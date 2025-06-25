كيف ساهمت السعودية بارتفاع أحجام اكتشافات النفط والغاز العالمية؟
08:06 GMT 25.06.2025 (تم التحديث: 08:20 GMT 25.06.2025)
© AP Photo / Amr Nabilمؤشرات اقتصادية - النفط، أرامكو، السعودية، اقتصاد الشرق الأوسط 2020
© AP Photo / Amr Nabil
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سجلت اكتشافات النفط والغاز على مستوى العالم ارتفاعا ملحوظا خلال أبريل/ نيسان الماضي، ووصلت لأعلى مستوياتها خلال 3 أشهر، لكن كيف ساهمت السعودية في هذه القفزة الكبيرة؟
جاء ذلك بدعم كبير في نشاط التنقيب بالشرق الأوسط، خاصة في المملكة العربية السعودية، وفقا لتقرير نشرته منصة "الطاقة" المتخصصة، أشارت فيه إلى ارتفاع الكميات المكتشفة إلى نحو 355 مليون برميل نفط مكافئ، بزيادة شهرية قدرها 13 في المئة، وزيادة سنوية تصل إلى 55 في المئة، مقارنة مع مستويات أبريل 2024، التي لم تتجاوز 230 مليون برميل.
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اكتشافات ضخمة في السعودية تؤثر على الاقتصاد العالمي
وأعلنت السعودية وحدها عن 14 اكتشافا جديدا للنفط والغاز، شكلت ما يقارب 45 في المئة من الكميات العالمية المكتشفة في ذلك الشهر، بينما مثل إنتاج الدول الأفريقية معا 32 في المئة، ثم دول أمريكا الشمالية بنسبة 21 في المئة.
حقول نفط جديدة بين السعودية والكويت
أعلنت السعودية والكويت، الشهر الماضي، اكتشاف حقل نفطي في المنطقة المقسومة، التي تضم حقولا نفطية يشغلها البلدان بشكل مشترك.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، نقلا عن بيان مشترك، أن هذا الكشف "يعد الأول منذ استئناف عمليات الإنتاج في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية لها في منتصف عام 2020".
14 حقلا للزيت والغاز في الشرقية والربع الخالي في السعودية
وأعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في التاسع من أبريل الماضي، أن شركة "أرامكو" السعودية، اكتشفت 14 اكتشافا جديدا لحقول ومكامن الزيت العربي والغاز الطبيعي في الشرقية والربع الخالي، إذ تمثلت في 6 حقول ومكمنين للزيت العربي، وحقلين و4 مكامن للغاز الطبيعي، بحسب "واس".
1.اكتشاف حقل الزيت "الجبو" في المنطقة الشرقية بعدما تدفق الزيت العربي الخفيف جداً من البئر "الجبو-1" بمعدل 800 برميل في اليوم.
2.اكتشاف حقل الزيت "صياهد" بعدما تدفق الزيت العربي الخفيف جدًا من البئر "صياهد-2" بمعدل 630 برميلًا في اليوم.
3.اكتشاف حقل الزيت "عيفان" بعدما تدفق الزيت العربي الخفيف جدًا من البئر "عيفان-2" بمعدل 2840 برميلًا في اليوم، مصحوبًا بنحو 0,44 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي في اليوم.
4.اكتشاف مكمن الزيت "الجبيلة" من حقل "البري" بعدما تدفق الزيت العربي الخفيف من بئر "البري-907" بمعدل 520 برميلًا في اليوم، مصحوبًا بنحو 0.2 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي.
5.اكتشاف مكمن "عنيزة -أ" في حقل "مزاليج"، بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف الممتاز من بئر "مزاليج-64" بمعدل 1011 برميلًا في اليوم، مصحوبًا بنحو 0.92 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم.
6.اكتشاف حقل الزيت "نوير" بعد أن تدفق الزيت العربي المتوسط من بئر "نوير-1" بمعدل 1800 برميل في اليوم، مصحوبًا بنحو 0,55 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي.
7.اكتشاف حقل الزيت "الضمداء" بعد أن تدفق الزيت العربي المتوسط من بئر "الضمداء-1" في مكمن "مشرف-ج" بمعدل 200 برميل في اليوم. وتدفق كذلك من مكمن "مشرف-د" من البئر ذاتها الزيت العربي الخفيف جدًا بمعدل 115 برميلًا في اليوم.
8.اكتشاف حقل الزيت "قرقاص" بعد أن تدفق الزيت العربي المتوسط من بئر "قرقاص-1" بمعدل 210 براميل في اليوم.
9.اكتشاف في المنطقة الشرقية حقل "الغزلان" بعد تدفق الغاز الطبيعي من بئر "الغزلان-1" من مكمن "عنيزة ب/ج" بمعدل 32 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا من الغاز الطبيعي، مصحوبًا بنحو 2525 برميلًا من المكثفات.
10.اكتشاف حقل "آرام" بعدما تدفق الغاز الطبيعي من بئر "آرام-1" من مكمن "عنيزة ب/ج" بمعدل 24 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبًا بنحو 3000 برميل من المكثفات.
11.اكتشاف مكمن "القصيباء" في حقل "المحواز" في المنطقة الشرقية بعد أن تدفق الغاز الطبيعي غير التقليدي من بئر "المحواز-193101" بمعدل 3.5 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبًا بنحو 485 برميلًا من المكثفات.
12.اكتشاف مكمن "العرب-ج" في حقل "مرزوق" بعد أن تدفق الغاز الطبيعي من بئر "مرزوق-8" بمعدل "9,5" ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم.
13.اكتشاف مكمن "العرب-د" في البئر ذاتها بعد أن تدفق الغاز الطبيعي فيها بمعدل 10 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم.
14.اكتشاف مكمن "الجبيلة العلوي" في البئر ذاتها بعد أن تدفق الغاز الطبيعي منها بمعدل 1,5 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.
وسجلت أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 2 في المئة فقط، في حين غابت منطقة آسيا والمحيط الهادئ عن خارطة الاكتشافات.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، بلغت الاكتشافات العالمية نحو 1.43 مليار برميل نفط مكافئ، مع هيمنة للغاز الطبيعي بنسبة 51 في المئة، بما يعادل 125 مليار متر مكعب، بينما شكّل النفط 49 في المئة من تلك الاكتشافات.
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أبرز الاكتشافات جاءت من حقل "مرزوق" في السعودية، حيث تدفق الغاز من مكمن "العرب-د" بمعدل 10 ملايين قدم مكعبة يوميا، ومن مكمن "العرب-ج" بمعدل 9.5 ملايين قدم مكعبة. وتُعزى معظم كميات الغاز المكتشفة إلى الغاز المصاحب من الحقول النفطية.
هذا النشاط المتزايد الذي تم تسجيله يأتي رغم التراجع السنوي في إجمالي الاكتشافات مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، يعكس تحسنا نسبيا في عمليات الاستكشاف، خاصة في المناطق الغنية مثل السعودية بصورة خاصة والشرق الأوسط بصورة عامة.