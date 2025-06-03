"أرامكو" السعودية تجمع 5 مليارات دولار من طرح سندات دولية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
جذور العدوانية الغربية ضد روسيا والهوية الجيوسياسية الاوراسية
12:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
32 د
بلا قيود
خبير: إذا دخل ملف التفاوض في مأزق بسبب أوكرانيا حينها سيكون مصير أوكرانيا التقسيم
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تعيد الاكتشافات النفطية الجديدة تموضع سوريا على خارطة الطاقة العالمية
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تعيد الاكتشافات النفطية الجديدة تموضع سوريا على خارطة الطاقة العالمية
08:18 GMT
29 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
بيارق النصر
نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
10:29 GMT
26 د
من الملعب
باريس سان جيرمان بطلا لأوروبا .. واضطرابات في فرنسا والشرطة تتدخل
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب أهلية وانقسامات بين القوى المدنية وتفشي وباء الكوليرا
12:03 GMT
55 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250603/أرامكو-السعودية-تجمع-5-مليارات-دولار-من-طرح-سندات-دولية-1101255839.html
"أرامكو" السعودية تجمع 5 مليارات دولار من طرح سندات دولية
"أرامكو" السعودية تجمع 5 مليارات دولار من طرح سندات دولية
سبوتنيك عربي
جمعت شركة "أرامكو" السعودية نحو 5 مليارات دولار من طرح سندات دولية، في إطار مساعيها لتنويع محفظة مصادر تمويلها، لدعم مشروعاتها الاستثمارية. 03.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-03T09:26+0000
2025-06-03T09:26+0000
أرامكو
السعودية
سوق النفط
العالم العربي
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104019/68/1040196852_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_ad2b497682c1d309fa3bc3b84e335f90.jpg
وأعلنت عملاقة النفط السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميا في مجال الطاقة والبتروكيماويات، وفق بيان اطلعت عليه منصة "الطاقة"، اليوم الثلاثاء، أنها "أكملت عملية إصدار سندات بقيمة 5 مليارات دولار".وأوضحت "الطاقة" أن "الإصدار الجديد للسندات يأتي بعد نحو 11 شهرا من جمع "أرامكو" 6 مليارات دولار من طرح سندات دولية في أعقاب طرح ثانوي لأسهم الشركة في البورصة السعودية جمع 12.35 مليار دولار".وتتضمن الشرائح:1.5 مليار دولار من السندات، مستحقة في عام 2030، بعائد قدره 4.750%1.25 مليار دولار من السندات، مستحقة في عام 2035، بعائد قدره 5.375%2.25 مليار دولار من السندات، مستحقة في عام 2055، بعائد قدره 6.375%ونقلت "الطاقة" عن النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في "أرامكو"، زياد المرشد، قوله: "الإقبال الكبير على الطرح يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في قوة المركز المالي لأرامكو السعودية"، وأضاف: "تسعير السندات دون احتساب أي علاوة إصدار يعكس القيمة الائتمانية الفريدة بعيدة المدى للشركة".وجاءت خطة إصدار الديون في 2024 بعد أسابيع من بيع الحكومة السعودية حصة بقيمة 11.2 مليار دولار في "أرامكو"، إذ عملت الشركة على استعمال حصيلة الطرح الثانوي لإعادة تمويل القروض الحالية والإسهام في برنامجها الاستثماري.
https://sarabic.ae/20250409/السعودية-تعلن-14-اكتشافا-جديدا-للنفط-والغاز-في-المنطقة-الشرقية-والربع-الخالي-1099391993.html
https://sarabic.ae/20250526/السعودية-والكويت-تعلنان-اكتشافا-نفطيا-جديدا-1100978886.html
https://sarabic.ae/20250531/بينها-روسيا-والسعودية-8-دول-في-أوبك-تقرر-زيادة-إنتاجها-النفطي-1101164376.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104019/68/1040196852_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_c6397dcc8171fa58b407a3c98d2effe4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أرامكو, السعودية, سوق النفط, العالم العربي, اقتصاد
أرامكو, السعودية, سوق النفط, العالم العربي, اقتصاد

