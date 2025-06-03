https://sarabic.ae/20250603/بشراكة-مصرية-مشروع-ضخم-في-الأردن-لتخزين-غاز-النفط-المسال---1101264861.html
بشراكة مصرية... مشروع ضخم في الأردن لتخزين غاز النفط المسال
بشراكة مصرية... مشروع ضخم في الأردن لتخزين غاز النفط المسال
سبوتنيك عربي
أعلنت الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال، إحدى شركات مجموعة مصفاة البترول الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية مع ائتلاف يتكون من شركة الخطوط... 03.06.2025, سبوتنيك عربي
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وتبلغ تكلفة المشروع نحو 15.5 مليون دينار (21.86 مليون دولار)، يشمل بناء خزانين كرويين بسعة 2000 طن متري لكل منهما، على أساس مشروع تسليم مفتاح، بمدة تنفيذ تصل إلى 24 شهرًا.وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقية مع ائتلاف أردني مصري يعكس ثقة الشركة بشركائها الإقليميين ويعزز التعاون العربي في تنفيذ مشاريع استراتيجية تخدم الاقتصاد الأردني وتدعم منظومة الطاقة بكفاءة واستدامة.وأشار إلى أن الشركة ستعمل على تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، مستفيدة من خبرات التحالف المنفذ، بما يعكس التزام مجموعة مصفاة البترول الأردنية بتطوير قدراتها وتعزيز دورها المحوري في أمن الطاقة الوطني."أرامكو" السعودية تجمع 5 مليارات دولار من طرح سندات دوليةالشركات الروسية تنتقل إلى استخدام البرمجيات المحلية
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اقتصاد, العالم العربي, أخبار الأردن, مصر, أخبار مصر الآن
اقتصاد, العالم العربي, أخبار الأردن, مصر, أخبار مصر الآن
بشراكة مصرية... مشروع ضخم في الأردن لتخزين غاز النفط المسال
أعلنت الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال، إحدى شركات مجموعة مصفاة البترول الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية مع ائتلاف يتكون من شركة الخطوط الوطنية الأردنية لتشغيل السفن وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية المصرية، لتنفيذ مشروع تصميم وتوريد وبناء مرافق تخزين غاز النفط المسال في منشآت جنوب العقبة التابعة للشركة.
وتبلغ تكلفة المشروع نحو 15.5 مليون دينار (21.86 مليون دولار)، يشمل بناء خزانين كرويين بسعة 2000 طن متري لكل منهما، على أساس مشروع تسليم مفتاح، بمدة تنفيذ تصل إلى 24 شهرًا.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية، عبد الرحيم البقاعي، إن المشروع يمثل ترجمة عملية لرؤية الشركة في تعزيز جاهزيتها الفنية والتشغيلية لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على غاز النفط المسال في الأردن، مشيرًا إلى أن البنية التحتية لقطاع الطاقة تحتاج إلى استثمارات مستمرة لضمان أمن التزود وكفاءة التوزيع.
وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقية مع ائتلاف أردني مصري يعكس ثقة الشركة بشركائها الإقليميين ويعزز التعاون العربي
في تنفيذ مشاريع استراتيجية تخدم الاقتصاد الأردني وتدعم منظومة الطاقة بكفاءة واستدامة.
وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، حسن الحياري، إن المشروع يشكل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة متكاملة لتخزين وتوزيع الغاز البترولي المسال بما يقلل من التكلفة التشغيلية المتعلقة بنقل المادة من العقبة إلى مراكز الاستهلاك في المحافظات.
وأشار إلى أن الشركة ستعمل على تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، مستفيدة من خبرات التحالف المنفذ، بما يعكس التزام مجموعة مصفاة البترول الأردنية بتطوير قدراتها وتعزيز دورها المحوري في أمن الطاقة الوطني.