على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن "موسكو دعت دائمًا وتستمر بالدعوة إلى اتخاذ خطوات سياسية ودبلوماسية مشتركة لتخفيف التوترات حول البرنامج النووي الإيراني، وهي مستعدة للبحث عن حلول تفاوضية مستدامة".
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