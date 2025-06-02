https://sarabic.ae/20250602/صدارة-عربية-ضمن-أكبر-5-صفقات-غاز-مسال-في-مايو-2025---1101214299.html
صدارة عربية ضمن أكبر 5 صفقات غاز مسال في مايو 2025
صدارة عربية ضمن أكبر 5 صفقات غاز مسال في مايو 2025
سبوتنيك عربي
استحوذت الدول العربية على 4 من أصل أكبر 5 صفقات غاز مسال في شهر مايو/أيار الماضي، حيث عززت تلك الدول حضورها القوي في سوق الغاز العالمي. 02.06.2025, سبوتنيك عربي
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وجاءت في صدراة القائمة شركة "أرامكو" السعودية، حيث وقّعت صفقة خلال منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، إلى الرياض، لتوريد 6.2 مليون طن سنويًا من الغاز المسال إلى شركة "سيمبرا" الأمريكية، في إطار خططها لتعزيز وجودها في سوق الغاز العالمي.وبرزت الإمارات عبر صفقة لشركة "تكنوماك" بقيمة مليار دولار مع "بيرينكو" الأنغلوفرنسية لتطوير مشروع غاز مسال في غرب أفريقيا، مما عزز مكانة الإمارات بعد تصدرها قائمة، أبريل/نيسان 2025، بثلاث صفقات عبر "أدنوك".بدورها قامت موريتانيا بتصدير الشحنة الثانية من مشروع "تورتو أحميم" الكبير بقيادة شركة "بي بي" البريطانية، بحمولة 67 ألف طن متجهة إلى ميناء كيب تاون بجنوب أفريقيا، معززةً مكانتها كفاعل جديد في سوق الغاز المسال.وجاءت صفقة "توتال إنرجي" الفرنسية، ضمن قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في مايو 2025، التي وقعتها مع شركة "كي إس آي ليسيمز" للغاز الطبيعي المسال، وبموجب الصفقة طويلة الأجل، التي فإن الشركة الفرنسية ستشتري مليوني طن سنويًا من الغاز المسال من محطة غاز مسال مستقبلية في كندا، بحسب موقع "الطاقة".المغرب يدخل عصر الهيدروجين الأخضر بمحطة تجريبية متطورة في شمال أفريقيادولة عربية تتصدر قائمة الدول المنتجة للغاز المسال في أفريقيا
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اقتصاد, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
صدارة عربية ضمن أكبر 5 صفقات غاز مسال في مايو 2025
11:35 GMT 02.06.2025 (تم التحديث: 11:38 GMT 02.06.2025)
استحوذت الدول العربية على 4 من أصل أكبر 5 صفقات غاز مسال في شهر مايو/أيار الماضي، حيث عززت تلك الدول حضورها القوي في سوق الغاز العالمي.
وجاءت في صدراة القائمة شركة "أرامكو" السعودية، حيث وقّعت صفقة خلال منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، إلى الرياض، لتوريد 6.2 مليون طن سنويًا من الغاز المسال إلى شركة "سيمبرا" الأمريكية، في إطار خططها لتعزيز وجودها في سوق الغاز العالمي.
وتعد هذه الصفقة الثانية لأرامكو خلال الشهر، بعد اتفاقية مع "نكست ديكيد" الأمريكية لتوريد الغاز من خط الإنتاج الرابع بمنشأة "ريو غراندي" لمدة 20 عامًا.
وبرزت الإمارات عبر صفقة لشركة "تكنوماك" بقيمة مليار دولار مع "بيرينكو" الأنغلوفرنسية لتطوير مشروع غاز مسال في غرب أفريقيا
، مما عزز مكانة الإمارات بعد تصدرها قائمة، أبريل/نيسان 2025، بثلاث صفقات عبر "أدنوك".
وفي السياق ذاته، دخلت مصر القائمة بصفقة لإنشاء محطة عائمة لاستيراد الغاز المسال في ميناء سوميد قرب الإسكندرية، وقّعتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"وشركة "هوغ إيفي المحدودة" لمدة 10 سنوات، لتدعم واردات الغاز المسال بدءًا من الربع الأخير من 2026.
بدورها قامت موريتانيا بتصدير الشحنة الثانية من مشروع "تورتو أحميم" الكبير بقيادة شركة "بي بي" البريطانية، بحمولة 67 ألف طن متجهة إلى ميناء كيب تاون بجنوب أفريقيا، معززةً مكانتها كفاعل جديد في سوق الغاز المسال.
وجاءت صفقة "توتال إنرجي" الفرنسية، ضمن قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في مايو 2025
، التي وقعتها مع شركة "كي إس آي ليسيمز" للغاز الطبيعي المسال، وبموجب الصفقة طويلة الأجل، التي فإن الشركة الفرنسية ستشتري مليوني طن سنويًا من الغاز المسال من محطة غاز مسال مستقبلية في كندا، بحسب موقع "الطاقة".