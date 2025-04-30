https://sarabic.ae/20250430/الكرملين-النازية-في-أوروبا-وأوكرانيا-بدأت-بالطريقة-نفسها-1100032437.html

الكرملين: النازية في أوروبا وأوكرانيا بدأت بالطريقة نفسها

الكرملين: النازية في أوروبا وأوكرانيا بدأت بالطريقة نفسها

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن النازية في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية بدأت بالطريقة نفسها التي بدأت بها الآن في أوكرانيا، لكنها تحولت في... 30.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-30T08:49+0000

2025-04-30T08:49+0000

2025-04-30T08:49+0000

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وقال بيسكوف خلال كلمة له أمام المشاركين في فعالية الماراثون التعليمي "المعرفة ــ الأوائل" بمناسبة ذكرى النصر على النازية: "في أواخر الثلاثينيات، بدأت النازية تكتسب قوة في ألمانيا. وفي البداية كان الأمر كما هو الحال الآن في بعض الدول الأوروبية، كما هو الحال في أوكرانيا. في البداية كان هناك أشخاص يتجولون حاملين المشاعل ويرفعون سواعدهم إلى الأمام ويرددون بعض الشعارات. وبدا كل شيء غير مؤذٍ. ولكن بعد ذلك تحول الأمر إلى ما أطلقنا عليه وسنسميه دائمًا الطاعون الأغبر".وتابع: "النازية. مع أننا خنقناها، ومع أننا استولينا على برلين، إلا أنها بقيت حية، للأسف، جذورها عميقة جدًا".ووفقا له، فإن "أوكرانيا تحولت، لسوء الحظ، إلى بلد بدأت فيه النازية، هذه البراعم النازية، تنبت بشكل أسرع من البلدان الأوروبية الأخرى. وبدأ هؤلاء النازيون يسيرون بالمشاعل مرة أخرى، وبدأوا يرفعون قبضاتهم، والأهم من ذلك أن هؤلاء النازيين بدأوا يحاولون التأثير على الحكومة الحالية، ولم يكن بوسعنا إلا أن نرد على هذا، وقام رئيسنا بما كان عليه أن يفعله".ماراثون "المعرفة ـ الأوائل" مخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. وتقام فعاليات المهرجان من الاثنين إلى الأربعاء، في أماكن مختلفة في 10 مدن روسية: موسكو، قازان، فلاديقوقاز، أومسك، بيرم، سيفاستوبول، ريازان، سالخارد، سان بطرسبورغ ويوجنو ساخالينسك. وفي العاصمة، يقام الماراثون في متحف النصر.الجذور الأمريكية للنازية الألمانية.. كيف "ألهم" كاتب مغامرات ألماني أفكار هتلر؟"ماذا لو انتصر هتلر"… مشروع مرعب يحيي كابوسا تاريخيا

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