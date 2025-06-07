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البلدان العربية الأكثر استخداما للغاز الطبيعي في توليد الكهرباء
البلدان العربية الأكثر استخداما للغاز الطبيعي في توليد الكهرباء
سبوتنيك عربي
احتل دول الخليج المرتبة الأولى ضمن قائمة أكثر الدول العربية استعمالًا للغاز في توليد الكهرباء، خلال العام الماضي، بنحو 100% في المزيج. 07.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-07T10:56+0000
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وتصدرت دولة قطر القائمة العربية مع وصول حصة الغاز في مزيج الكهرباء إلى 99.76%، بينما حلّت البحرين في المركز الثاني بحصّة 99.75% في مزيج الكهرباء.وجاءت تونس في المركز الرابع، إذ بلغت نسبة مساهمة الغاز قرابة 95%، تليها سلطنة عمان، مع وصول حصة الغاز الطبيعي في مزيج الكهرباء إلى 93.06%.وجاء الأردن في المركز الثامن، إذ وصلت نسبة مساهمة الغاز في مزيج الكهرباء إلى 73%، أمّا الإمارات، فقد حلّت بالمركز التاسع، إذ وصلت نسبة مساهمة الغاز إلى 72%.واحتلت السعودية المركز العاشر، بنسبة مساهمة للغاز وصلت إلى 62.7%، بينما حلّ العراق، بالمركز الـ11 عربيًا، مع وصول حصة الغاز في مزيج الكهرباء الخاص به إلى 58.2%، تليه الكويت في المركز الـ12، بحصّة غاز وصلت إلى 51%.
https://sarabic.ae/20250602/دولة-عربية-تحفر-15-بئرا-استكشافية-لزيادة-إنتاج-النفط-1101201552.html
https://sarabic.ae/20250601/دولة-عربية-تتصدر-قائمة-الدول-المنتجة-للغاز-المسال-في-أفريقيا---1101179674.html
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العالم العربي, قطر, البحرين, تونس, مصر, الجزائر, السعودية, أخبار الأمارات, العراق, الكويت, أخبار ليبيا اليوم, اقتصاد
العالم العربي, قطر, البحرين, تونس, مصر, الجزائر, السعودية, أخبار الأمارات, العراق, الكويت, أخبار ليبيا اليوم, اقتصاد

البلدان العربية الأكثر استخداما للغاز الطبيعي في توليد الكهرباء

10:56 GMT 07.06.2025
© Photo / Unsplash/ Andrey Metelevأبراج كهرباء
أبراج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2025
© Photo / Unsplash/ Andrey Metelev
تابعنا عبر
احتل دول الخليج المرتبة الأولى ضمن قائمة أكثر الدول العربية استعمالًا للغاز في توليد الكهرباء، خلال العام الماضي، بنحو 100% في المزيج.
وتصدرت دولة قطر القائمة العربية مع وصول حصة الغاز في مزيج الكهرباء إلى 99.76%، بينما حلّت البحرين في المركز الثاني بحصّة 99.75% في مزيج الكهرباء.

وحلّت الجزائر في المرتبة الثالثة، مع وصول نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء إلى 99%، خلال العام الماضي، بحسب منصة "الطاقة".

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وجاءت تونس في المركز الرابع، إذ بلغت نسبة مساهمة الغاز قرابة 95%، تليها سلطنة عمان، مع وصول حصة الغاز الطبيعي في مزيج الكهرباء إلى 93.06%.

أمّا في المركز السادس حلّت مصر، إذ بلغت نسبة مساهمته في المزيج 81.7%، خلال عام 2024، تليها ليبيا في المركز السابع مع وصول حصّتها إلى 76%.

وجاء الأردن في المركز الثامن، إذ وصلت نسبة مساهمة الغاز في مزيج الكهرباء إلى 73%، أمّا الإمارات، فقد حلّت بالمركز التاسع، إذ وصلت نسبة مساهمة الغاز إلى 72%.
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دولة عربية تتصدر قائمة الدول المنتجة للغاز المسال في أفريقيا
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واحتلت السعودية المركز العاشر، بنسبة مساهمة للغاز وصلت إلى 62.7%، بينما حلّ العراق، بالمركز الـ11 عربيًا، مع وصول حصة الغاز في مزيج الكهرباء الخاص به إلى 58.2%، تليه الكويت في المركز الـ12، بحصّة غاز وصلت إلى 51%.
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