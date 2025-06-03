بشراكة مصرية... مشروع ضخم في الأردن لتخزين غاز النفط المسال

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
جذور العدوانية الغربية ضد روسيا والهوية الجيوسياسية الاوراسية
12:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
32 د
بلا قيود
خبير: إذا دخل ملف التفاوض في مأزق بسبب أوكرانيا حينها سيكون مصير أوكرانيا التقسيم
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تعيد الاكتشافات النفطية الجديدة تموضع سوريا على خارطة الطاقة العالمية
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تعيد الاكتشافات النفطية الجديدة تموضع سوريا على خارطة الطاقة العالمية
08:18 GMT
29 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
بيارق النصر
نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
10:29 GMT
26 د
من الملعب
باريس سان جيرمان بطلا لأوروبا .. واضطرابات في فرنسا والشرطة تتدخل
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب أهلية وانقسامات بين القوى المدنية وتفشي وباء الكوليرا
12:03 GMT
55 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250603/بشراكة-مصرية-مشروع-ضخم-في-الأردن-لتخزين-غاز-النفط-المسال---1101264861.html
بشراكة مصرية... مشروع ضخم في الأردن لتخزين غاز النفط المسال
بشراكة مصرية... مشروع ضخم في الأردن لتخزين غاز النفط المسال
سبوتنيك عربي
أعلنت الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال، إحدى شركات مجموعة مصفاة البترول الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية مع ائتلاف يتكون من شركة الخطوط... 03.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-03T12:06+0000
2025-06-03T12:06+0000
اقتصاد
العالم العربي
أخبار الأردن
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/03/1101264686_0:144:2734:1682_1920x0_80_0_0_f193f63c411d5ec5ab5e0ad19aad511e.jpg
وتبلغ تكلفة المشروع نحو 15.5 مليون دينار (21.86 مليون دولار)، يشمل بناء خزانين كرويين بسعة 2000 طن متري لكل منهما، على أساس مشروع تسليم مفتاح، بمدة تنفيذ تصل إلى 24 شهرًا.وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقية مع ائتلاف أردني مصري يعكس ثقة الشركة بشركائها الإقليميين ويعزز التعاون العربي في تنفيذ مشاريع استراتيجية تخدم الاقتصاد الأردني وتدعم منظومة الطاقة بكفاءة واستدامة.وأشار إلى أن الشركة ستعمل على تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، مستفيدة من خبرات التحالف المنفذ، بما يعكس التزام مجموعة مصفاة البترول الأردنية بتطوير قدراتها وتعزيز دورها المحوري في أمن الطاقة الوطني."أرامكو" السعودية تجمع 5 مليارات دولار من طرح سندات دوليةالشركات الروسية تنتقل إلى استخدام البرمجيات المحلية
https://sarabic.ae/20250602/صدارة-عربية-ضمن-أكبر-5-صفقات-غاز-مسال-في-مايو-2025---1101214299.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/03/1101264686_5:0:2734:2047_1920x0_80_0_0_c5a753f79ee8c9f9dc76f075e5b32491.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم العربي, أخبار الأردن, مصر, أخبار مصر الآن
اقتصاد, العالم العربي, أخبار الأردن, مصر, أخبار مصر الآن

بشراكة مصرية... مشروع ضخم في الأردن لتخزين غاز النفط المسال

12:06 GMT 03.06.2025
© Getty Images / liu mingzhuمستودعات لتخزين غاز النفط المسال
مستودعات لتخزين غاز النفط المسال - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2025
© Getty Images / liu mingzhu
تابعنا عبر
أعلنت الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال، إحدى شركات مجموعة مصفاة البترول الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية مع ائتلاف يتكون من شركة الخطوط الوطنية الأردنية لتشغيل السفن وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية المصرية، لتنفيذ مشروع تصميم وتوريد وبناء مرافق تخزين غاز النفط المسال في منشآت جنوب العقبة التابعة للشركة.
وتبلغ تكلفة المشروع نحو 15.5 مليون دينار (21.86 مليون دولار)، يشمل بناء خزانين كرويين بسعة 2000 طن متري لكل منهما، على أساس مشروع تسليم مفتاح، بمدة تنفيذ تصل إلى 24 شهرًا.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية، عبد الرحيم البقاعي، إن المشروع يمثل ترجمة عملية لرؤية الشركة في تعزيز جاهزيتها الفنية والتشغيلية لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على غاز النفط المسال في الأردن، مشيرًا إلى أن البنية التحتية لقطاع الطاقة تحتاج إلى استثمارات مستمرة لضمان أمن التزود وكفاءة التوزيع.

مصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2025
صدارة عربية ضمن أكبر 5 صفقات غاز مسال في مايو 2025
أمس, 11:35 GMT
وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقية مع ائتلاف أردني مصري يعكس ثقة الشركة بشركائها الإقليميين ويعزز التعاون العربي في تنفيذ مشاريع استراتيجية تخدم الاقتصاد الأردني وتدعم منظومة الطاقة بكفاءة واستدامة.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، حسن الحياري، إن المشروع يشكل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة متكاملة لتخزين وتوزيع الغاز البترولي المسال بما يقلل من التكلفة التشغيلية المتعلقة بنقل المادة من العقبة إلى مراكز الاستهلاك في المحافظات.

وأشار إلى أن الشركة ستعمل على تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، مستفيدة من خبرات التحالف المنفذ، بما يعكس التزام مجموعة مصفاة البترول الأردنية بتطوير قدراتها وتعزيز دورها المحوري في أمن الطاقة الوطني.
"أرامكو" السعودية تجمع 5 مليارات دولار من طرح سندات دولية
الشركات الروسية تنتقل إلى استخدام البرمجيات المحلية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала