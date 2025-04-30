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الكرملين: النازية في أوروبا وأوكرانيا بدأت بالطريقة نفسها
الكرملين: النازية في أوروبا وأوكرانيا بدأت بالطريقة نفسها
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن النازية في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية بدأت بالطريقة نفسها التي بدأت بها الآن في أوكرانيا، لكنها تحولت في... 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T08:49+0000
2025-04-30T08:49+0000
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وقال بيسكوف خلال كلمة له أمام المشاركين في فعالية الماراثون التعليمي "المعرفة ــ الأوائل" بمناسبة ذكرى النصر على النازية: "في أواخر الثلاثينيات، بدأت النازية تكتسب قوة في ألمانيا. وفي البداية كان الأمر كما هو الحال الآن في بعض الدول الأوروبية، كما هو الحال في أوكرانيا. في البداية كان هناك أشخاص يتجولون حاملين المشاعل ويرفعون سواعدهم إلى الأمام ويرددون بعض الشعارات. وبدا كل شيء غير مؤذٍ. ولكن بعد ذلك تحول الأمر إلى ما أطلقنا عليه وسنسميه دائمًا الطاعون الأغبر".وتابع: "النازية. مع أننا خنقناها، ومع أننا استولينا على برلين، إلا أنها بقيت حية، للأسف، جذورها عميقة جدًا".ووفقا له، فإن "أوكرانيا تحولت، لسوء الحظ، إلى بلد بدأت فيه النازية، هذه البراعم النازية، تنبت بشكل أسرع من البلدان الأوروبية الأخرى. وبدأ هؤلاء النازيون يسيرون بالمشاعل مرة أخرى، وبدأوا يرفعون قبضاتهم، والأهم من ذلك أن هؤلاء النازيين بدأوا يحاولون التأثير على الحكومة الحالية، ولم يكن بوسعنا إلا أن نرد على هذا، وقام رئيسنا بما كان عليه أن يفعله".ماراثون "المعرفة ـ الأوائل" مخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. وتقام فعاليات المهرجان من الاثنين إلى الأربعاء، في أماكن مختلفة في 10 مدن روسية: موسكو، قازان، فلاديقوقاز، أومسك، بيرم، سيفاستوبول، ريازان، سالخارد، سان بطرسبورغ ويوجنو ساخالينسك. وفي العاصمة، يقام الماراثون في متحف النصر.الجذور الأمريكية للنازية الألمانية.. كيف "ألهم" كاتب مغامرات ألماني أفكار هتلر؟"ماذا لو انتصر هتلر"… مشروع مرعب يحيي كابوسا تاريخيا
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روسيا, العالم, أخبار ألمانيا النازية
روسيا, العالم, أخبار ألمانيا النازية

الكرملين: النازية في أوروبا وأوكرانيا بدأت بالطريقة نفسها

08:49 GMT 30.04.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن النازية في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية بدأت بالطريقة نفسها التي بدأت بها الآن في أوكرانيا، لكنها تحولت في نهاية المطاف إلى طاعون أغبر.
وقال بيسكوف خلال كلمة له أمام المشاركين في فعالية الماراثون التعليمي "المعرفة ــ الأوائل" بمناسبة ذكرى النصر على النازية: "في أواخر الثلاثينيات، بدأت النازية تكتسب قوة في ألمانيا. وفي البداية كان الأمر كما هو الحال الآن في بعض الدول الأوروبية، كما هو الحال في أوكرانيا. في البداية كان هناك أشخاص يتجولون حاملين المشاعل ويرفعون سواعدهم إلى الأمام ويرددون بعض الشعارات. وبدا كل شيء غير مؤذٍ. ولكن بعد ذلك تحول الأمر إلى ما أطلقنا عليه وسنسميه دائمًا الطاعون الأغبر".

وأضاف: "ذكرى الحرب الوطنية العظمى والحرب العالمية الثانية، للأسف الشديد، تتغير على مر السنين، ومن الصعب جدًا الحفاظ عليها كما ينبغي. هذه الذكرى يجب أن تكون فوق كل شيء آخر، وهذه هي مسؤوليتنا".

وتابع: "النازية. مع أننا خنقناها، ومع أننا استولينا على برلين، إلا أنها بقيت حية، للأسف، جذورها عميقة جدًا".
ووفقا له، فإن "أوكرانيا تحولت، لسوء الحظ، إلى بلد بدأت فيه النازية، هذه البراعم النازية، تنبت بشكل أسرع من البلدان الأوروبية الأخرى. وبدأ هؤلاء النازيون يسيرون بالمشاعل مرة أخرى، وبدأوا يرفعون قبضاتهم، والأهم من ذلك أن هؤلاء النازيين بدأوا يحاولون التأثير على الحكومة الحالية، ولم يكن بوسعنا إلا أن نرد على هذا، وقام رئيسنا بما كان عليه أن يفعله".
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وأشار إلى أن "روسيا جزء لا يتجزأ من أوروبا، وروسيا جزء لا يتجزأ من العالم، وروسيا دولة أوراسية. وروسيا جزء من عالم لا يقوم على القواعد، بل على القانون والاحترام المتبادل والاستعداد لمراعاة مخاوف كل دولة والتعاون المتبادل المنفعة. هذا هو بلدنا".

ماراثون "المعرفة ـ الأوائل" مخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. وتقام فعاليات المهرجان من الاثنين إلى الأربعاء، في أماكن مختلفة في 10 مدن روسية: موسكو، قازان، فلاديقوقاز، أومسك، بيرم، سيفاستوبول، ريازان، سالخارد، سان بطرسبورغ ويوجنو ساخالينسك. وفي العاصمة، يقام الماراثون في متحف النصر.
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