"أرامكو" السعودية تجمع 5 مليارات دولار من طرح سندات دولية

09:26 GMT 03.06.2025
© Ahmed Jadallahمصفاة نفط أرامكو السعودية برأس تنورة ومحطة نفط في المملكة العربية السعودية
مصفاة نفط أرامكو السعودية برأس تنورة ومحطة نفط في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2025
© Ahmed Jadallah
تابعنا عبر
جمعت شركة "أرامكو" السعودية نحو 5 مليارات دولار من طرح سندات دولية، في إطار مساعيها لتنويع محفظة مصادر تمويلها، لدعم مشروعاتها الاستثمارية.
وأعلنت عملاقة النفط السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميا في مجال الطاقة والبتروكيماويات، وفق بيان اطلعت عليه منصة "الطاقة"، اليوم الثلاثاء، أنها "أكملت عملية إصدار سندات بقيمة 5 مليارات دولار".
وشمل الإصدار "3 شرائح من السندات، من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بأرامكو السعودية".
حقل نفط في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
السعودية تعلن 14 اكتشافا جديدا للنفط والغاز في المنطقة الشرقية والربع الخالي
9 أبريل, 19:56 GMT
وأوضحت "الطاقة" أن "الإصدار الجديد للسندات يأتي بعد نحو 11 شهرا من جمع "أرامكو" 6 مليارات دولار من طرح سندات دولية في أعقاب طرح ثانوي لأسهم الشركة في البورصة السعودية جمع 12.35 مليار دولار".
وأشارت إلى أنه "شهد إصدار سندات أرامكو السعودية إقبالا واسعا من قبل فئات متنوعة من المستثمرين المؤسسيين المهتمين بفرص الاستثمار في السندات ذات التصنيف الائتماني المرتفع".
وتتضمن الشرائح:
1.5 مليار دولار من السندات، مستحقة في عام 2030، بعائد قدره 4.750%
1.25 مليار دولار من السندات، مستحقة في عام 2035، بعائد قدره 5.375%
2.25 مليار دولار من السندات، مستحقة في عام 2055، بعائد قدره 6.375%

وسعرت السندات في 27 مايو/أيار 2025، وطرِحت في سوق لندن للأوراق المالية، بشكل إيجابي، مما يعكس قوة المركز المالي لـ"أرامكو" السعودية.

حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2025
السعودية والكويت تعلنان اكتشافا نفطيا جديدا
26 مايو, 12:16 GMT
ونقلت "الطاقة" عن النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في "أرامكو"، زياد المرشد، قوله: "الإقبال الكبير على الطرح يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في قوة المركز المالي لأرامكو السعودية"، وأضاف: "تسعير السندات دون احتساب أي علاوة إصدار يعكس القيمة الائتمانية الفريدة بعيدة المدى للشركة".

وأشار إلى أن "الشركة أظهرت مستوى عاليا من الانضباط المالي على الدوام، وتعمل على مواصلة تنفيذ إستراتيجيتها الطموحة للنمو وفق النهج نفسه". وأوضح أن "أرامكو" السعودية "تهدف إلى مواصلة تعزيز مكانتنا المالية القوية، بالإضافة إلى المحافظة على تصنيف ائتماني قوي عبر مختلف دورات الأسواق".

حقل نفط في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
بينها روسيا والسعودية... 8 دول في "أوبك+" تقرر زيادة إنتاجها النفطي
31 مايو, 12:56 GMT

وكانت غابت "أرامكو" عن أسواق الدين العالمية لمدة 3 سنوات، إذ كانت آخر مرة تستغل فيها عملاقة النفط السعودية هذه الأسواق في عام 2021، عندما جمعت 6 مليارات دولار من بيع صكوك على 3 شرائح، قبل أن تعود في يوليو/تموز 2024، وتجمع 6 مليارات دولار من بيع سندات بآجال استحقاق 10 و30 و40 عامًا.

وجاءت خطة إصدار الديون في 2024 بعد أسابيع من بيع الحكومة السعودية حصة بقيمة 11.2 مليار دولار في "أرامكو"، إذ عملت الشركة على استعمال حصيلة الطرح الثانوي لإعادة تمويل القروض الحالية والإسهام في برنامجها الاستثماري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала