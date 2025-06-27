https://sarabic.ae/20250627/مصر-تعلن-زيادة-إنتاج-حقل-ظهر-للغاز-الطبيعي-بـ60-مليون-قدم-مكعب-يوميا-1102129737.html

مصر تعلن زيادة إنتاج حقل "ظهر" للغاز الطبيعي بـ60 مليون قدم مكعب يوميا

مصر تعلن زيادة إنتاج حقل "ظهر" للغاز الطبيعي بـ60 مليون قدم مكعب يوميا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن نجاح جهاز الحفر البحري "سايبم 10000" في إتمام أعمال حفر بئر "ظهر 6"، مما أسهم بإضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا... 27.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-27T12:43+0000

2025-06-27T12:43+0000

2025-06-27T12:43+0000

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وقالت الوزارة في بيان لها إن هذه الخطوة التي تأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات الطاقة، جاءت بعد عودة الحفار إلى حقل ظهر في يناير 2025 لتنفيذ خطة تطوير الحقل، حيث تم إنجاز أعمال حفر إعادة المسار بنجاح، مما عزز منظومة الإمدادات المحلية بالغاز.في سياق متصل، انتقل جهاز الحفر لبدء أعماله في بئر "ظهر 13"، والتي من المتوقع أن تسهم بإنتاج 55 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي، وفقًا للدراسات الفنية، مما يعزز جهود الوزارة في زيادة الإنتاج المحلي.وأكدت الوزارة أن هذه الإنجازات تأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية مع شركة "إيني" الإيطالية المشغلة للحقل، وبالتنسيق مع الخطط المعتمدة لتطويره باستخدام أحدث تقنيات الحفر في المياه العميقة.جاء في بيان الوزارة أن هذه النجاحات تأتي بدعم كامل من الحكومة المصرية، التي توفر كل التسهيلات لتحفيز الاستثمارات البترولية وضمان أمن الطاقة وزيادة الإنتاج المحلي، تماشيًا مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة.وأعلنت الحكومة المصرية، أمس الخميس، بدء الإنتاج من البئر التنموي "سيينا دي إي" بمنطقة غرب دلتا النيل البحرية العميقة (WDDM) قبل الموعد المقرر بثلاثة أيام.ونشر مجلس الوزراء المصري، مساء الخميس، على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، بيانا أكد من خلاله أن شركة البرلس للغاز قد أعلنت عن بدء الإنتاج من البئر "سيينا دي إي" قبل موعده المقرر بثلاثة أيام.وأوضح البيان المصري أن الشركة بالتعاون مع شريكتيها "شل" و"بتروناس" تمكنت من تحقيق معدل إنتاج أولي بلغ 40 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا من البئر الجديد.وأفاد بأن البئر "سيينا دي إي" يعد الأول ضمن المرحلة الحادية عشرة من تطوير الحقل، حيث جاءت نتائج الاختبارات متطابقة تماما مع التوقعات الفنية المسبقة.

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