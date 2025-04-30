https://sarabic.ae/20250430/الكرملين-بوتين-منفتح-على-المقترحات-الدبلوماسية-بشأن-التسوية-الأوكرانية-1100033543.html
الكرملين: بوتين منفتح على المقترحات الدبلوماسية بشأن التسوية الأوكرانية
الكرملين: بوتين منفتح على المقترحات الدبلوماسية بشأن التسوية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على الأساليب السياسية والدبلوماسية لحل الصراع في أوكرانيا. 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T09:23+0000
2025-04-30T09:23+0000
2025-04-30T09:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بيسكوف للصحفيين بعد كلمته في فعالية الماراثون التعليمي "المعرفة" بمناسبة ذكرى النصر على النازية: "لا يزال الرئيس منفتحًا على الحلول السياسية والدبلوماسية لحل هذا النزاع (في أوكرانيا). الوضع على ما هو عليه. لم نسمع أي رد فعل من كييف. العملية مستمرة".وأوضح بيسكوف أن "لدى الرئيس بوتين هدف رئيسي، وهو تحقيق الأهداف التي حددها عندما بدأ العملية العسكرية الخاصة".ووفقا له فإن "زيلينسكي يدلي بتصريحات مختلفة كثيرة، معظمها غير ناجح".وماراثون "المعرفة" مخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. وتقام فعالياته من الاثنين إلى الأربعاء، في أماكن مختلفة في 10 مدن روسية: موسكو، قازان، فلاديقوقاز، أومسك، بيرم، سيفاستوبول، ريازان، سالخارد، سان بطرسبورغ ويوجنو ساخالينسك. وفي العاصمة، يقام الماراثون في متحف النصر.
https://sarabic.ae/20250430/الكرملين-النازية-في-أوروبا-وأوكرانيا-بدأت-بالطريقة-نفسها-1100032437.html
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روسيا, العالم
الكرملين: بوتين منفتح على المقترحات الدبلوماسية بشأن التسوية الأوكرانية
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على الأساليب السياسية والدبلوماسية لحل الصراع في أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين بعد كلمته في فعالية الماراثون التعليمي "المعرفة" بمناسبة ذكرى النصر على النازية: "لا يزال الرئيس منفتحًا على الحلول السياسية والدبلوماسية لحل هذا النزاع (في أوكرانيا). الوضع على ما هو عليه. لم نسمع أي رد فعل من كييف. العملية مستمرة".
وتابع: "في البداية، سعى الرئيس إلى تحقيق هذه الأهداف عن طريق السلام. ونحن نعرف مشاريع الوثائق التي اقترحها على الأوروبيين والأمريكيين للنظر فيها قبل إطلاق العملية العسكرية الخاصة. وكلنا نتذكر كيف تم رفض جميع مبادرات الرئيس، وبعد ذلك، في الواقع، لم يبق سوى حل هذه المشاكل عسكريا، من خلال عملية عسكرية خاصة".
وأوضح بيسكوف أن "لدى الرئيس بوتين هدف رئيسي، وهو تحقيق الأهداف التي حددها عندما بدأ العملية العسكرية الخاصة".
ووفقا له فإن "زيلينسكي يدلي بتصريحات مختلفة كثيرة، معظمها غير ناجح".
وأضاف: "التواصل المباشر على أعلى مستوى يكون فعالاً دائماً، ويساعد على حل المشاكل التي قد تنشأ على مستوى العمل والخبراء. وإذا لزم الأمر، سيتم إقامة هذا التواصل المباشر (بين بوتين وترامب).
وماراثون "المعرفة" مخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. وتقام فعالياته من الاثنين إلى الأربعاء، في أماكن مختلفة في 10 مدن روسية: موسكو، قازان، فلاديقوقاز، أومسك، بيرم، سيفاستوبول، ريازان، سالخارد، سان بطرسبورغ ويوجنو ساخالينسك. وفي العاصمة، يقام الماراثون في متحف النصر.