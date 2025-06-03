"أرامكو" السعودية تجمع 5 مليارات دولار من طرح سندات دولية
© Ahmed Jadallahمصفاة نفط أرامكو السعودية برأس تنورة ومحطة نفط في المملكة العربية السعودية
© Ahmed Jadallah
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جمعت شركة "أرامكو" السعودية نحو 5 مليارات دولار من طرح سندات دولية، في إطار مساعيها لتنويع محفظة مصادر تمويلها، لدعم مشروعاتها الاستثمارية.
وأعلنت عملاقة النفط السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميا في مجال الطاقة والبتروكيماويات، وفق بيان اطلعت عليه منصة "الطاقة"، اليوم الثلاثاء، أنها "أكملت عملية إصدار سندات بقيمة 5 مليارات دولار".
وشمل الإصدار "3 شرائح من السندات، من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بأرامكو السعودية".
وأوضحت "الطاقة" أن "الإصدار الجديد للسندات يأتي بعد نحو 11 شهرا من جمع "أرامكو" 6 مليارات دولار من طرح سندات دولية في أعقاب طرح ثانوي لأسهم الشركة في البورصة السعودية جمع 12.35 مليار دولار".
وأشارت إلى أنه "شهد إصدار سندات أرامكو السعودية إقبالا واسعا من قبل فئات متنوعة من المستثمرين المؤسسيين المهتمين بفرص الاستثمار في السندات ذات التصنيف الائتماني المرتفع".
وتتضمن الشرائح:
1.5 مليار دولار من السندات، مستحقة في عام 2030، بعائد قدره 4.750%
1.25 مليار دولار من السندات، مستحقة في عام 2035، بعائد قدره 5.375%
2.25 مليار دولار من السندات، مستحقة في عام 2055، بعائد قدره 6.375%
وسعرت السندات في 27 مايو/أيار 2025، وطرِحت في سوق لندن للأوراق المالية، بشكل إيجابي، مما يعكس قوة المركز المالي لـ"أرامكو" السعودية.
26 مايو, 12:16 GMT
ونقلت "الطاقة" عن النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في "أرامكو"، زياد المرشد، قوله: "الإقبال الكبير على الطرح يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في قوة المركز المالي لأرامكو السعودية"، وأضاف: "تسعير السندات دون احتساب أي علاوة إصدار يعكس القيمة الائتمانية الفريدة بعيدة المدى للشركة".
وأشار إلى أن "الشركة أظهرت مستوى عاليا من الانضباط المالي على الدوام، وتعمل على مواصلة تنفيذ إستراتيجيتها الطموحة للنمو وفق النهج نفسه". وأوضح أن "أرامكو" السعودية "تهدف إلى مواصلة تعزيز مكانتنا المالية القوية، بالإضافة إلى المحافظة على تصنيف ائتماني قوي عبر مختلف دورات الأسواق".
31 مايو, 12:56 GMT
وكانت غابت "أرامكو" عن أسواق الدين العالمية لمدة 3 سنوات، إذ كانت آخر مرة تستغل فيها عملاقة النفط السعودية هذه الأسواق في عام 2021، عندما جمعت 6 مليارات دولار من بيع صكوك على 3 شرائح، قبل أن تعود في يوليو/تموز 2024، وتجمع 6 مليارات دولار من بيع سندات بآجال استحقاق 10 و30 و40 عامًا.
وجاءت خطة إصدار الديون في 2024 بعد أسابيع من بيع الحكومة السعودية حصة بقيمة 11.2 مليار دولار في "أرامكو"، إذ عملت الشركة على استعمال حصيلة الطرح الثانوي لإعادة تمويل القروض الحالية والإسهام في برنامجها الاستثماري.