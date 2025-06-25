مصر تعلن منح 6 مناطق لشركات عالمية بحثا عن الغاز

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بث مباشر.. أهم التطورات بعد اتفاق الهدنة بين إسرائيل وإيران.. فيديو وصور
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:34 GMT
20 د
نبض افريقيا
ترامب يُعلن عن اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تتحوط اقتصاديا في مواجهة التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:03 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
12:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب هش
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل أنقذ ترامب إسرائيل من حرب استنزاف مع إيران بإعلان وقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:49 GMT
11 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
حزمة من الابتكارات التقنية الحديثة ستُطبق للمرة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025
09:31 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
16:03 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبيرة: دعوة "بريكس" لإخلاء الشرق الأوسط من النووي يعزز دورها في الأمن
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على منطقة الخليج والموقف الأمريكي من إيران عقب وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
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https://sarabic.ae/20250625/مصر-تعلن-منح-6-مناطق-لشركات-عالمية-بحثا-عن-الغاز-1102049259.html
مصر تعلن منح 6 مناطق لشركات عالمية بحثا عن الغاز
مصر تعلن منح 6 مناطق لشركات عالمية بحثا عن الغاز
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية إسناد 6 مناطق امتياز جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول لشركات عالمية. 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T12:45+0000
2025-06-25T12:45+0000
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يشمل ذلك أربع مناطق في البحر المتوسط وواحدة في دلتا النيل وأخرى في شمال سيناء، بحسب بيان للحكومة المصرية، اليوم الأربعاء.ولفت البيان إلى أن القيمة المبدئية للاستثمارات تقدر بـ 245 مليون دولار تشمل حفر 13 بئرا استكشافية.وبحسب البيان، فإن الحكومة المصرية منحت قطاعي "شمال سيميان البحري" و"شمال غرب أتول البحري" لتحالف شركتي "شيفرون إيجيبت" و"بي.جي التابعة لشل"، مع خطط لحفر بئرين استكشافيتين في كل قطاع.وأوضح البيان أن شركة "إيوك برودكشن" التابعة لمجموعة "إيني" الإيطالية حصلت على حق التنقيب في قطاع شمال "رأس التين البحري"، حيث من المخطط حفر ثلاث آبار استكشافية.وفي قطاع شرق الإسكندرية البحري، فازت شركة "كايرون إيجيبت" بامتياز التنقيب، وستقوم أيضا بحفر ثلاث آبار استكشافية.أما في دلتا النيل، فستنفذ شركة "آي.بي.آر" حفر بئرين استكشافيتين في منطقة "شمال طنطا الأرضية"، بينما حصلت شركة "برينكو" على قطاع الفيروز الأرضي بشمال سيناء، مع خطط لإجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد وحفر بئر استكشافية.وأوضح تؤكد هذه العقود استمرار الجاذبية الاستثمارية لمصر في قطاع الطاقة، لا سيما مع تنامي الاهتمام الدولي بمنطقة شرق المتوسط كمصدر واعد للغاز الطبيعي.
https://sarabic.ae/20250615/مصر-تعلن-عن-اكتشاف-جديد-للنفط-والغاز-1101682625.html
https://sarabic.ae/20250619/مصر-تستأنف-واردات-الغاز-من-إسرائيل-بعد-توقف-6-أيام-1101837945.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن, مصر, سوق النفط
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن, مصر, سوق النفط

مصر تعلن منح 6 مناطق لشركات عالمية بحثا عن الغاز

12:45 GMT 25.06.2025
© AP Photo / Martin Meissnerحقل نفط في السعودية
حقل نفط في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Martin Meissner
تابعنا عبر
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية إسناد 6 مناطق امتياز جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول لشركات عالمية.
يشمل ذلك أربع مناطق في البحر المتوسط وواحدة في دلتا النيل وأخرى في شمال سيناء، بحسب بيان للحكومة المصرية، اليوم الأربعاء.
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2025
مصر تعلن عن اكتشاف جديد للنفط والغاز
15 يونيو, 13:34 GMT
ولفت البيان إلى أن القيمة المبدئية للاستثمارات تقدر بـ 245 مليون دولار تشمل حفر 13 بئرا استكشافية.
وبحسب البيان، فإن الحكومة المصرية منحت قطاعي "شمال سيميان البحري" و"شمال غرب أتول البحري" لتحالف شركتي "شيفرون إيجيبت" و"بي.جي التابعة لشل"، مع خطط لحفر بئرين استكشافيتين في كل قطاع.
وأوضح البيان أن شركة "إيوك برودكشن" التابعة لمجموعة "إيني" الإيطالية حصلت على حق التنقيب في قطاع شمال "رأس التين البحري"، حيث من المخطط حفر ثلاث آبار استكشافية.
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
مصر تستأنف واردات الغاز من إسرائيل بعد توقف 6 أيام
19 يونيو, 14:41 GMT
وفي قطاع شرق الإسكندرية البحري، فازت شركة "كايرون إيجيبت" بامتياز التنقيب، وستقوم أيضا بحفر ثلاث آبار استكشافية.
أما في دلتا النيل، فستنفذ شركة "آي.بي.آر" حفر بئرين استكشافيتين في منطقة "شمال طنطا الأرضية"، بينما حصلت شركة "برينكو" على قطاع الفيروز الأرضي بشمال سيناء، مع خطط لإجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد وحفر بئر استكشافية.
وأوضح تؤكد هذه العقود استمرار الجاذبية الاستثمارية لمصر في قطاع الطاقة، لا سيما مع تنامي الاهتمام الدولي بمنطقة شرق المتوسط كمصدر واعد للغاز الطبيعي.
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