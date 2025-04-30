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بوتين يشارك في فعاليات الماراثون التعليمي "المعرفة-الأوائل" ... فيديو
بوتين يشارك في فعاليات الماراثون التعليمي "المعرفة-الأوائل" ... فيديو
سبوتنيك عربي
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في فعاليات الماراثون التعليمي "المعرفة-الأوائل". 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T15:09+0000
2025-04-30T16:17+0000
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فلاديمير بوتين
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وأضاف الرئيس الروسي في لقاء مع المشاركين في الماراثون ، أنه "لقد حقق المشاركون في الحرب الوطنية العظمى، المدافعون عن الوطن الأم، إنجازًا ويواصلون القيام به حتى يومنا هذا".وأشار بوتن إلى أهمية استغلال الفرص الحديثة لنقل ذكرى الحرب الوطنية العظمى إلى الأجيال القادمة.وقال في لقاء مع المشاركين في الماراثون: "من الأهمية بمكان استخدام الإمكانيات الحديثة لنقل هذه المعلومات، هذه الحقيقة عن الماضي، أي عن الحرب الوطنية العظمى وأبطالها، لنقلها اليوم وغدًا".وأكد بوتين على أن "فقط من خلال فهم ثمن النصر في الحرب الوطنية العظمى يمكننا تحديد مستقبل روسيا بشكل صحيح".وقال الرئيس الروسي: إن ذكرى إنجازات المدافعين عن الوطن هي أحد المبادئ الأساسية للشعب الروسي متعدد الجنسيات بأكمله.وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "الأساليب الحديثة لنقل المعلومات حول التاريخ البطولي لروسيا يجب أن تستند إلى أرقى تقاليد الفن الروسي".ووفقا للرئيس الروسي، فإنه "لا يُمكننا تحديد مستقبل روسيا وتحديد أولوياتها بدقة إلا بفهم ثمن النصر في الحرب الوطنية العظمى".وأضاف الرئيس الروسي، أنه "في فرنسا كان هناك دائمًا من يشاركون روسيا قيمها ومثل هؤلاء ما زالوا موجودين إلى يومنا هذا".ونوه الرئيس الروسي إلى أن "بعض الفرنسيين يقاتلون إلى جانب القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة ويطلقون على وحدتهم اسم "نورماندي-نيمان".وقال الرئيس الروسي: هناك الكثير من الناس في أوروبا الذين يدعمون روسيا على الرغم من الضغوط.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات بين روسيا وأوروبا ستعود حتماً عاجلاً أم آجلاً.وقال الرئيس الروسي: "الوضع الآن أكثر تعقيداً مما كان عليه آنذاك (خلال الحرب الوطنية العظمى) - ​​أبيض وأسود، أحمر وبني... لا شك لدي في أن علاقاتنا مع أوروبا ستعود عاجلاً أم آجلاً - هذا مؤكد".ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن "محاولات "محو" ذكرى النصر هي عمل متعمد ضد روسيا وشعبها".وأشار الرئيس الروي إلى أن "وزارة الخارجية الروسية تعمل باستمرار على وقف محاولات إعادة كتابة تاريخ الحرب الوطنية العظمى".وقال بوتين إن الاعتراف بالإبادة الجماعية للشعب السوفييتي ليس "بحثًا عن أعداء في الماضي"، بل هو ضروري لنقل المعلومات حول تلك الحقائق
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بوتين يشارك في فعاليات الماراثون التعليمي "المعرفة-الأوائل"
سبوتنيك عربي
بوتين يشارك في فعاليات الماراثون التعليمي "المعرفة-الأوائل"
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, فلاديمير بوتين, видео
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, فلاديمير بوتين, видео

بوتين يشارك في فعاليات الماراثون التعليمي "المعرفة-الأوائل" ... فيديو

15:09 GMT 30.04.2025 (تم التحديث: 16:17 GMT 30.04.2025)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بالمشاركين في ماراثون"المعرفة أولا"
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بالمشاركين في ماراثونالمعرفة أولا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© POOL
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يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في فعاليات الماراثون التعليمي "المعرفة-الأوائل".
وأضاف الرئيس الروسي في لقاء مع المشاركين في الماراثون ، أنه "لقد حقق المشاركون في الحرب الوطنية العظمى، المدافعون عن الوطن الأم، إنجازًا ويواصلون القيام به حتى يومنا هذا".
وأشار بوتن إلى أهمية استغلال الفرص الحديثة لنقل ذكرى الحرب الوطنية العظمى إلى الأجيال القادمة.
وقال في لقاء مع المشاركين في الماراثون: "من الأهمية بمكان استخدام الإمكانيات الحديثة لنقل هذه المعلومات، هذه الحقيقة عن الماضي، أي عن الحرب الوطنية العظمى وأبطالها، لنقلها اليوم وغدًا".
وأكد بوتين على أن "فقط من خلال فهم ثمن النصر في الحرب الوطنية العظمى يمكننا تحديد مستقبل روسيا بشكل صحيح".
وقال الرئيس الروسي: إن ذكرى إنجازات المدافعين عن الوطن هي أحد المبادئ الأساسية للشعب الروسي متعدد الجنسيات بأكمله.
وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "الأساليب الحديثة لنقل المعلومات حول التاريخ البطولي لروسيا يجب أن تستند إلى أرقى تقاليد الفن الروسي".
ووفقا للرئيس الروسي، فإنه "لا يُمكننا تحديد مستقبل روسيا وتحديد أولوياتها بدقة إلا بفهم ثمن النصر في الحرب الوطنية العظمى".
وأضاف الرئيس الروسي، أنه "في فرنسا كان هناك دائمًا من يشاركون روسيا قيمها ومثل هؤلاء ما زالوا موجودين إلى يومنا هذا".
ونوه الرئيس الروسي إلى أن "بعض الفرنسيين يقاتلون إلى جانب القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة ويطلقون على وحدتهم اسم "نورماندي-نيمان".
وقال الرئيس الروسي: هناك الكثير من الناس في أوروبا الذين يدعمون روسيا على الرغم من الضغوط.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات بين روسيا وأوروبا ستعود حتماً عاجلاً أم آجلاً.
وقال الرئيس الروسي: "الوضع الآن أكثر تعقيداً مما كان عليه آنذاك (خلال الحرب الوطنية العظمى) - ​​أبيض وأسود، أحمر وبني... لا شك لدي في أن علاقاتنا مع أوروبا ستعود عاجلاً أم آجلاً - هذا مؤكد".
ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن "محاولات "محو" ذكرى النصر هي عمل متعمد ضد روسيا وشعبها".
وأشار الرئيس الروي إلى أن "وزارة الخارجية الروسية تعمل باستمرار على وقف محاولات إعادة كتابة تاريخ الحرب الوطنية العظمى".
وقال بوتين إن الاعتراف بالإبادة الجماعية للشعب السوفييتي ليس "بحثًا عن أعداء في الماضي"، بل هو ضروري لنقل المعلومات حول تلك الحقائق
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