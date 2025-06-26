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بوتين يشارك في المنتدى الاقتصادي الأوراسي في مينسك
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مصر تبدأ استخراج الغاز من سلسلة آبار ضخمة في دلتا النيل
مصر تبدأ استخراج الغاز من سلسلة آبار ضخمة في دلتا النيل
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، بدء الإنتاج من البئر التنموي "سيينا دي إي" بمنطقة غرب دلتا النيل البحرية العميقة (WDDM) قبل الموعد المقرر بثلاثة أيام. 26.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-26T12:34+0000
2025-06-26T12:34+0000
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ونشر مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم الخميس، على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، بيانا أكد من خلاله أن شركة البرلس للغاز قد أعلنت عن بدء الإنتاج من البئر "سيينا دي إي" قبل موعده المقرر بثلاثة أيام.وأوضح البيان المصري أن الشركة بالتعاون مع شريكتيها "شل" و"بتروناس" تمكنت من تحقيق معدل إنتاج أولي بلغ 40 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا من البئر الجديد.وأفاد بأن البئر "سيينا دي إي" يعد الأول ضمن المرحلة الحادية عشرة من تطوير الحقل، حيث جاءت نتائج الاختبارات متطابقة تماما مع التوقعات الفنية المسبقة.وتستهدف خطة التطوير الجارية في دلتا مصر حفر ثلاثة آبار جديدة في إطار هذه المرحلة، من المتوقع أن تسهم هذه الآبار مجتمعة في رفع إنتاج المنطقة بمقدار 130 مليون قدم مكعب يوميا.وتحاول الحكومة المصرية رفع إنتاج الحقول من أجل تدعيم الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، خاصة خلال فصل الصيف الحالي الذي يمثل ذروة الاستهلاك على مدار العام، بالإضافة إلى خفض الفاتورة الاستيرادية وتأمين وتنويع مصادر الغاز الطبيعي.وأشارت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية إلى أن استمرار جهودها في تعزيز الشراكات مع شركاء الإنتاج سيعمل على تسريع الأنشطة الإنتاجية وتوفير البيئة الداعمة لضخ المزيد من الاستثمارات، وهو الأمر الذي سيسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية للدولة في مجال الغاز الطبيعي وتعظيم الاعتماد على الموارد الطبيعية المحلية.
https://sarabic.ae/20250625/مصر-تعلن-منح-6-مناطق-لشركات-عالمية-بحثا-عن-الغاز-1102049259.html
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مصر, الأخبار
مصر, الأخبار

مصر تبدأ استخراج الغاز من سلسلة آبار ضخمة في دلتا النيل

12:34 GMT 26.06.2025
© AP Photo / Gregorio Borgiaحقل الغاز الطبيعي قبالة مصر
حقل الغاز الطبيعي قبالة مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
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أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، بدء الإنتاج من البئر التنموي "سيينا دي إي" بمنطقة غرب دلتا النيل البحرية العميقة (WDDM) قبل الموعد المقرر بثلاثة أيام.
ونشر مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم الخميس، على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، بيانا أكد من خلاله أن شركة البرلس للغاز قد أعلنت عن بدء الإنتاج من البئر "سيينا دي إي" قبل موعده المقرر بثلاثة أيام.
حقل نفط في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
مصر تعلن منح 6 مناطق لشركات عالمية بحثا عن الغاز
أمس, 12:45 GMT
وأوضح البيان المصري أن الشركة بالتعاون مع شريكتيها "شل" و"بتروناس" تمكنت من تحقيق معدل إنتاج أولي بلغ 40 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا من البئر الجديد.
وأفاد بأن البئر "سيينا دي إي" يعد الأول ضمن المرحلة الحادية عشرة من تطوير الحقل، حيث جاءت نتائج الاختبارات متطابقة تماما مع التوقعات الفنية المسبقة.
وتستهدف خطة التطوير الجارية في دلتا مصر حفر ثلاثة آبار جديدة في إطار هذه المرحلة، من المتوقع أن تسهم هذه الآبار مجتمعة في رفع إنتاج المنطقة بمقدار 130 مليون قدم مكعب يوميا.
وتحاول الحكومة المصرية رفع إنتاج الحقول من أجل تدعيم الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، خاصة خلال فصل الصيف الحالي الذي يمثل ذروة الاستهلاك على مدار العام، بالإضافة إلى خفض الفاتورة الاستيرادية وتأمين وتنويع مصادر الغاز الطبيعي.
وأشارت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية إلى أن استمرار جهودها في تعزيز الشراكات مع شركاء الإنتاج سيعمل على تسريع الأنشطة الإنتاجية وتوفير البيئة الداعمة لضخ المزيد من الاستثمارات، وهو الأمر الذي سيسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية للدولة في مجال الغاز الطبيعي وتعظيم الاعتماد على الموارد الطبيعية المحلية.
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