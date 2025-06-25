https://sarabic.ae/20250625/كيف-ساهمت-السعودية-بارتفاع-أحجام-اكتشافات-النفط-والغاز-العالمية؟--1102033698.html

كيف ساهمت السعودية بارتفاع أحجام اكتشافات النفط والغاز العالمية؟

كيف ساهمت السعودية بارتفاع أحجام اكتشافات النفط والغاز العالمية؟

سبوتنيك عربي

سجلت اكتشافات النفط والغاز على مستوى العالم ارتفاعا ملحوظا خلال أبريل/ نيسان الماضي، ووصلت لأعلى مستوياتها خلال 3 أشهر، لكن كيف ساهمت السعودية في هذه القفزة... 25.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-25T08:06+0000

2025-06-25T08:06+0000

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جاء ذلك بدعم كبير في نشاط التنقيب بالشرق الأوسط، خاصة في المملكة العربية السعودية، وفقا لتقرير نشرته منصة "الطاقة" المتخصصة، أشارت فيه إلى ارتفاع الكميات المكتشفة إلى نحو 355 مليون برميل نفط مكافئ، بزيادة شهرية قدرها 13 في المئة، وزيادة سنوية تصل إلى 55 في المئة، مقارنة مع مستويات أبريل 2024، التي لم تتجاوز 230 مليون برميل.اكتشافات ضخمة في السعودية تؤثر على الاقتصاد العالمي وأعلنت السعودية وحدها عن 14 اكتشافا جديدا للنفط والغاز، شكلت ما يقارب 45 في المئة من الكميات العالمية المكتشفة في ذلك الشهر، بينما مثل إنتاج الدول الأفريقية معا 32 في المئة، ثم دول أمريكا الشمالية بنسبة 21 في المئة.حقول نفط جديدة بين السعودية والكويتأعلنت السعودية والكويت، الشهر الماضي، اكتشاف حقل نفطي في المنطقة المقسومة، التي تضم حقولا نفطية يشغلها البلدان بشكل مشترك.14 حقلا للزيت والغاز في الشرقية والربع الخالي في السعودية وأعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في التاسع من أبريل الماضي، أن شركة "أرامكو" السعودية، اكتشفت 14 اكتشافا جديدا لحقول ومكامن الزيت العربي والغاز الطبيعي في الشرقية والربع الخالي، إذ تمثلت في 6 حقول ومكمنين للزيت العربي، وحقلين و4 مكامن للغاز الطبيعي، بحسب "واس".وسجلت أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 2 في المئة فقط، في حين غابت منطقة آسيا والمحيط الهادئ عن خارطة الاكتشافات.وخلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، بلغت الاكتشافات العالمية نحو 1.43 مليار برميل نفط مكافئ، مع هيمنة للغاز الطبيعي بنسبة 51 في المئة، بما يعادل 125 مليار متر مكعب، بينما شكّل النفط 49 في المئة من تلك الاكتشافات.أبرز الاكتشافات جاءت من حقل "مرزوق" في السعودية، حيث تدفق الغاز من مكمن "العرب-د" بمعدل 10 ملايين قدم مكعبة يوميا، ومن مكمن "العرب-ج" بمعدل 9.5 ملايين قدم مكعبة. وتُعزى معظم كميات الغاز المكتشفة إلى الغاز المصاحب من الحقول النفطية.هذا النشاط المتزايد الذي تم تسجيله يأتي رغم التراجع السنوي في إجمالي الاكتشافات مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، يعكس تحسنا نسبيا في عمليات الاستكشاف، خاصة في المناطق الغنية مثل السعودية بصورة خاصة والشرق الأوسط بصورة عامة.

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