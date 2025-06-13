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مصر تعلن تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي
مصر تعلن تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أنها تعمل على تفعيل خطة الطوارئ المعدة مسبقا الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، لتجنب اللجوء إلى تخفيف أحمال... 13.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-13T15:30+0000
2025-06-13T15:30+0000
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جاء ذلك في بيان للوزارة، وصلت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الخميس، قالت فيه إنه تم إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية ورفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار.ولفت البيان إلى أن تلك الإجراءات تمثل استجابة للأعمال العسكرية التي نشبت بالمنطقة وتوقف إمدادات الغاز من الشرق.وأوضح البيان إن الوزارة تقوم بإجراء احترازي حفاظًا على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، ترقبا لإعادة ضخ الغاز الطبيعي من الشرق مرة أخرى.وبحسب البيان، فإن سفينة من أصل 3 سفن تحمل الغاز الطبيعي إلى مصر تقوم حاليا بضخ الغاز إلي الشبكة القومية للغازات الطبيعية، بينما يتم تجهيز سفينتين لربطهم على الموانئ لبدء ضخ الغاز الطبيعي منهم.وتابع البيان: "تواصل غرفة العمليات الخاصة بشبكة الغاز الطبيعي متابعة الموقف على مدار 24 ساعة، ووضع شبكة الغاز آمن كذلك احتياطي المازوت".وقام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع وزير البترول والثروة المعدنية بزيارة المركز القومي للتحكم في الغاز للوقوف على آخر مستجدات تفعيل خطة الطوارئ.كما قام وزير البترول بزيارة لميناء السخنة لتعجيل ربط مركب التغييز الثالثة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية، بينما عقد رئيس الوزراء اجتماعا مع وزيري الكهرباء والبترول للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة تفعيل خطة الطوارئ.
https://sarabic.ae/20250512/مصر-توقع-عقودا-طويلة-الأجل-لتوريد-الغاز-الطبيعي-من-قطر-1100433822.html
https://sarabic.ae/20241214/رئيس-الوزراء-المصري-يؤكد-أن-الدولة-لن-تلجأ-لتخفيف-أحمال-الكهرباء-مرة-أخري-1095783492.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن

مصر تعلن تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي

15:30 GMT 13.06.2025
© AP Photoمحطة كهرباء في مصر
محطة كهرباء في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أنها تعمل على تفعيل خطة الطوارئ المعدة مسبقا الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، لتجنب اللجوء إلى تخفيف أحمال الكهرباء.
جاء ذلك في بيان للوزارة، وصلت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الخميس، قالت فيه إنه تم إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية ورفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار.
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ولفت البيان إلى أن تلك الإجراءات تمثل استجابة للأعمال العسكرية التي نشبت بالمنطقة وتوقف إمدادات الغاز من الشرق.
وأوضح البيان إن الوزارة تقوم بإجراء احترازي حفاظًا على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، ترقبا لإعادة ضخ الغاز الطبيعي من الشرق مرة أخرى.
وبحسب البيان، فإن سفينة من أصل 3 سفن تحمل الغاز الطبيعي إلى مصر تقوم حاليا بضخ الغاز إلي الشبكة القومية للغازات الطبيعية، بينما يتم تجهيز سفينتين لربطهم على الموانئ لبدء ضخ الغاز الطبيعي منهم.
وتابع البيان: "تواصل غرفة العمليات الخاصة بشبكة الغاز الطبيعي متابعة الموقف على مدار 24 ساعة، ووضع شبكة الغاز آمن كذلك احتياطي المازوت".
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وقام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع وزير البترول والثروة المعدنية بزيارة المركز القومي للتحكم في الغاز للوقوف على آخر مستجدات تفعيل خطة الطوارئ.
كما قام وزير البترول بزيارة لميناء السخنة لتعجيل ربط مركب التغييز الثالثة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية، بينما عقد رئيس الوزراء اجتماعا مع وزيري الكهرباء والبترول للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة تفعيل خطة الطوارئ.
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