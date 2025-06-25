https://sarabic.ae/20250625/مصر-تعلن-منح-6-مناطق-لشركات-عالمية-بحثا-عن-الغاز-1102049259.html
مصر تعلن منح 6 مناطق لشركات عالمية بحثا عن الغاز
مصر تعلن منح 6 مناطق لشركات عالمية بحثا عن الغاز
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية إسناد 6 مناطق امتياز جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول لشركات عالمية. 25.06.2025, سبوتنيك عربي
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يشمل ذلك أربع مناطق في البحر المتوسط وواحدة في دلتا النيل وأخرى في شمال سيناء، بحسب بيان للحكومة المصرية، اليوم الأربعاء.ولفت البيان إلى أن القيمة المبدئية للاستثمارات تقدر بـ 245 مليون دولار تشمل حفر 13 بئرا استكشافية.وبحسب البيان، فإن الحكومة المصرية منحت قطاعي "شمال سيميان البحري" و"شمال غرب أتول البحري" لتحالف شركتي "شيفرون إيجيبت" و"بي.جي التابعة لشل"، مع خطط لحفر بئرين استكشافيتين في كل قطاع.وأوضح البيان أن شركة "إيوك برودكشن" التابعة لمجموعة "إيني" الإيطالية حصلت على حق التنقيب في قطاع شمال "رأس التين البحري"، حيث من المخطط حفر ثلاث آبار استكشافية.وفي قطاع شرق الإسكندرية البحري، فازت شركة "كايرون إيجيبت" بامتياز التنقيب، وستقوم أيضا بحفر ثلاث آبار استكشافية.أما في دلتا النيل، فستنفذ شركة "آي.بي.آر" حفر بئرين استكشافيتين في منطقة "شمال طنطا الأرضية"، بينما حصلت شركة "برينكو" على قطاع الفيروز الأرضي بشمال سيناء، مع خطط لإجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد وحفر بئر استكشافية.وأوضح تؤكد هذه العقود استمرار الجاذبية الاستثمارية لمصر في قطاع الطاقة، لا سيما مع تنامي الاهتمام الدولي بمنطقة شرق المتوسط كمصدر واعد للغاز الطبيعي.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن, مصر, سوق النفط
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن, مصر, سوق النفط
مصر تعلن منح 6 مناطق لشركات عالمية بحثا عن الغاز
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية إسناد 6 مناطق امتياز جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول لشركات عالمية.
يشمل ذلك أربع مناطق في البحر المتوسط وواحدة في دلتا النيل وأخرى في شمال سيناء، بحسب بيان للحكومة المصرية، اليوم الأربعاء.
ولفت البيان إلى أن القيمة المبدئية للاستثمارات
تقدر بـ 245 مليون دولار تشمل حفر 13 بئرا استكشافية.
وبحسب البيان، فإن الحكومة المصرية منحت قطاعي "شمال سيميان البحري" و"شمال غرب أتول البحري" لتحالف شركتي "شيفرون إيجيبت" و"بي.جي التابعة لشل"، مع خطط لحفر بئرين استكشافيتين في كل قطاع.
وأوضح البيان أن شركة "إيوك برودكشن" التابعة لمجموعة "إيني" الإيطالية حصلت على حق التنقيب في قطاع شمال "رأس التين البحري"، حيث من المخطط حفر ثلاث آبار
استكشافية.
وفي قطاع شرق الإسكندرية البحري، فازت شركة "كايرون إيجيبت" بامتياز التنقيب، وستقوم أيضا بحفر ثلاث آبار استكشافية.
أما في دلتا النيل، فستنفذ شركة "آي.بي.آر" حفر بئرين استكشافيتين في منطقة "شمال طنطا الأرضية"، بينما حصلت شركة "برينكو" على قطاع الفيروز الأرضي بشمال سيناء، مع خطط لإجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد وحفر بئر استكشافية.
وأوضح تؤكد هذه العقود استمرار الجاذبية الاستثمارية لمصر
في قطاع الطاقة، لا سيما مع تنامي الاهتمام الدولي بمنطقة شرق المتوسط كمصدر واعد للغاز الطبيعي.